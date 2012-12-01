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Важные события в мире в феврале 2018 года
Грузия прокладывает путь в Европу
Правительство Грузии разработало концепцию взаимодействия с Евросоюзом. Этот документ предполагает более широкие шаги, чем те, что заложены в положении ассоциации о сотрудничестве. Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что европейская интеграция – окончательный выбор грузинского народа, и правительство уже приступило к разработке «дорожной карты» тесного сотрудничества с ЕС.
В Объединенном Королевстве единства нет
Тереза Мэй исключает возможность поворота в деле выхода Великобритании из ЕС, но при этом выражает убеждение в том, что безопасность Европы остается общей задачей. Для этого, считает Мэй, ее страна и ЕС должны заключить новый договор о безопасности, который позволит сохранить членство Великобритании в полицейской организации ЕС, обеспечить взаимодействие правоохранительных органов и обмен разведывательной информацией. Тем временем недавно основанная в Объединенном Королевстве партия Возрождения (The Renew party) намерена отменить Brexit, внести в повестку дня рассмотрение варианта остаться в составе Евросоюза во время голосования об окончательном соглашении с ЕС и вообще запретить любое возможное соглашение о выходе из ЕС.
Дети и война
За последнюю четверть века количество детей, проживающих на территориях войн и конфликтов, увеличилось на три четверти. Социологи подсчитали, что их число возросло до 357 миллионов. 165 миллионов из них находятся в особенно тяжелых условиях, где война не дает возможности учиться в школах и пользоваться медицинским обслуживанием. Самый большой риск насилия в Сирии, Афганистане, Сомали, Судане и Южном Судане, Йемене, Ираке и др. Детей с 2010 года гибнет втрое больше, чем ранее. Войны попирают все мыслимые нормы, всё больше применяются взрывчатые и отравляющие вещества. Немецкие парламентарии в ответ на обнародование этой информации призвали свое правительство прекратить экспорт вооружений в зоны конфликтов.
Польша строит газопровод
Польское руководство, которое является последовательным противником проекта Северный поток-2, объявило о планах реализации альтернативного проекта, ранее приостановленного Baltic Pipe, посредством которого польский оператор газовой системы будет подключен к норвежской газовой сети. Газопровод мощностью примерно в одну пятую мощности Северного потока-2 должен вступить в эксплуатацию в 2022 году и доставлять газ на терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце.
Евросоюз и США – к барьеру!
Настоящая торговая дуэль разворачивается между ЕС и Соединенными Штатами. Вашингтон запланировал ограничения на импорт стали и алюминия. ЕС небезосновательно обеспокоился тем, что эти ограничения коснутся и европейских предприятий. Поэтому европейские экономисты принялись составлять списки товаров, на которые в считанные дни будут введены увеличенные пошлины. Под удар могут попасть и уважаемые люди: американские производители и европейские потребители виски и таких видов закуски, как помидоры и картофель, а также байкеры – фаны американских мотоциклов и некоторые любители американского оранжа. То, что в американских и европейских списках будут фигурировать товары из совсем, так сказать, разных опер, не противоречит правилам ВТО. Подобная дуэль уже состоялась во времена Буша-младшего, привела к взаимным убыткам, но, в конце концов, – к мировой. Не исключено, что под тот самый бурбон и под те самые помидоры.
Czexit умер, не приходя в сознание
В Чехии, как известно, президентские выборы продлили полномочия на этом посту Милоша Земана. В должности премьер-министра рулит Андрей Бабиш. Первый – бывший коммунист, потом социал-демократ, потом председатель организованной им самим партии, и всегда – весьма левых взглядов. Второй – миллиардер, основатель центристской партии ANO, имеющей сейчас почти пятую часть кресел в парламенте. Но в вопросе членства Чехии в ЕС и НАТО у них (пока!) разногласий нет. Во всяком случае, они сошлись во мнении, что референдума о выходе Чехии из Евросоюза допустить нельзя, а напротив, нужно стремиться к росту роли и влияния страны в ЕС.
Короткие новости
МИД России сообщил, что из страны, в рамках исполнения резолюции Совета безопасности ООН, начали высылать трудовых мигрантов из КНДР. Срок исполнения резолюции – до конца 2019 года. Россия заявляет, что легальным мигрантам будет позволено оставаться в стране до истечения этого срока.
Глава МИД Беларуси Владимир Макей во время работы Мюнхенской конференции подтвердил, что его страна готова ввести свой контингент миротворцев в Донбасс, если это будет приемлемо для всех заинтересованных сторон.
Украина подала меморандум о нарушении Россией Конвенции по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Меморандум подан в рамках иска в Международный трибунал по морскому праву.
Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер сообщил об официальных обвинениях, предъявленных 13 гражданам России во вмешательстве в кампанию по выборам президента США. В числе обвиняемых – близкий к президенту России миллиардер Евгений Пригожин.
Россия остается крупнейшим торговым партнером Украины. Экспорт из Украины в Россию в 2017 году вырос на 10%, импорт – на 40%. Сальдо Украины остается отрицательным.
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