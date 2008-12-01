Русский Deutsch
Menu
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях

Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Техника и наука >> Новости науки и техники
«Партнер» №3 (246) 2018г.

Выращивание искусственного кошерного мяса в Израиле

Новые технологии в Израиле

 

Спрос на мясо растет, даже опережая за счет Индии и Китая рост населения. Но мяса для всех не хватает (для многих вообще не хватает пищи), кроме того, выращивание животных на поедание связано с растущими экологическими проблемами. Так, 14,5% всех тепличных газов выделяются, по данным ответственной организации при ООН (FAO), в результате именно мясного производства. А еще оно требует много воды и много площадей.

 

Возможное решение проблемы – искусственное мясо. Это не эрзац на базе сои, который хоть и напоминает мясо, но имеет чисто растительное происхождение. Например, известная фирма Wiesenhof радует вегетарианцев колбасой или шницелями, которые и внешне, и на вкус от настоящих мясных мало отличаются. Нет, мясо должно быть именно мясом. Мы как-то рассказывали о самом дорогом в мире гамбургере за 250 тысяч евро из Голландии, выращенном из стволовых клеток животного, и, конечно, возникает вопрос: нельзя ли подешевле, ведь каждому немцу, например, нужно не менее 40 кг мяса в год.

 

 

 

 

Перевод подписей:

1– берется мускульная ткань животного

2 – из нее извлекаются стволовые клетки

3 – из них под напряжением выращиваются мышечные клетки и их количество возрастает

4 – новые мускульные волокна измельчаются и перерабатываются в гамбургеры

 

 

Оказывается, можно, технология не стоит на месте, то, что в 2009 году было полной экзотикой, сегодня находится на пути к прилавку. И этим успешно занимаются во всём мире – результаты более чем обнадеживающи. Речь идет о настоящем мясе, то есть мышечной ткани животного, полученной по специальным методикам из клеток. Вначале как бы приносится жертва, а затем выращивают настоящее мясо. Одна из страшилок современности – генномодифицированные продукты; многие потребители их смертельно боятся. Многие производители на этом страхе спекулируют, предлагая свободные от ГМК продукты. Так вот, генная инженерия в данном случае не при чем, речь идет скорее о биохимической технологии. Белок (коллаген, из которого состоят соединительные ткани организма) засевается тканевыми клетками, которые затем в специальном питательном растворе интенсивно размножаются. В живом организме происходит нечто подобное, но значительно медленнее.

 

Во всём мире ведутся сейчас работы по получению искусственного мяса, и, как уже стало, привычным, среди лидеров – маленький Израиль со своими стартапами. Китай заключил с израильтянами первый контракт на 300 миллионов на внедрение технологий получения искусственного мяса. Но и Германия не дремлет: фирма PHW, более известная как «Wiesenhof» (мы чаще всего едим именно курочки Визенхофа), тоже начала сотрудничество с биотехнологической фирмой Supermeat из Тель-Авива. Речь идет о массовом мясном производстве (Clean Meat – чистое мясо) без уничтожения животных, в данном случае – кур. Содержание кур – это вообще болезненная проблема, регулярно поднимаемая как защитниками животных, так и защитниками прав потребителей. Мясо, получаемое методом выращивания «в пробирке» (in vitro), но на самом деле в специальных биотехнических реакторах, будет содержать много протеина и мало жира, и... оно будет кошерным.

 

С. Мучник (Дортмунд)

 

Читайте также:

1.     Гамбургер, хоть и не деликатес... Журнал «Партнёр», № 10 / 2013. Автор С. Мучник


<< Назад | №3 (246) 2018г. | Прочтено: 5 | Автор: Мучник С. |

Поделиться:




Комментарии (0)

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Вода для жизни

Прочтено: 1463
Автор: Карелин М.

Этот дигитальный, дигитальный мир...

Прочтено: 1195
Автор: Мучник С.

Здесь арбузы растут на деревьях

Прочтено: 1161
Автор: Карелин М.

Индукция на вашей кухне

Прочтено: 1158
Автор: Мучник С.

Гелиоэнергетика сегодня и завтра

Прочтено: 1024
Автор: Карелин М.

ДИГИТАЛЬНАЯ РАМКА ДЛЯ ДИГИТАЛЬНОГО ФОТО

Прочтено: 958
Автор: Мучник С.

Ее величество ДНК. Загадка или откровение?

Прочтено: 886
Автор: Кабанова C.

Беспилотные самолёты - новый шаг в развитии авиации

Прочтено: 833
Автор: Карелин М.

Распечатанный мир

Прочтено: 814
Автор: Мучник С.

Всё до лампочки?

Прочтено: 771
Автор: Мучник С.

Баумгартнер в полете

Прочтено: 767
Автор: Мучник С.

Прощай, плоский мир...

Прочтено: 757
Автор: Мучник С.

«Железный купол» над Израилем

Прочтено: 751
Автор: Карелин М.

Генетически модифицированные продукты

Прочтено: 722
Автор: Серов Д.

ePerso – это электронный паспорт

Прочтено: 721
Автор: Мучник С.

Знание и жизнь

Прочтено: 702
Автор: Мучник С.

«Электронный нос» диагностирует рак и распознает террористов

Прочтено: 672
Автор: Карелин М.

Знание и жизнь

Прочтено: 658
Автор: Мучник С.

Сервис электронных платежей WebMoney Transfer в Европе

Прочтено: 646
Автор: Реклама

Знание и жизнь

Прочтено: 636
Автор: Мучник С.