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«Партнер» №3 (246) 2018г.

Южная Корея. Путевые заметки. Часть 2

Семь дней в Сеуле

Продолжение. Начало в «Партнёрe» № 2 / 2018

Почему сеульский небоскреб назван немецким именем?

Есть ли что-то общее между Южной Кореей и Германией? Да. И это сразу бросается в глаза еще по дороге из аэропорта Инчхон в южнокорейскую столицу. Это – 555-метровая башня Lotte Tower – самый высокий небоскреб в Сеуле и пятый по высоте в мире, построенный известным корейско-японским концерном Lotte к 50-летию своей работы в Корее. Концерн занимается розничной торговлей, производством продуктов питания, гостиничным бизнесом, строительством, страхованием и многим другим... Однако Lotte – это не корейское, не японское и вообще не азиатское имя, а немецкое. Сокращенный вариант имени Шарлотта (Charlotte). Почему же азиатский концерн назван по-немецки?

Всё дело в романе Гёте «Страдания юного Вертера». Основателю Lotte Гёк Хо Шину (Shin Kyuk-ho – в корейском языке фамилия ставится перед именем) так понравилось это произведение, которое он прочитал в 19-летнем возрасте, что, создавая свою фирму, он решил назвать ее именем героини романа. Небольшое предприятие было основано в 1948 году в Токио, а затем с 1967 года уже разросшаяся компания начала работать и в Южной Корее. Сам предприниматель – кореец, родившийся на территории Кореи, но в то время, когда его родина была колонией Японии.

Открытие небоскреба Lotte Tower в Сеуле состоялось в апреле 2017 года, а в парке, расположенном рядом с ним, установлен памятник Иоганну Вольфгангу Гёте. Говорят, что в каждом номере гостиниц сети Lotte лежит роман «Страдания юного Вертера».

Конечно, этот необычный факт – не единственное, что сближает Корею и Германию. Главная особенность обеих стран – их многолетнее разделение на две части: Южную и Северную Корею и Западную и Восточную (для Германии это разделение уже в прошлом). Есть и другие параллели, которые сближают две такие разные, но в чем-то всё же схожие страны, хотя и находятся они в противоположных частях огромной Евразии, расстояние между ними – около 9 тысяч километров.

Наверняка Корея похожа в чем-то и на некоторые другие страны, объективно или субъективно... У меня, например, было чувство, что с Южной Кореей имеют много общего страны, с которыми меня связывают годы жизни (Германия, Россия и Киргизия) или особый интерес (Япония).

Как живут корейцы

Работа. У среднестатистического корейца работа занимает не треть времени, как у большинства из нас, а около половины, а иногда и больше времени. Продолжительность рабочего дня 10, 12 и даже 14 часов – вовсе не редкость. Очень многие магазины, даже промтоварные, работают до полуночи или до пяти утра, а некоторые – круглосуточно, в том числе и в воскресенье. Отпуск же очень часто, особенно на маленьких фирмах, – всего три дня в году и лишь на очень больших предприятиях он может достигать двух недель. В общем, когда корейцы отдыхают – загадка.

Отдых и праздники. И всё-таки они отдыхают. Впрочем, даже отдых в Корее нередко проводят с теми, с кем вместе работают, то есть с коллегами. По крайней мере – в будни. Пойти вместе поужинать после долгого рабочего дня или отправиться в караоке, которое в стране необыкновенно популярно. А еще в Корее часто проводятся различные фестивали. При желании, в редкие выходные или в праздничные дни всегда можно найти что-то интересное.

Фестивали бывают такие: женьшеня, форели, фасоли, лекарственных трав, фейерверков, кофе... А каждый год в начале ноября на главной площади Сеула устраиваются трехдневные фестивали квашеной капусты – кимчхи. Несколько тысяч человек в красных фартуках готовят больше 100 тонн любимой всеми закуски.

Красивый суп на Новый год. Самый главный праздник в Корее – Соллаль (Seollal) – первый день Нового года по лунному календарю (в этом году он пришелся на 16 февраля). Cоллаль является сугубо семейным праздником и отмечается три дня. На это время жизнь в Корее затихает. Нет ни фестивалей, ни фейерверков, а улицы, обычно шумные и многолюдные, в эти дни пусты так же, как и на Рождество в Германии. Родственники обычно собираются вместе, поминают предков, много общаются и много едят. Главное блюдо на новогоднем столе – очень красивый суп с нежными рисовыми клецками «ттоккук». Ну, и конечно, разнообразные, по-праздничному приготовленные закуски в многочисленных плошках и мисочках.

Кстати, о супах. Они в Южной Корее очень популярны (вот еще одна параллель с Россией) и часто – такие же густые и наваристые, на хорошем мясном бульоне. Правда, в России суп не считается праздничным блюдом. С другой стороны, видов супов в Корее гораздо больше и они намного разнообразнее. Например, мясо берется не только сырое, но и маринованное. Часто добавляется корень женьшеня и другие специи, острые и не очень. Популярны также супы из морепродуктов, с клецками или пельменями. А если в ресторанчике вы закажете только суп, то вам принесут еще и пиалу с рисом, и различные овощные закуски. Кстати, стоит такой полноценный обед недорого (5-6 евро).

Общественный транспорт. Общественный транспорт и такси удивляют приятными ценами. Например, от Сеула до международного аэропорта Инчхон ехать примерно час. Если добираться автобусом, то это будет стоить 15 тыс. вон (меньше 12 евро), а на такси, если два пассажира, – по 20 тыс. с каждого (15 евро). И хотя разница в цене совсем небольшая, ехать на такси смысла нет. Автобусом просто намного удобнее. Во-первых, как говорится, высоко сидишь – далеко глядишь, то есть из большого окна автобуса панорама Сеула, особенно когда проезжаешь по мосту через реку Ханган, открывается совершенно потрясающая. А во-вторых, автобусы ходят очень часто (по крайней мере, в дневное время), пассажиров совсем немного, сиденья гораздо комфортабельнее, чем в такси – широкие кожаные кресла напоминают, скорее, сиденья в бизнес-классе самолета.

Недорого и метро. А если ехать компанией 3-4 человека, то такси обойдется дешевле, чем общественный транспорт, да и сидячее место будет гарантировано, тогда как в метро – не всегда. Правда, нужно иметь в виду, что такси черного цвета – значительно дороже. Кстати, для людей старше 65 лет общественный транспорт в Сеуле бесплатный. Пожилым и старым в Корее – уважение и почет.

Одежда и шопинг. И одежда в Корее – тоже недорогая. Но вот примерять ее нельзя! По крайней мере, пуловеры, блузки или пиджаки. Поэтому нет в магазинах никаких примерочных кабинок, а лишь большие зеркала. Единственное, что разрешается, – просунуть руку в рукав. «Прошла рука – значит, размер ваш», – объясняют продавцы. Что, конечно, не обязательно так. Может быть, поэтому в Корее очень популярен единый размер one size – особенно пуловеры и свитера свободного, широкого кроя. «Корейский дизайн, – пояснил нам молодой продавец спортивной одежды в крупном торговом центре, – Шарапова тоже любит так носить».

Бросается в глаза и то, что продается очень много теплой, в том числе и модной одежды с начесом (опять параллель – сразу вспомнилось детство в очень снежной России). Говорят, что производят даже тонкие колготки с начесом. Что ж, зимы в Корее могут быть очень холодными и снежными.





Жилье. Что же в Корее дорого? Жилье. И собственная, и съемная квартира в Сеуле обходятся намного дороже, чем, например, в Кёльне. Имея в виду то, что население в южнокорейской столице вместе с пригородами составляет примерно 25 млн человек, можно подумать, что почти все жители мегаполиса живут в очень тесных квартирках. Однако квартиры в Сеуле – самые разные: маленькие, средние и довольно большие; есть очень дорогие и есть подешевле, но всё равно дорогие. Оборудованы они несколько иначе, чем в Германии. Скажем, нет отопительных батарей, стандартом является система отопления «теплый пол». Часто нет и ключей от квартиры – на входной двери установлен цифровой блок и всё, что нужно – это набрать свой код. Может быть, это еще не является стандартом для всех квартир, но они есть уже в большинстве квартир. И это очень удобно. Захлопнется случайно дверь или потеряется ключ – нет необходимости вызывать службу по открыванию дверей, услуги которой могут обойтись в несколько сотен евро.

Красота – ключ к счастью? В Корее много красивых людей. Однако и среди них немало тех, кто недоволен своей внешностью. Корейцы – перфекционисты, и это касается всего, в том числе и внешности – внешнему виду придается очень большое значение. Считается, что у красивого человека – более счастливая жизнь. Поэтому в стране необыкновенно процветает эстетическая медицина. Даже седых людей практически не встретишь: все корейцы в так называемом «серебряном возрасте», то есть когда по закону природы уже давно положено быть седыми, красят волосы, в том числе и мужчины. А многие девушки получают к 18-летию в подарок от родителей деньги на пластическую операцию или другое оптимирование внешности с помощью медицины. Многие улучшают веки, носы, скулы, кожу...

Культурные и ландшафтные оазисы в мегаполисе

Сеул находится на третьем месте в списке самых населенных городов мира. Сегодня в нем живут около 11 млн человек, а вместе с пригородами – примерно 25 млн. Поэтому в Сеуле очень многолюдно и соответствующий темп жизни. Но в то же время есть в этом огромном мегаполисе немало мест, отличающихся тишиной, умиротворенностью и спокойствием.

Храмы и дворцы. В Сеуле несколько буддистских храмов и дворцов, и каждый из них окружен прекрасным парком. Это спокойные и живописные архитектурно-ландшафтные оазисы, гармонично вписывающиеся в стремительный темп жизни города. На территории парков нет ярких цветочных клумб, многочисленных скульптур и фонтанов, как это принято в европейских дворцово-парковых ансамблях (Версаль, Сан-Суси, Петергоф). Здесь совершенно другой подход, отражающий минимальное, ненавязчивое вмешательство в природу. И в этом прелесть этих парков. И совсем не нужно ехать далеко за город, достаточно просто выйти из метро и через ворота войти на территорию храма...

...Кстати, в Сеуле и вообще в Южной Корее есть не только буддистские храмы, но и христианские церкви, и мусульманские мечети. По статистике, примерно 31 % жителей страны являются атеистами, еще 31 % – христиане (принадлежащие как к евангелической, так и католической церквям), около 23 % – буддисты, примерно 7 % – представители шаманизма и еще 8 % придерживаются других религиозных направлений. И все они мирно уживаются друг с другом.

Ландшафтные парки. Немало в Сеуле и чисто ландшафтных парков, которые нередко расположены на возвышенностях, откуда открывается прекрасный вид на город. В некоторых таких парках установлены тренажеры, на которых все желающие могут заниматься спортом. Отдаленно эти ландшафтные территории напомнили мне замечательный Кисловодский парк. То есть, конечно, это абсолютно разные парки (да и Сеул – не курорт), но и там, и здесь природные парки являются частью города, а не отдельная, огороженная территория. Эти парки гармонично вписываются в инфраструктуру города и в них множество интересных мест и поэтических уголков.

Традиционные корейские деревни в столице. В один из дней мы завернули в фольклорную деревню Букчон в центре Сеула. Здесь всё выглядит так, как и 600 лет назад: традиционные корейские дома с загнутыми крышами, узкие улочки, милые дворики, каменные заборы с национальным орнаментом – настоящий музей под открытым небом, где можно почувствовать себя, словно в старом Сеуле. Эта деревня была восстановлена в 1998 году.

Подобные места есть и в Германии – Freilichtmuseen: музеи, которые также показывают жизнь и быт старых времен. Правда, с некоторыми различиями: в Германии это действительно только музеи. В сеульской же деревне Букчон течет и сегодня обычная жизнь. В этих традиционных домах с изогнутыми крышами и сейчас живут люди. Но внутри эти старинные дома соответствуют современным стандартам.

Кроме того, в Букчоне есть и центр традиционной культуры, в котором можно освоить национальное рукоделие, открыты небольшие галереи и музеи, маленькие уютные магазины, кафе и ресторанчики с традиционной кухней. В общем, атмосфера старой Кореи здесь воссоздана с большой любовью и тактом. И Букчон – не единственная традиционная деревня в Сеуле.

В целом, в Южной Корее прекрасно уживаются традиции и современность. И не просто уживаются, но активно поддерживаются государством.

Татьяна Бальцер (Кёльн)

Фото автора

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