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Выращивание искусственного кошерного мяса в Израиле
Новые технологии в Израиле
Спрос на мясо растет, даже опережая за счет Индии и Китая рост населения. Но мяса для всех не хватает (для многих вообще не хватает пищи), кроме того, выращивание животных на поедание связано с растущими экологическими проблемами. Так, 14,5% всех тепличных газов выделяются, по данным ответственной организации при ООН (FAO), в результате именно мясного производства. А еще оно требует много воды и много площадей.
Возможное решение проблемы – искусственное мясо. Это не эрзац на базе сои, который хоть и напоминает мясо, но имеет чисто растительное происхождение. Например, известная фирма Wiesenhof радует вегетарианцев колбасой или шницелями, которые и внешне, и на вкус от настоящих мясных мало отличаются. Нет, мясо должно быть именно мясом. Мы как-то рассказывали о самом дорогом в мире гамбургере за 250 тысяч евро из Голландии, выращенном из стволовых клеток животного, и, конечно, возникает вопрос: нельзя ли подешевле, ведь каждому немцу, например, нужно не менее 40 кг мяса в год.
Перевод подписей:
1– берется мускульная ткань животного
2 – из нее извлекаются стволовые клетки
3 – из них под напряжением выращиваются мышечные клетки и их количество возрастает
4 – новые мускульные волокна измельчаются и перерабатываются в гамбургеры
Оказывается, можно, технология не стоит на месте, то, что в 2009 году было полной экзотикой, сегодня находится на пути к прилавку. И этим успешно занимаются во всём мире – результаты более чем обнадеживающи. Речь идет о настоящем мясе, то есть мышечной ткани животного, полученной по специальным методикам из клеток. Вначале как бы приносится жертва, а затем выращивают настоящее мясо. Одна из страшилок современности – генномодифицированные продукты; многие потребители их смертельно боятся. Многие производители на этом страхе спекулируют, предлагая свободные от ГМК продукты. Так вот, генная инженерия в данном случае не при чем, речь идет скорее о биохимической технологии. Белок (коллаген, из которого состоят соединительные ткани организма) засевается тканевыми клетками, которые затем в специальном питательном растворе интенсивно размножаются. В живом организме происходит нечто подобное, но значительно медленнее.
Во всём мире ведутся сейчас работы по получению искусственного мяса, и, как уже стало, привычным, среди лидеров – маленький Израиль со своими стартапами. Китай заключил с израильтянами первый контракт на 300 миллионов на внедрение технологий получения искусственного мяса. Но и Германия не дремлет: фирма PHW, более известная как «Wiesenhof» (мы чаще всего едим именно курочки Визенхофа), тоже начала сотрудничество с биотехнологической фирмой Supermeat из Тель-Авива. Речь идет о массовом мясном производстве (Clean Meat – чистое мясо) без уничтожения животных, в данном случае – кур. Содержание кур – это вообще болезненная проблема, регулярно поднимаемая как защитниками животных, так и защитниками прав потребителей. Мясо, получаемое методом выращивания «в пробирке» (in vitro), но на самом деле в специальных биотехнических реакторах, будет содержать много протеина и мало жира, и... оно будет кошерным.
С. Мучник (Дортмунд)
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