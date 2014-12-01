Образование >> Проблемы молодежи

«Партнер» №3 (246) 2018г.

Всё о Баратале – интернациональном проекте для молодежи

Середина декабря. За окном типичный для немецкой зимы снегодождь. Снеждь, как я говорю. Да еще и работа под стать погоде. И вдруг звонок. Палочка-выручалочка – Даня Песин:

– Дядя, у тебя еще есть отпуск в этом году?

– Имеется чутка в наличии.

– Это хорошо. Через неделю мы едем в Бараталь.

– Я не…

– Ты да!

О Баратале я слышал не раз. Это имя стало уже нарицательным. Вся более или менее продвинутая русскоговорящая молодежь Германии побывала в этом загадочном месте. Когда я расспрашивал о Баратале, мне никто не мог толком объяснить, что это такое. Лагерь – не лагерь, академия – не академия. Творческий кибуц?

«Все говорят: Бараталь, Бараталь. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел»,– пробормотал я из Венички. И решительно процитировал своего тезку: «Поехали!»

Начинающий бараталец Юрий Кротов задает вопросы восьмикратному баратальщику Дане Песину

Что такое Бараталь?

Когда-то был такой населенный пункт. Теперь его больше нет. То есть населенный пункт есть, но называется он длинно – не прочтешь и не выговоришь. А «Бараталь» сегодня – это имя нарицательное, обозначающее одновременно некое место на границе с Чехией недалеко от городка Пирна и одновременно – молодежное мероприятие, проходящее там два раза в году.

И что это за мероприятие?

Интернациональная молодежная креативная академия от Союза русскоговорящей молодежи в Германии JunOste.V. на базе молодежно-образовательного центра от djo-DeutscheJugendinEuropa «Замок с привидениями Бараталь» (djo-JugendbildungsstätteSpukschlossBahratal).

Как длинно, непонятно и загадочно... А чем является Бараталь по сути?

Это уникальный интернациональный проект для молодежи, созданный для того, чтобы люди из разных стран могли встретиться, познакомиться и научиться друг у друга чему-то новому и полезному. Проект уникален своейАтмосферой и динамикой. Очень много всего происходит в короткий промежуток времени, и всё это на мощном эмоциональном подъеме в кругу потрясающих людей.

Забегая вперед, скажу, что дать определение Бараталю я не могу и после того, как в нем побывал. Вот типичный день этой семидневки.

После завтрака – лекции. Тематика – на выбор из 3-5 вариантов.

Днем – факультативы: фотография, танцы, групповая динамика. Команды, на которые изначально поделены все участники (примерно так, как некогда на отряды в пионерлагере), поочередно переходят с факультатива на факультатив.

После перерыва – воркшопы (кружки): музыка, театр, танцы. Я, например, выбрал театр. После недельных занятий наш кружок представил спектакль по Диккенсу «Рождественская ночь», на котором зрители сидели с завязанными глазами.

После еще одного перерыва отряды готовили юмористические номера для ежедневного вечернего мероприятия (что-то вроде капустника). Но и после вечернего мероприятия жизнь не затихала – начиналась полная свобода выбора: кто-то собирал стол для игры в «мафию», кто-то устраивал дискотеку. Я играл на гитаре в компании других любителей музыки. На сон оставалось 4 часа – и всё сначала.

Когда ты в первый раз приехал в Бараталь, что тебя поразило больше всего?

В первую очередь, конечно, это атмосфера тотального дружелюбия. Для меня, часто неуверенного в себе человека, это было тогда очень важно. Ну, и невероятное количество талантливых людей, что не перестает удивлять меня и сегодня, спустя шесть лет.

А сам ты от кого узнал о Баратале?

От знакомых в «JunOst».

Получается, что в Бараталь можно попасть только через знакомых?

Хм ... Получается, что так. Хотя бы потому, что своего сайта у этого проекта нет, а в единственной открытой группе в ВК практически полностью отсутствует описание.

Почему такая конспирация?

Никакой конспирации. Просто отсутствует официальная реклама, так как она не нужна. Сарафанное радио и так делает свое дело – количество желающих попасть туда с каждым годом растет, а количество мест остается неизменным. Строительство новых корпусов, насколько я знаю, пока не предусмотрено.

Да, для меня это загадка… В наш «дигитальный» век – и вдруг сарафанное радио. Скажи честно: Бараталь – это секта? Похожее отношение я ощущал однажды, когда посетил праздник Свидетелей Иеговы и когда ко мне были слишком добры. Я думаю, где же подвох?

Если для тебя позитив и открытость – это религия, а отрядные «свечки» – ритуал, то можешь считать Бараталь сектой.

И всё же согласись, что весь это снобизм выглядит со стороны немного странно для человека, который не понимает, о чем речь. Особенно на фоне какой-то маниакальной одержимости «обнимашками» (обычай Бараталя: после «свечки» обниматься всем отрядом).

Новый опыт объединяет, особенно экстремальный. Совершенно естественно, что те, кто прошел Бараталь, с огромным удовольствием вспоминают об этом совместном опыте и хотят поделиться им с другими. Что касается «обнимашек», то для некоторых тот факт, что близкий физический контакт может служить выражением целой палитры чувств, от симпатии до принятия, может быть тоже новым и раскрепощающим опытом. Вот и «практикуют» на радостях. Не суди их строго.

Думаю, что в таких количествах это может понравиться далеко не каждому. У тебя не было такого, что после «свечки» обниматься не особо хочется, тем более с парнями, но все обнимаются и ты тоже, чтобы не разрушить атмосферу?

Люди разные и всегда есть такие, для которых физический контакт менее желателен или приятен, или, по умолчанию, сексуально окрашен и поэтому вообще табу. Правильно и естественно давать другим знать о своих границах без страха стать «изгоем» или подвергнуться осуждению. Признание и уважение того факта, что у разных людей есть разные потребности и убеждения – основа гармоничного сосуществования не только в Баратале, но и в любом другом сообществе. Кстати говоря, насчет басни про то, что интровертам в Баратале некомфортно, это не так, и ты сам видел тому множество примеров. Уважение и признание можно выражать не только физически.

Это ты практически процитировал «ненасильственное общение» Маршалла Розенберга. Хотя, пожалуй, ты прав. Кстати, насчет убеждений: почему в Баратале запрещены разговоры на политические темы?

Это не совсем запрет, просто правило сообщества. Чтобы избежать ненужных конфликтов, которых нам хватает в повседневной жизни. Одна из основных целей проекта – объединять людей из разных стран. Политические темы почти всегда разъединяют. И почти всегда наши участники с удовольствием придерживаются этого правила, ведь для всех нас Бараталь – это своего рода оазис, где про потенциальные разногласия можно просто на время забыть. И этот оазис функционирует. Ты наблюдал там хоть один конфликт между россиянами и украинцами? Лично я – нет.

Аполитичность – это кредо JunOst?

Скорее, кредо JunOst – мультиполитичность. Сознательный отказ от обсуждения политики в рамках большинства наших мероприятий – это тоже политическая позиция, основанная на том, что решение политических проблем не является нашей целью, и на понимании того, что наши участники и партнеры из других организаций являются носителями разных политических взглядов и убеждений, и что серьезные дискуссии на такие темы требуют серьезной подготовки. Кстати, наши лекции и мастер-классы по психологии, конфликт-менеджменту и ненасильственному общению – важный шаг на пути к конструктивному диалогу на любую тему.

Лекции, кружки, факультативы, отрядные выступления... А потом тусовки до 5 утра и завтрак в 9! Тебе не кажется, что это немного перебор с программой?

Официальная программа заканчивается в 10-11 вечера. Никто не заставляет тусить до утра.

Но это же нереально, когда вокруг так шумно! Да и желания идти спать нет, когда наконец-то появляется возможность свободно пообщаться с интересными людьми, не нарушая при этом регламент.

Зимой в Баратале всегда немного тесновато, т.к. на улице особенно не погуляешь, но и уютно, – это уже кому как больше нравится. Из личного опыта замечу, что когда действительно хочется спать, то мозг способен отсеивать практически любые помехи. Другое дело, что ты сам себе этого не простишь, если пропустишь всё веселье. Например, как я мог пропустить твою с Сергеем эпическую партию в шахматы в последнюю ночь в Баратале, длившуюся до 5 утра? И откуда взялось столько болельщиков, интересно?

Да, это было круто! Партия была сложная и интересная, я ее выиграл!

Про эту партию будут еще долго вспоминать. Уже не говорю про ваш волшебный аудиоспектакль, который вы репетировали ночью. Кстати, когда ты читал монолог Боба Крэтчита, вернувшегося с могилы своего сына, я под маской ронял скупую мужскую слезу.

Да ладно...

Серьезно тебе говорю, когда спектакль закончился, многие были заплаканы. Очень трогательно получилось, истинно по-рождественски. Спасибо вам!

Спасибо режиссеру Тимуру Казнову, вдохновившему нас на такое! И всё же, всё же ... Программа в Баратале уж слишком насыщенна.

Скажи, ты чувствовал себя счастливым в Баратале?

Да, было дело, но мне свойственно во всем хорошем искать подвох. А при чем здесь Бараталь?

Существует теория, что между напряженным графиком и чувством счастья есть взаимосвязь. Американский психолог Мартин Селигман в 90-х годах ХХ века попытался найти своего рода «рецепт» счастья. В его представлении счастье состоит из пяти ингредиентов: вовлеченности, достижения, отношений, значимости и позитивных эмоций. В Баратале всё это есть. И лично мне кажется, что в Баратале есть еще некий «секретный ингредиент», который нам, возможно, только предстоит открыть.

На этом «секретном ингредиенте», пожалуй, и остановимся. Спасибо!

Интересный факт: этот текст я правил, будучи в Чехии. Вместе с баратальцами мы, под впечатлением аудиоспектакля, поставленного в Баратале, организовали в Праге театральный перформанс. Я прочел баратальцам отрывок из разговора, где сравниваю Бараталь с сектой, и услышал: да, это именно так и есть. Если тебе о ком-то рассказывают, ты первым делом спрашиваешь: «А он был в Баратале». И если да, то думаешь, ага, один из нас.

Значит, что-то в этом есть. Но я остановлюсь на определении «творческий кибуц». Так приятнее.

Юрий Кротов (Вупперталь)





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