История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №3 (246) 2018г.

Артур Корнберг. Жизнь в пробирке

К 100-летию со дня рождения

В середине 1960-х президент США Линдон Джонсон, выступая перед научной общественностью, неожиданно отодвинул в сторону подготовленные материалы доклада и произнес простую фразу: «Некоторые гении из Стэнфордского университета создали жизнь в пробирке!» На следующий день в первых абзацах всех газетных отчетов о речи президента звучало имя Артура Корнберга. Так Америка узнала одного из своих героев. Он родился в семье эмигрантов из Восточной Европы Йосефа Корнберга и Лены Кац. Отец держал небольшой магазин домашней утвари и гордился неожиданными блестящими способностями школьника-сына. Перескочив через несколько классов, сын в 15 лет закончил школу и поступил в Сити-колледж Нью-Йорка. А затем в 23 года приобрел профессию врача. В науку он идти не собирался, но неожиданно заболел инфекционным гепатитом и, вылечившись, написал первую в жизни научную статью: «Случай желтухи у здорового в остальных отношениях студента-медика». В то время США охватила эпидемия гепатита. Статья была немедленно опубликована в научном журнале. И автора, который успел послужить корабельным врачом на боевом судне, несмотря на то, что в разгаре была Вторая мировая война, назначили офицером службы здравоохранения США и приписали к отделу физиологии Национального института здоровья. Так началась для кого-то скучная, а для кого-то увлекательная эпоха изучения роли витаминов, лекарств, ферментов в живых организмах. Корнберг работал с увлечением и скоро его уже звали к себе для руководства научными проектами лучшие университеты США. Охота за ферментами сменилась стремлением синтезировать ДНК. Точное название этой макромолекулы – дезоксирибонуклеиновая кислота. Без нее невозможно хранение и передача от поколению к поколению генетической программы жизни любого организма. Когда цель была достигнута, Корнберг вместе с другим американским биохимиком был в 1959 году награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине «За открытие механизмов биосинтеза РНК и ДНК». Это был колоссальный прорыв в научном познании. Ведь несколько лет назад человечество даже не догадывалось о том, как передаются внешность и свойства от родителей к детям. Но Корнберг не остановился на этом открытии. С той же увлеченностью он работал уже в генной инженерии. И благодаря его трудам другой американский гений – Илон Маск сегодня говорит о возможности генной модификации для людей, которые отправятся к иным планетам.

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