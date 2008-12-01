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«Партнер» №3 (246) 2018г.

Новый эталон килограмма – шар из кремния

Вопрос знатокам, что тяжелее: килограмм железа или килограмм дерева. Ответ вы, конечно, знаете.

Поскольку масса измеряется именно килограммами и ее производными (граммами, тоннами, миллиграммами...), то вопрос эталонной единицы массы является для современной науки и техники чрезвычайно важным. Об том мы уже писали несколько лет назад. В Брауншвейге, в Земельном физико-техническом агентстве создан новый эталон килограмма в виде шара из кремния. Стандарт массы требуется ученым всего мира, и должен он быть единым. В основе стандарта находится не размер (диаметр шара или ребро куба), а число атомов в нем, причем атомов самого устойчивого изотопа, в данном случае – кремния-28. Всего планируется изготовить восемь абсолютно одинаковых стандартных кремниевых шаров-эталонов, каждый диаметром в 9,4 см. Первый из них, считающийся всё же прототипом, недавно обрел хозяев: он куплен Тайванем. Кроме того, будут изготовлены копии несколько более низкого качества, но более высокого, чем существующий стандарт – цилиндр из платино-иридиевого сплава, который с года создания (1898) каким-то до конца не понятным образом «похудел» на 50 микрограмм.

Кремниевый эталонный килограмм из Брауншвейга

Кстати, если взвешивать не в вакууме, а на воздухе, то килограмм железа оказывается тяжелее килограмма древесины, виноват Архимед со своим законом.

С. Мучник (Дортмунд)

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