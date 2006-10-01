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Рудольф Нуриев. Счастье и драма гения
К 80-летию со дня рождения
Судьба этого гениального танцора в очередной раз продемонстрировала разницу в отношении к человеку в тоталитарном и демократическом государстве. Рудольф Нуриев родился в поезде по дороге во Владивосток, куда был отправлен его отец-политрук, татарин по национальности. Во время Отечественной войны он жил в Уфе и с детства проявил дарования танцора. В 15 лет Нуриев уже стал артистом в Уфимском театре оперы и балета. А затем переехал в Ленинград, чтобы поступить в знаменитое балетное училище. Но оказалось, что там жестко принимают детей только до 12 лет. Однако, взглянув на его танец, приняли. То же самое случилось и через три года, после окончания училища. Его собирались отправить в провинциальный театр, но великая балерина Дудинская, увидев юношу в танце, настояла, чтобы он стал ее партнером в знаменитом Ленинградском театре оперы и балета. И не ошиблась. Вместе с театром Нуриев посетил с гастролями несколько стран. И вдруг во время выступлений в Париже пришла из Москвы телеграмма, требующая снять его с гастролей и немедленно отправить в СССР. Нуриев понимал, что ему по причине «нестандартной сексуальной ориентации» грозит в России тюрьма, и попросил политического убежища. В результате Советский Союз потерял, а остальной цивилизованный мир приобрел гениального артиста. Его выступления во Франции, Лондоне, Вене и во множестве других стран шли с грандиозным успехом. Его называли лучшим артистом балета ХХ века. Он исполнял ведущие роли в десятках знаменитых балетов, выступая по 300 дней в году, то есть почти ежедневно. С наступлением возраста, когда он уже не мог исполнять свой знаменитый прыжок, а точнее – полет, он стал директором балетной труппы Парижской оперы и «вывел в свет» немало молодых талантливых артистов. А в последние годы жизни был еще и дирижером оркестра. Великого танцора похоронили на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем и в соответствии с завещанием накрыли могилу цветным персидским ковром.
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