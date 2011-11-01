Общество >> Мода

«Партнер» №3 (246) 2018г.

Макинтош, толстовка, галифе. История вещей и их названий

Как часто мы пользуемся различными названиями для одежды, не вникая в их смысл и совершенно не задумываясь над их соответствием предмету. В немецком есть хорошее слово Ding – вещь, штука. Но не будешь же всё время говорить: «Надень-ка эту штуку»! Предмет одежды необходимо как-то назвать. И очень часто в истории одежды новые предметы получали название по имени их создателей. Или же вошедшая в моду прическа или же предмет одежды назывался по имени того, кто первый сделал такую прическу или же носил то или иное платье.

Так, дамская прическа французского двора Людовика XIV – фонтанж, получила название по имени фаворитки короля герцогини де Фонтанж. Последовательницы первой европейской красавицы рубежа XIX– XX Клео ди Мерод носили волосы, прикрывающие уши и узел волос на затылке, называя популярную прическу «а ля Клео». А знаменитая «Бабетта» 1960-х? Кто не видел в 60-е фильма «Бабетта идет на войну» и кто из женщин не делал себе укладку «Бабетта»? Наверное, только те, кто несколько позже предпочитал стрижку «Сэссон», названную по имени ее изобретателя парикмахера и общественного деятеля Видала Сассуна (VidalSassoon).

Но вернемся к одежде. Помните у Пушкина:

Покамест в утреннем уборе,

Надев широкий боливар,

Онегин едет на бульвар

И там гуляет на просторе,

Пока недремлющий брегет

Не прозвонит ему обед.

Онегин надевал шляпу под названием «Боливар» с высокой тульей и широкими полями. Первая глава «Евгения Онегина» была написана в 1821-1823 гг., когда такой фасон шляпы был особенно популярен в Европе, а значит, моден и в России. С ношением шляпы этого фасона тогда связывали вольнодумцев, ею, возможно, даже выражали протест против существующего режима, и вот почему. Название шляпа получила по имени лидера освободительного движения в испанских колониях Латинской Америки Симона Боливара (1783-1830). Как сообщает Википедия, генерал Боливар освободил от испанского владычества Венесуэлу, Новую Гранаду (современные Колумбия и Панама), Королевскую Аудиенсию Кито (современный Эквадор), а в 1819-1830 стал даже президентом Великой Колумбии, созданной на территории этих стран. Кстати, государство Боливия названо также в его честь.

Полное имя его – Симо́н Хосе́ Анто́нио де ла Санти́сима Тринида́д Боли́вар де ла Консепсьо́н-и-По́нте Пала́сиос-и-Бла́нко. По-моему, звучит неплохо! Но вы не найдете ни одного портрета Симона Боливара в такой шляпе. Скорее этот фасон шляпы носили сторонники генерала Боливара, выходцы из маленьких городков и деревень. Интересно, что ударение в названии шляпы стоит на третьем слоге – боливАр, в то время как в фамилии героя – на втором – БолИвар, согласно нормам родного ему испанского языка. Для передовой российской общественности имя Боливар было чем-то вроде символа свободомыслия. Его очень ценил Пушкин и декабристы. Но после 1825 года шляпа выходит из моды вместе с идеями, которые она воплощала. Думаю, что после подавления восстания декабристов надевать шляпу означенного фасона было просто опасно. Да и была она столь велика и неудобна, что «невозможно было пройти в узкую дверь, не снимая с головы шляпы», как писал М.И. Пыляев («Старое житьё»).

В истории боливар остался благодаря Пушкину.

Но поскольку XIX век – для нас уже седая древность, обратимся к вещам, более близким нам по времени. Кто не знает названия макинтош или галифе? Френч или реглан? А ведь всё это – знаменитые люди.

Мог ли предполагать шотландский химик и изобретатель Чарльз Макинтош (1766 -1843), сидя на своем химическом заводе в маленьком городке Кроссбаскете близ Глазго, что войдет в истории как изобретатель непромокаемой ткани! Именно он первым предложил в 1823 году склеивать каучуком два слоя ткани, делая ее непромокаемой. Хотя у него были и другие изобретения. Например, в 1825 году г-н Макинтош придумал, как приготовить сталь посредством накаливания железа в углеводородном газе. Этот процесс получения стали был значительно быстрее, чем существовавший на то время. Он первым в Шотландии открыл фабрику по производству квасцов, солей, необходимых для крашения шерсти и хлопчатобумажных тканей, что поставило окраску тканей на промышленную основу. Кроме того, вместе с британским химиком Чарльзом Теннантом создал отбеливающее средство для тканей – хлорную известь. Отныне все домохозяйки Англии, а затем и Европы, могли не бояться посадить пятно на столовое белье.

В 1836 году неутомимый изобретатель и предприниматель основал собственную компанию по производству непромокаемых изделий «Макинтош». Поначалу непромокаемые плащи использовались только в армии и на флоте. Да и то сказать, с небольшой охотой. Первая одежда из прорезиненных тканей Макинтоша имела достаточно специфический запах (а попросту, воняла). Но химик не оставлял своих трудов и достаточно быстро ликвидировал этот недостаток. Плащи «Макинтош» приобрели огромную популярность. А затем уже в ХХ веке название «макинтош» перекочевало на мужские плащи другого фасона, став синонимом плаща. Кстати, в 1950-е годы были и женские плащи – макинтош. Старшее поколение их несомненно помнит. Макинтош из серого габардина! Солидно, престижно, добротно. Практически на века. Только к своему создателю эта «униформа» советских служащих и номенклатурных работников 1950-х не имела никакого отношения. Осталось лишь название.

Что, впрочем, произошло и с толстовкой. Это название напоминает о Льве Толстом. Лев Николаевич Толстой носил широкую блузу-рубаху, подпоясанную веревкой или ремешком. Тем самым подчеркивая свою близость к народу и к одежде простого крестьянина. В начале ХХ века такие широкие блузы на кокетке, со складками и с воротничком-стойкой назывались «толстовки». Все последователи графа почитали за честь носить такую же блузу, тем самым декларируя свою приверженность к взглядам писателя.

Затем, в конце 1920-х появились мужские блузы из более плотных материалов, на сквозной застежке, с четырьмя накладными карманами и поясом. Носили их вместо пиджаков в качестве верхней одежды. Название «переехало» на новый предмет одежды, т.к. назывались эти блузы-пиджаки тоже «толстовки». Но они были достаточно широки, поэтому «переезд» названия как-то еще оправдывался. Сегодня толстовкой называется футболка-не-футболка, пуловер-не-пуловер, короче, одежда с длинными рукавами спортивного типа из плотной трикотажной ткани. Как видим, ко Льву Николаевичу сегодняшняя одежда, носящая его имя, имеет весьма отдаленное отношение. Но, как я уже говорила, предмет надо как-то назвать. А если он из толстой ткани, то почему бы его не назвать толстовкой? Хотя в этом есть некое падение нравов.

Те, кто помнит моду 1980-х, конечно не забыл широкие и удобные брюки-бананы, или брюки-галифе. Широкие от талии, сужающиеся книзу брюки, сшитые из пестрой ткани, имела тогда практически любая девушка СССР. А появились в России брюки-галифе во время первой мировой войны. Поначалу они предназначались для кавалерии. Но были столь удобны в полевых условиях, что их переняли и другие рода войск, а уж потом донашивали и гражданские.

Имя свое брюки получили от французского генерала кавалерии и военного министра маркиза Гасто́на Алекса́ндра Огю́ста де Галифе́ (1830-1909). Поначалу галифе были приняты для ношения французской кавалерией.

Потомственный дворянин Гастон де Галифе был уже опытным воином, когда началась франко-прусская война 1870-1871 гг. Он получил звание генерала и был уже назначен командиром кавалерийской бригады в составе дивизии генерала Маргерита, когда в битве под Седаном был ранен в ногу, а затем вместе со всей дивизией был взят в плен армией кайзера Вильгельма I.

Через несколько месяцев по просьбе Версальского правительства генерала де Галифе в числе других военнопленных обменяли и он вернулся во Францию, где была достаточно сложная ситуация – революция и Парижская коммуна. Ему бы побыть дома, отлежаться. Но родина призвала, генерал ответил: «Есть»! – и пошел подавлять восстание мятежников, расстреляв при этом множество невиновных людей. Но времена изменились, и в герои наш генерал не попал. Поговаривают, что фраза: «У него слишком умный вид – расстрелять»! – принадлежала де Галифе. А этого ему простить не смогли. А что же ранение генерала?

То ли недостаточный уход за ранением в плену, то ли не вовремя оказанная помощь были тому причиной, то ли уровень тогдашней медицины тому виной, но бедро генерала было искалечено навсегда.

Пуля разворотила часть тазобедренного сустава, так что правое бедро оказалось уродливо вывихнуто. А в обтягивающих кавалерийских рейтузах, униформе того времени, выглядело и вовсе неприглядно. И так не имевший успеха у женского пола, генерал потерял всякую надежду. Шансы его были сведены к нулю. А тут еще старый боевой товарищ подполковник Ковенюор решил познакомить его со своей дочерью, юной Анной-Марией. Получив в тот же вечер приглашение на ежегодный бал, который устраивало правительство Третьей республики для своих воинов, бывалый воин впал в отчаяние, уж больно ему понравилась дочь подполковника. Но генерал отступать не привык.

На балу он появился в новых брюках оригинального покроя, полностью скрывавших его увечье. Цель была достигнута, Анна-Мария покорена и через несколько месяцев в то время уже военный министр Франции де Галифе женился.

А еще через некоторое время, а именно в 1903 году, приказом по французской армии брюки нового покроя, вошедшие в историю под именем их создателя, были введены как униформа кавалерии.

Есть еще множество историй: и о влиянии театра на одежду, а затем и кинематографа, и о том, что такое бекеша, или как появился покрой реглан и почему он так называется. Но об этом в другой раз.

Марина Баст (Франкфурт-на-Майне)

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