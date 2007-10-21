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«Партнер» №3 (246) 2018г.

Криминальная хроника Германии. Февраль 2018 года

С больной головы на здоровую

Майнц. После декабрьского убийства в городке Кандель 15-летней немки Мии Ф., совершенного молодым афганцем Абдулом Д. (за отказ с ним встречаться, он неделями преследовал юную девушку, а затем выследил ее и прилюдно зарезал), в Рейнланд-Пфальце не стихают страсти, вызванные бесконтрольным наплывом в Германию беженцев. Из-за шквала угроз и оскорблений, поступающих по электронной почте и телефону земельному министру по делам интеграции Анне Шпигель, к политику приставлены телохранители, ее дом и здание министерства взяты под усиленную охрану полицией. Возросло и количество угрожающих интернет-сообщений, адресованных политикам всех представленных в Ландтаге партий – как СДПГ, ХДС, СвДП и «зеленых», так и антииммигрантской АдГ («Альтернативы для Германии»). Больше всех достается социал-демократам, настаивающим на продолжении приема беженцев и предоставлении уже принятым права на воссоединение семей: лидеру фракции СДПГ Александру Швайцеру угрожали расправой, подожгли автомобиль депутата Нины Клинкель, а в приемной ее коллеги, этнической кенийки Джорджины Казунгу-Хасс перебили все стекла. По этим и другим аналогичным фактам полиция возбудила уголовные дела. Но активность правоохранителей не снижает накала эмоций в обществе: земельный Союз женщин проводит митинги и демонстрации протеста против миграционной политики земельных и федеральных властей. Власти же усматривают в этих протестных акциях «руку» АдГ, а Союз женщин называют «сомнительной организацией».

«Рекорд», от которого бросает в дрожь

Ольденбург (Нижняя Саксония). За убийство в период 2003-2005 годов 43 пациентов клиник Ольденбурга и Дельменхорста бывший медбрат этих медучреждений, ныне 41-летний Нильс Хёгель в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению без права на помилование. Но расследование продолжалось: по оперативным данным, число жертв медбрата-убийцы могло быть намного больше. Данные подтвердились, и Хёгелю предъявлено новое обвинение – на сей раз в убийстве еще 97 пациентов, из них 62 в клинике Дельменхорста и 35 в клинике Ольденбурга. Как и во всех предыдущих случаях, умерщвлял он их путем инъекции смертельной дозы препарата, понижающего сердечную деятельность. По признанию самого Хёгеля, делал он это, «чтобы потом реанимировать их и тем самым повысить в глазах коллег свой авторитет как специалиста». На сегодняшний день Хёгель является самым массовым в Германии убийцей после окончания Второй мировой войны.

Жениться любой ценой

Шнайттах (Бавария). По обвинению в убийстве 70-летнего пенсионера и его 66-летней жены арестованы их 25-летний сын и 22-летняя невестка. При обыске дома, в котором жили старики, в стене гаражной пристройки были обнаружены их замурованные тела. Чета пенсионеров исчезла в середине декабря 2017 года, о чем в полицию заявил их сын. По его словам, родители еще в начале месяца уехали к родственникам в Кассель, причем надолго, так как взяли с собой много багажа и денег. Однако в Касселе они не объявились, что, по словам заявителя, его обеспокоило (правда, эта обеспокоенность не помешала ему сочетаться в конце декабря браком со своей девушкой). В начале января в интервью региональному ТВ молодожены умоляли зрителей сообщить любую информацию о местонахождении пропавших родителей. В ходе повторного обыска гаража, в котором обнаружили трупы, в замаскированной яме в полу был найден и багаж «исчезнувших». Как установила медэкспертиза, смерть потерпевших наступила в результате обширных черепно-мозговых травм. Жена обвиняемого свое участие в убийствах отрицает, но уже признала, что помогала мужу уничтожить следы преступления. Назвала она и причину убийства стариков: они возражали против брака их сына.

Сергей Дебрер (Ганновер)

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Криминальная хроника Германии. Май 2017. Журнал «Партнёр», № 6 / 2017. Автор С. Дебрер

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