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Жан Батист Жозеф Фурье. Жизнь с математикой
К 250-летию со дня рождения
Сын портного, великий математик Жан Батист Жозеф Фурье осиротел в раннем детстве, но проявил столь удивительные способности в учебе, что его судьбой занялся сам епископ,определив сироту в военную школу при бенедиктинском монастыре. Там в 14-15 лет он получил массу призов на конкурсах по математике, механике и риторике. Учителя пытались устроить его в офицерскую школу, куда брали только дворян , но ему отказали из-за низкого происхождения. В 21 год он приехал в Париж и представил в Королевскую академию наук математическую работу о численном решении уравнений любой степени. Но началась революция, и не стало как короля, так и академии. Он вернулся в родной город и стал преподавать в своей же школе. Революционные события тех лет потрясали не просто всю страну,а жизнь каждого гражданина. Фурье то выбирали представителем от своего провинциального городка, то арестовывали и приговаривали к гильотине, то освобождали, а потом арестовывали снова.
Наконец, в 1795 году, благодаря заступничеству Лагранжа, Фурье начал преподавать в Политехнической школе начертательную геометрию, а вместе с Лагранжем – математический анализ. Через два года он сменил самого Лагранжа, став во главе кафедры. За эти три спокойных года он сделал несколько открытий в высшей математике, которыми пользуются и сегодня. А дальше вновь началась беспокойная жизнь. Наполеон, отправляясь в Египетский поход, прихватил с собой известных ученых. Заодно – и математика Фурье. Только пришлось ему руководить археологическими раскопками и вместе с самим Наполеоном создавать Каирский институт. А вернувшись через три года из Египта и вновь став профессором в Политехнической школе, он отправился по настоянию Наполеона в Гренобль, чтобы руководить там осушением болот и строить новые дороги, а заодно – составлять книгу о Египте, который для многих был таинственной страной. Беспокойная жизнь закончилась лишь после свержения Наполеона. Фурье вернулся в Париж, стал членом Академии и вновь решал математические задачи, которые до него не мог решить никто. Например, «Аналитическую теорию тепла», которую лорд Кельвин назвал «Великой математической поэмой Фурье». И сегодня посетители Эйфелевой башни видят его имя в «списке величайших ученых Франции».
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