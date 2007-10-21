- В следующем номере
- Новости
- Политика
- Социальные вопросы
- Иммиграция
- Работа
- Семья
- Образование
- Общество
- Техника и наука
- Здоровье
- История
- Культура
- Путешествия
- Досуг
Криминальная хроника Германии. Февраль 2018 года
С больной головы на здоровую
Майнц. После декабрьского убийства в городке Кандель 15-летней немки Мии Ф., совершенного молодым афганцем Абдулом Д. (за отказ с ним встречаться, он неделями преследовал юную девушку, а затем выследил ее и прилюдно зарезал), в Рейнланд-Пфальце не стихают страсти, вызванные бесконтрольным наплывом в Германию беженцев. Из-за шквала угроз и оскорблений, поступающих по электронной почте и телефону земельному министру по делам интеграции Анне Шпигель, к политику приставлены телохранители, ее дом и здание министерства взяты под усиленную охрану полицией. Возросло и количество угрожающих интернет-сообщений, адресованных политикам всех представленных в Ландтаге партий – как СДПГ, ХДС, СвДП и «зеленых», так и антииммигрантской АдГ («Альтернативы для Германии»). Больше всех достается социал-демократам, настаивающим на продолжении приема беженцев и предоставлении уже принятым права на воссоединение семей: лидеру фракции СДПГ Александру Швайцеру угрожали расправой, подожгли автомобиль депутата Нины Клинкель, а в приемной ее коллеги, этнической кенийки Джорджины Казунгу-Хасс перебили все стекла. По этим и другим аналогичным фактам полиция возбудила уголовные дела. Но активность правоохранителей не снижает накала эмоций в обществе: земельный Союз женщин проводит митинги и демонстрации протеста против миграционной политики земельных и федеральных властей. Власти же усматривают в этих протестных акциях «руку» АдГ, а Союз женщин называют «сомнительной организацией».
«Рекорд», от которого бросает в дрожь
Ольденбург (Нижняя Саксония). За убийство в период 2003-2005 годов 43 пациентов клиник Ольденбурга и Дельменхорста бывший медбрат этих медучреждений, ныне 41-летний Нильс Хёгель в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению без права на помилование. Но расследование продолжалось: по оперативным данным, число жертв медбрата-убийцы могло быть намного больше. Данные подтвердились, и Хёгелю предъявлено новое обвинение – на сей раз в убийстве еще 97 пациентов, из них 62 в клинике Дельменхорста и 35 в клинике Ольденбурга. Как и во всех предыдущих случаях, умерщвлял он их путем инъекции смертельной дозы препарата, понижающего сердечную деятельность. По признанию самого Хёгеля, делал он это, «чтобы потом реанимировать их и тем самым повысить в глазах коллег свой авторитет как специалиста». На сегодняшний день Хёгель является самым массовым в Германии убийцей после окончания Второй мировой войны.
Жениться любой ценой
Шнайттах (Бавария). По обвинению в убийстве 70-летнего пенсионера и его 66-летней жены арестованы их 25-летний сын и 22-летняя невестка. При обыске дома, в котором жили старики, в стене гаражной пристройки были обнаружены их замурованные тела. Чета пенсионеров исчезла в середине декабря 2017 года, о чем в полицию заявил их сын. По его словам, родители еще в начале месяца уехали к родственникам в Кассель, причем надолго, так как взяли с собой много багажа и денег. Однако в Касселе они не объявились, что, по словам заявителя, его обеспокоило (правда, эта обеспокоенность не помешала ему сочетаться в конце декабря браком со своей девушкой). В начале января в интервью региональному ТВ молодожены умоляли зрителей сообщить любую информацию о местонахождении пропавших родителей. В ходе повторного обыска гаража, в котором обнаружили трупы, в замаскированной яме в полу был найден и багаж «исчезнувших». Как установила медэкспертиза, смерть потерпевших наступила в результате обширных черепно-мозговых травм. Жена обвиняемого свое участие в убийствах отрицает, но уже признала, что помогала мужу уничтожить следы преступления. Назвала она и причину убийства стариков: они возражали против брака их сына.
Сергей Дебрер (Ганновер)
Читайте также:
- Криминальная хроника Германии. Май 2017. Журнал «Партнёр», № 6 / 2017. Автор С. Дебрер
Мне понравилось?(Проголосовало: 2)
Поделиться:
Комментарии (0)
Удалить комментарий?
Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!
(комментировать публикации этого раздела можно без предварительной регистрации)
Правила пользования
Блоги и комментарии
(основные правила)
1. Модерирование блогов и комментариев
Наш портал не предполагает предмодерацию блогов и комментариев, однако существует постмодерация дискуссий. Модерация дискуссий может осуществляться:
– редакционным модератором;
– блогером в своем блоге.
2. Запрещены к размещению на портале блоги и комментарии:
a) содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, а также призывы к свержению существующего строя, терроризму (в т.ч. хакерским атакам), экстремизму;
b) содержащие угрозы физической расправой, убийством, насилием;
c) содержащие переход на личности, оскорбления в адрес официальных и публичных лиц (в т.ч. умерших), грубые выражения, оскорбления и принижения других участников комментирования, их родных или близких;
d) содержащие рекламную информацию;
e) содержащие пропаганду наркомании или курения;
f) осуждающие или обсуждающие модераторов или администрацию сайта;
g) содержащие персональные данные, нарушающие тайну переписки и связи;
h) содержащие нецензурные выражения (в т.ч. измененное написание мата или иностранную обсценную лексику);
i) представляющие из себя флуд (дублирование комментариев), флейм (бессмысленные комментарии), офф-топ (комментарии, не относящиеся к теме материала).
Редакция оставляет за собой право скрывать комментарии по собственному усмотрению, удалять их без предупреждения, закрывать материал для комментирования по своему желанию или решению автора.
3. Редактирование своих блогов и комментариев
Редактирование своих блогов и комментариев на портале не предусмотрено, поэтому необходимо внимательно следить за орфографией, построением фразы и корректностью формулировок.
4. Наложение бана на зарегистрированного пользователя
Бан (лишение или ограничение каких-либо прав пользователя) накладывается на зарегистрированного пользователя за грубое и (или) неоднократное нарушение правил. Бан на портале «Партнер» – до 10 дней в первый раз и бессрочен при повторном грубом нарушении правил. Если вы полагаете, что вас забанили несправедливо, то можете написать об этом администратору портала web@partner-inform.de, указав ваш НИК.
5. Ответственность
Редакция сайта не отвечает за содержание блога и мнения блогеров не разделяет. Также не несет ответственности за используемые в блогах картинки и фотографии.