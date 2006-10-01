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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №3 (246) 2018г.

Антонио Вивальди. Творец сладостной музыки

К 340-летию со дня рождения

 

Вивальди родился в момент землетрясения в Венеции недоношенным, и его постарались поскорее крестить, «чтобы ребенок попал в рай». Но он выжил, только всю жизнь страдал астмой и многими недомоганиями. Это не помешало Антонио стать великим композитором. Отец его был цирюльником. Однако в те годы цирюльники в Венецианской республике были непростыми людьми: они не только стригли, брили, завивали и помадили клиентов, но еще и развлекали их музыкой. Поэтому отец Вивальди даже стал главным скрипачом в капелле знаменитого собора Святого Марка. Сам же Антонио учился играть на скрипке с младенчества и с 10 лет часто подменял отца. При рождении сына мать поклялась сделать его священником, если он выживет. Но по причине болезненности после первой же мессы, которую он провел, юношу освободили от этой службы и разрешили заниматься только музыкой. Несколько десятилетий он был учителем музыки в городской консерватории. Так тогда назывались приюты для сирот, где девочек обучали музыке, а мальчиков – ремеслу и умению торговать. К каждому празднику Вивальди должен был сочинять новую ораторию, и за годы преподавания их набралось несколько сотен. В те годы Венецию считали центром музыкального искусства в Европе, а тридцатилетнего Вивальди – непревзойденным скрипачом и композитором. О нем как о городской достопримечательности было написано даже в путеводителе по Венеции. И когда город навещали монархи, их «угощали» музыкантом Вивальди. Сам же он не остановился на кантатах и ораториях, его увлекло сочинение опер, которые публика встречала с огромным воодушевлением. В 1717 году губернатор Мантуи, князь Филипп Гессен-Дармштадтский предложил ему стать придворным капельмейстером. Покинув Венецию, Вивальди за три года создал несколько новых опер. Следующие оперы исполнялись в Милане и Риме. Слава его была столь велика, что папа Бенедикт ХIII пожелал,чтобы Вивальди играл и для него. В эти годы он создал знаменитые концерты «Времена года», где отчетливо в партии скрипки звучали то шум бури, то комариный писк и лай собак, а то пение птиц и падение конькобежца на льду. Таких высот композиторского искусства тогда не достигал никто. Но под конец жизни удача покинула его. По приглашению короля Карла VI он переехал в Вену. Только король почти сразу умер. Тяжело заболел и сам Вивальди. Его похоронили в могиле для бедных. И могила эта затерялась навсегда.

 

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