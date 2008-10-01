Здоровье >> Новое в медицине

«Партнер» №3 (246) 2018г.

Лечение рассеянного склероза в Германии

Иммуномодуляция – перспективное новшество современной терапии

Иммуномодуляция – новая лечебная методика. Некоторые медицинские школы рассматривают ее как способ подавления иммунитета. Другие школы развивают такие возможности иммуномодуляции, при которых иммунитет пациента не страдает. Это очень важно при лечении аутоиммунных расстройств, особенно таких сложных и неодолимых (до недавнего времени), как рассеянный склероз.

Модуляция, то есть перенастройка иммунной системы, позволяет вносить изменения в действие защитных сил организма. Казалось бы, общая задача очевидна: повышение защитных сил. Чем крепче иммунитет, тем здоровей человек.

Но не всегда это так. При аутоиммунных расстройствах, наоборот, чем крепче иммунитет, тем тяжелее протекает болезнь. Вот почему медики еще в ХХ веке столкнулись с парадоксальной задачей: необходимостью снижения иммунной защиты организма ради облегчения состояния больного.

Например, иммуносупрессия (подавление иммунитета) стала стандартной терапией при пересадке органов. Иммунную защиту снижают, чтобы не допустить отторжения трансплантированной ткани.

Ясно, что при снижении иммунной защиты человек рискует стать жертвой самых разных инфекций. Даже безобидные возбудители легких заболеваний могут развернуться в организме «во всю ширь», если не встречают иммунного сопротивления. Для пациентов, которые проходят курс иммуносупрессии, требуется особый, стерильный режим.

Но одно дело кратковременный курс иммуносупрессии – например, на период приживления тканей. Другое дело, если у человека хроническое аутоиммунное расстройство.

Аутоиммунное – значит «направленное против самого себя». Ошибочное кодирование антител, вырабатываемых организмом, приводит к тому, что они распознают «чужеродные тела» в специфических клетках или белковых структурах, принадлежащих тому же организму. Так, ошибочная иммунная атака на особые клетки поджелудочной железы становится причиной сахарного диабета первого типа. Ошибочная иммунная атака на клетки соединительной ткани в суставах приводит к ревматоидному артриту.

По такой же схеме развивается и рассеянный склероз. Только здесь иммунная система отрицательно реагирует на миелин – субстанцию, покрывающую нервные клетки. Поскольку нервные клетки, вообще говоря, являются проводником электрических сигналов, то миелиновая оболочка берет на себя функцию изолятора. Это важная функция, обеспечивающая точность и адресность передачи сигналов.

У больных рассеянным склерозом иммунная система ошибочно распознает миелин как вещество чужеродных антигенов. Против него направляются «отряды» клеток-убийц (Т-лимфоцитов) и макрофагов. Они разрушают миелиновый слой, то есть систему изоляции нервов. Что ведет к опасным поражениям центральной нервной системы, расстройству различных функций организма.

Для снижения остроты аутоиммунных атак на миелиновый слой еще в конце прошлого века были разработаны способы иммуносупрессии с применением моноклональных антител. Они вырабатываются биотехнологическим путем по тому же «сценарию», по которому вырабатывают антитела иммунные клетки организма. При этом моноклональные антитела обладают избирательным действием, повышая или понижая иммунный ответ на те воспалительные процессы в организме, против которых направлено лечение.

Так, в лечении рассеянного склероза хорошо зарекомендовал себя препарат моноклональных антител наталицумаб, снижающий атаки против миелинового покрытия нервных клеток, – но, увы, снижающий и общую иммунную защиту организма.

Пациент, проходящий длительное лечение наталицумабом, становится «носителем» многочисленных факторов риска из-за особой подверженности любым видам инфекции.

Вот почему в последнее время медицина Германии делает особый упор на модуляцию иммунной системы без ее подавления. В двух словах, иммунная система перенастраивается таким образом, чтобы игнорировать «проблемный» миелин в нервных оболочках – но при этом не снижать бдительности по отношению к истинно чужеродным телам, если они проникают в организм.

Для такого лечения успешно применяют искусственно синтезированные гликопротеины (бета-интерферон) и полипептиды (копаксон, ацетат глатирамера). У них тоже есть определенные побочные действия (кожные покраснения или зуд) – но иммунная система пациентов остается неповрежденной.

Елена Шлегель (Пассау)

Читайтетакже:

Мне понравилось? (Проголосовало: 0)

Поделиться: