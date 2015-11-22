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«Партнер» №3 (246) 2018г.

О космическом интернете. Это только начало

Недавно слышал я от знакомого ехидную реплику: «Во Маск дает! Это же надо такую рекламу своему электромобилю придумать. В космос его запустил!» Конечно, и для рекламы тоже Илон Маск запустил в космос свою тяжелую ракету Falcon Heavy. Эта ракета способна поднимать 63 тонны груза, а это, напомню, грузоподъемность советского четырехосного товарного вагона! И не только запустил эту махину, но и вернул на Землю две из трех разгонных ступеней.

Сегодня Маск планирует создать доступный во всем мире широкополосный интернет. И создаст его уже к 2024 году – будьте уверены! Известно, что этот величайший инженер нашего времени свое слово держит. Тем более что в создании космического интернета он заручился поддержкой Google, Facebook и ряда других интернет-компаний.

По расчетам Маска, для широкополосного и устойчивого трафика спутники должны находиться на высоте 1200 км над Землей и их должно быть много – не менее 4425 штук. Вес каждого такого спутника – около 400 кг. А теперь разделите 63 тонны на 400 кг, и вам станет ясно, сколько Falcon`ов должен запустить Илон Маск.

Замечу, что идею космического интернета параллельно с Маском разрабатывают и другие компании, вкладывая в ее реализацию большие средства и видя в этих проектах серьезную коммерческую выгоду. Согласно расчетам, космический интернет будет доступен во всех точках нашего шарика: в Африке, Азии, во всех населенных пунктах России и, наконец, на всех видах транспорта: на морских судах, в автобусах, поездах и даже в легковых автомобилях. И еще трудно представить, сколько новых направлений использования интернета появится в ближайшие годы.

А что же Россия? Есть ли у нее своя программа создания космического интернета? Пока такой программы нет, но уже всерьез обсуждаются вопросы о блокировании космического интернета, о запрете выделения для такого интернета радиочастот.

Думаю, что «Партнёр» еще не раз вернется к теме космического интернета.

Самуил Шпигель (Дортмунд)

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