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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Техника и наука >> Новости науки и техники
«Партнер» №3 (246) 2018г.

Древесный материал прочнее сплавов разработан в Китае

Древесина – древнейший универсальный материал, не утративший своего значения и в наше время. Древесина легка, прочна, самолеты, изготовленные из специальной древесины, в том числе из авиационной фанеры, не уступали в свое время, как это ни парадоксально звучит, самолетам из дюраля. Казалось бы, в наш век дерево годится только на мебель, но нет... В Китае разработан материал на древесной основе, превосходящий многие сплавы. Его прочность в 11 раз выше, чем у обычной древесины, он годится даже для бронирования.

 

Слева – обычная древесина, справа – деревянная «броня»

 

Технология нового материала во многом близка к технологии бумаги: после удаления из древесины химическим путем части некоторых ее составляющих (лигнин) она подвергается воздействию высокого давления и уплотняется. Полые трубчатые структуры древесины заменяются компактными волоконными, материал в целом получается более плотным, но, по-прежнему, значительно более легким, чем сталь. Новый деревянный материал прекрасно абсорбирует энергию, его пробиваемость, например, пулей, в семь раз ниже, чем у древесины.

 

Но и как строительный материал дерево сохраняет перспективу. Мало того, что по всему миру продолжается строительство компактных – домов на одну семью, «финских домиков», прекрасно подходящих для северных районов и удобных в сборке. Даже в этой, казалось бы, совершенно традиционной многотысячелетней области строительства намечается прорыв. В Японии фирмой Sumitomo Forestry начат проект создания 70-этажного деревянного небоскреба высотой в 350 метров и стоимостью в 5,5 миллиардов долларов. Правда, внутри небоскреба расположится стальной каркас для обеспечения сейсмостойкости, но на 90% конструкция будет деревянной. А предварительно построят 14-этажную копию для проверки инженерной идеи.

 

 

Так будет выглядеть деревянный небоскреб

 

С. Мучник (Дортмунд)


<< Назад | №3 (246) 2018г. | Прочтено: 2 | Автор: Мучник С. |

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