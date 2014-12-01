Анонсы апрельского номера журнала «Партнёр»

Апрельские надежды Нынешний март принес нам хорошие новости. Политические каникулы в Германии закончились, и помолодевший кабинет министров приступил к работе. Программа «Большой коалиции» учла уроки кризиса с беженцами, но, правда, дает другие основания для критики. Важная тема нынешнего номера – «Защита персональных данных». С материалом на эту тему обязательно следует познакомиться всем, кто занимается предпринимательской деятельностью. Много шума наделало Послание Федеральному собранию российского президента. Об оружии, представленном в Послании, рассказывается в рубрике «Наука и техника». Для многих станут открытием факты, о которых рассказывается в наших исторических материалах. Мы слышали о событиях в Новочеркасске в 1962 году, но знаем ли имя генерала Матвея Шапошникова, отказавшегося стрелять в свой народ? А еще речь пойдет о «хиви» – добровольных помощниках вермахта. Кто они? Предатели, служившие нацизму из страха, или идейные враги большевизма? Мы вспоминаем Осипа Мандельштама, его стихи, посвященные немецкой теме. Понятен ли Мандельштам европейцам? Еще одно имя – Хельмут Ньютон, прошедший путь от безалаберного сибарита до великого фотографа, ставшего иконой для мастеров фотоискусства. Близится отпускной сезон, а это значит, что пора подумать о поездках по Германии. Мы предлагаем посетить «Пфальцский Версаль» с его дворцами и фантастическими парками. Поезжайте – не пожалеете!

Редакция журнала «Партнёр» Коротко о главном.



Кабинет министров начинает действовать



Не прошло и полгода с момента парламентских выборов в Германии, а к присяге приведен канцлер страны и утвержден состав правительства. Cостав кабинета министров Германии сильно помолодел. Но вот старейший по возрасту член кабинета, министр внутренних дел Хорст Зеехофер, уже сделал ряд резонансных заявлений, сказав: «Ислам не является частью Германии», и пояснил: «Живущие у нас мусульмане, естественно, являются частью Германии. Это, однако, не означает, что мы должны отказываться от собственных традиций из-за фальшиво понятой толерантности»... А. Кротов

Что собирается сделать для нас новое правительство Германии?

Какие конкретно социально-экономические меры намечены в коалиционном договоре консерваторов и социал-демократов? Уроки кризиса с беженцами учтены в программе «Большой коалиции». А что говорят критики о её программе? Программу нового кабинета министров в Германии чаще всего критикуют за отсутствие крупных замыслов и прорывных идей. Мол, GroKo не зовет немцев к какой-то большой яркой цели, не будоражит страну планами смелых преобразований, не создает атмосферу всеобщего подъема. Однако такая ситуация – в значительной мере результат самой конструкции «большой коалиции». Корректировка курса вместо ветра перемен... «Курс Консалтинг»

Аннегрет Крамп-Карренбауер



Генсеком ХДС стала вероятная преемница Ангелы Меркель на посту канцлера Германии. Немцы именуют её коротко АКК. Новая звезда в рядах христианских демократов, блистательная и харизматичная, молодая и успешная, политик регионального уровня, выходит она теперь на уровень федеральный. За Крамп-Карренбауэр проголосовали фактически единогласно, с рекордным результатом 98,87% голосов. Таким же успехом она пользовалась и в Сааре, где была премьер-министром. Политическая биография и взгляды… Г. Калихман

Жалобная Книга, или Что происходит в Восточной Гуте





…Я не знаю, сколько еще продержится Восточная Гута, прежде процветавший, частью даже курортный район, к тому же питавший и мясом, и овощами плотно прилегающий Дамаск. Еще на волне «арабской весны» люди там восстали против режима. Полмиллиона человек жили там и не собирались воевать. Пришлось… Курды сообщают: отряды остались, сопротивление будет продолжаться. Хорошими воинами показали себя курды. Те самые курды, которые внесли решающий вклад в разгром халифатских полчищ... Е. Кочанов

Административные облегчения приема в Германию жителей востока Украины

Снова и снова жители зоны АТО или их представители в Германии спрашивают о возможности облегченного приема в Германию заявителей из охваченных боевыми действиями регионов восточной Украины. Речь идет о соискателях статуса позднего переселенца немецкого происхождения, еврейского переселенца и/или статуса беженца. Как переехать в Германию из регионов боевых действий… Советы юриста... Т. Пуэ

Разовый доход получателя базового обеспечения

Получатели GSi, не исключающие появление у себя крупной суммы, хотят знать, как она повлияет на выплату пособия? Будет ли GSi сокращено или отменено полностью и, если да, то на какой срок? Интересует потенциальных обладателей дохода также возможность сохранить за собой часть поступивших средств после восстановления выплат пособия. Процедура учета в примерах и эпизодах. М. Миронов

«DS-GVO. Защита персональных данных коснется всех компаний»

Интервью с адвокатом Р. Пусепом о планируемых изменениях в европейском законодательстве о защите личных данных, вводимых с 25 мая 2018 года. Какие первоочередные действия должно предпринять руководство компаний для организации надлежащего уровня безопасности по защите и использованию собранной личной информации о клиентах и сотрудниках? Какие новые требования предъявляются к внутренней документации предприятия? Какие наказания можно ожидать за невыполнение нового закона? Ю. Дживаго Читать далее >>

Вундерваффе президента Путина

Новое оружие России – ракеты Кинжал, Сармат, лазерный комплекс и другие – презентовал в своем послании Федеральному собранию 2018 года президент президент России. Владимир Путин достаточно прямо разъяснил внешнюю цель своего милитаристского шоу: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас». Дословно: «Ничего подобного ни у кого в мире нет. Когда-нибудь появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают». Эксперты пытаются разобраться, о каком же конкретно оружии говорил Путин, что там на мультиках было продемонстрировано, что «наши ребята» уже напридумывали... С. Мучник

В школу с топором

Почему одни подростки нападают на других? Последнее печальное событие в цепочке кровавой хроники произошло 23 февраля в Дортмунде, где 16-летняя девочка убила свою 15-летнюю подругу. С пистолетом, оружием, ножом, с гранатометом, даже с топором приходят дети в школу – сообщения о нападениях детей на детей идут с начала этого года. Число жертв – уже десятки. Школы захлестывает насилие? Что же происходит? О феномене школьных убийств... Н. Ухова

Добровольные помощники вермахта

Этих людей называли по-разному: изменниками родины, дезертирами, перебежчиками. Перебежчики и пленные шли на службу в немецкую армию в качестве конюхов и водителей, подносчиков снарядов и санитаров, саперов и военных строителей. Такие помощники стали именоваться «Hilfswillige» (добровольные помощники), или сокращенно «Хиви». Некоторые из них прошли весь боевой путь своих воинских частей до конца войны. Они были одеты в советскую форму со снятыми знаками отличия, на рукаве у них была повязка «Im Dienst der Deutschen Wehrmacht». Кто они, изменники родины или идейные враги большевизма? С. Шпигель

Мужество генерала Шапошникова

Новочеркасск, 1962 год. Генерал Матвей Шапошников отказался стрелять в мирное население во время народных волнений, проигнорировав преступный приказ властей. «Не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать танками», – ответил он члену Политбюро ЦК КПСС Микояну и выключил рацию. Решение генерала спасло тысячи жизней, но стоило ему карьеры. Реабилитировали Шапошникова только в 1988 году, благодаря горбачевской перестройке. Бунты и протесты в СССР – малоизвестная страница истории… И. Парасюк

Осип Мандельштам и Германия

«Реймс и Кёльн» – первая реакция поэта на Первую мировую войну, с которой, по словам Ахматовой, начался «не календарный – настоящий ХХ век», изменивший лицо Европы… Немецкая тема в поэзии Мандельштама… «И станет полноводней Волга, И рейнская струя светлей...» Каждая из рек – символ своей страны… Понятен ли Мандельштам европейцам? Стал ли он своим для западного читателя? Не подлежит забвению великий поэт... Г. Ионкис

«Плохой парень» Хельмут Ньютон

Он – икона для мастеров фотоискусства, художник, создавший новую эстетику изображения, называемый не иначе как «визуальным гением современности», считающийся одним из наиболее спорных и вместе с тем всемирно признанных фотографов ХХ века… Он прошел путь от безалаберного сибарита, которого ничего не интересует, кроме плавания и девчонок, до знаменитого фотографа Vogue. А это значит ненормированный график беспрерывной работы по 24 часа, и именно это стало спустя несколько десятилетий причиной тяжелого инсульта... А. Сигалов

Я пришел дать вам волю. Жизнь Кахабера Бендукидзе

Каха Бендукидзе – главный архитектор экономических реформ в Грузии. Как обманчива бывает внешность. Тучный великан с небрежной щеточкой усов на оплывшем лице... Ни дать, ни взять персонаж Рабле. Но всё это вмиг куда-то отступало, стоило ему начать говорить в своей обаятельной манере с оживленной жестикуляцией. На самом деле был он ученый, бизнесмен, экономист, государственный деятель. И либертарианец – убежденный поборник ограничения власти государства. За глаза его называли «глыба» или любовно «человек-облако». Он действительно был титаном. Титаном мысли и титаном дела... Л. Когосов

Шветцинген – «Пфальцский Версаль»

Сейчас во дворце и в парке кипит жизнь. В старинном театре идут спектакли, ежегодно проводятся фестивали. Во время летнего праздника света парк залит огнями, дворец, павильоны, статуи фантастически освещены, взлетают в небо фейерверки, на десятках площадок танцуют, музицируют, поют, разыгрывают сцены артисты из разных стран. Если бы курфюрст Карл IV Теодор увидел свой маленький Версаль, он был бы доволен! Довольны будете и вы, если поедете туда в теплые апрельские дни и совершите там упоительные прогулки... М. Аграновская