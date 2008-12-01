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«Партнер» №3 (246) 2018г.

Клонированы две обезьянки в Китае: Чжун Чжун и Хуа Хуа

Сначала была Долли, шотландская овечка, которую добрых 20 лет назад получили умножением на два, по-научному, клонировали. Если упрощенно: ученые взяли ген наследственности (ДНК) от одной овечки и пересадили его в яйцеклетку другой, у которой предварительно ДНК удалили. В итоге, с 277-й попытки, появилась Долли, первое клонированное млекопитающее, точная копия овцы-донора. Долли прожила семь лет и умерла по понятным и не связанным с ее происхождением причинам. После нее последовали другие овцы и другие млекопитающие, лошади, быки, кошки, собаки, всего 20 видов. И вот (видимо, по мере приближения к человеку) настала очередь обезьян.

Это случилось в Китае: по той же методике, что и Долли, с 63-й попытки были рождены две обезьянки. Это огромный успех генетиков, ибо приматы оказались чрезвычайно капризным объектом клонирования. Вы не найдете отличий между Чжун Чжун и Хуа Хуа.

Слева Чжун Чжун, справа – Хуа Хуа

Для чего это нужно? Да, такие эксперименты вокруг возникновения жизни имеют немало противников, считающих недопустимым вмешательство человека в таинство ее возникновения, в божий промысел. Но это свершившийся факт, науку остановить невозможно, хотя последствия некоторых научных открытий оказались для человечества действительно драматичными. Но всё равно – не остановить. Клоны необходимы для изучения влияния наследственности на организм, для выявления воздействия на организм различных факторов. В науке существует понятие контрольного опыта, важнейшими принципами современной науки являются воспроизводимость и повторяемость. Это значит, что корректный эксперимент, поставленный в Эдинбурге, может быть повторен с тем же результатом в Шанхае и вообще где угодно. И что результат будет, независимо от этого, один и тот же. Но живая природа в этом смысле не самый удобный объект изучения, организмы отличаются, для нивелирования отличий необходимо статистически очень большое число одинаковых экспериментов. Вот поэтому биологи стремятся ставить эксперименты на как можно более близких, мало отличимых особях, например, на грызунах одной линии, генетически близких.

Это имеет решающее значение, когда ученые пытаются понять, например, реакцию организма на лекарственные препараты или какие-либо раздражители. Кроме того, только сравнивая одинаковые (желательно неотличимо одинаковые) организмы, помещенные в разную среду, можно понять валяние, скажем, на психику внешних факторов. Ученые проявляют повышенный интерес к исследованию близнецов, это позволяет понять, какие свойства формирует окружающая среда, какие зависят от генетических особенностей организма. Увы, тут вспоминаются зверские эксперименты над людьми, осуществляемые «доктором Смерть» Йозефом Менгеле в Освенциме. Он исследовал 1500 пар близнецов, из которых только 200 человек выжило.

Но клоны – это больше, чем близнецы, это для чистоты эксперимента значительно лучше. Кроме того – приматы, они ближе других видов к человеку.

С. Мучник (Дортмунд)

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1. Генетические новости. Журнал «Партнёр», № 6 / 2013. Автор С. Мучник

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