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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Здоровье >> Новое в медицине
«Партнер» №3 (246) 2018г.

Иммунная система в борьбе против рака

Иммунная система должна защищать организм от заболеваний, распознавая и уничтожая опухолевые клетки и патогены. Но спустя некоторое время раковые клетки «умудряются» ослабить действие Т-лимфоцитов, и они перестают вырабатывать белки, уничтожающие злокачественные клетки. Исследователи Стэнфордского университета разработали препарат, позволяющий решить эту проблему. Двухкомпонентный препарат вводится непосредственно в опухоль, при этом первый компонент активизирует у Т-лимфоцитов синтез белков, убивающих опухолевые клетки, а второй компонент стимулирует размножение и миграцию этих белков.

 

Эффективность препарата проверялась на мышах, которым пересадили две опухоли лимфомы и только в одну из них ввели двухкомпонентный препарат. Оказалось, что даже после однократного применения лекарства в 97% случаев исчезла не только та опухоль, в которую было введено лекарство, но и вторая опухоль. У 3% мышей был замечен рецидив, но после повторной инъекции опухоль исчезла и у них. Похожие результаты были получены у мышей, имеющих меланому и опухоли молочной железы и толстой кишки.

В начале этого года начались клинические испытания препарата на пациентах с лимфомой.

 


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<< Назад | №3 (246) 2018г. | Прочтено: 7 | Автор: Шкляр Ю. |

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