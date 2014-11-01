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«Партнер» №3 (246) 2018г.

Изобретатель на кухне

Удивительные бытовые изобретения

Те, кто интересовались изобретательством, знают, что самые удивительные изобретения парадоксальны: вроде, невозможно, но работает тем не менее.

Сварить яйцо

Одним из удивительных бытовых изобретений, с которым я столкнулся по приезде в Германию, оказался явно не слишком серьезный кухонный приборчик – электрическая яйцеварка (Eierkocher). Все потребители вареных яиц, а это, безусловно, большинство человечества, варят яйца спокон веку в кипящей воде. 2 минуты – всмятку, 10-15 минут – вкрутую. Быстро, вкусно, полезно, что тут можно усовершенствовать. И вот перед вами компактная емкость, в которую вплотную укладываются от 3 до 7 яиц. Наливается вода, но очень мало, на самое донышко, и прибор за примерно то же время, как и в кастрюльке, варит непонятно, как и в чем яйца до требуемой кондиции. В итоге воды там вовсе не остается, только горячие яйца. Этот трюк становится еще непонятнее и забавнее, если учесть, что каждое яйцо надо предварительно наколоть и что мизерное количество отмеряемой воды вовсе не пропорционально количеству яиц.

Но есть яйцеварки и с электронной регулировкой, когда процесс прерывается по истечении определенного времени, зависящего от желаемой консистенции яйца (всмятку, в мешочек, вкрутую – weich, mittel, hart).

Воду отмеряют специальной емкостью с маркировкой (Messbecher), входящей в комплект. Игла для прокалывания интегрирована в дно этой емкости или в саму яйцеварку. Что кажется странным: чем больше яиц мы хотим отварить, тем меньше, а не больше воды требуется. Этот парадокс объясняется тем, что варка происходит не в кипятке, а на пару, и что при меньшем количестве яиц пар заполняет большее пространство и, в силу меньшей общей поверхности яиц, конденсируется и стекает назад меньше влаги, поэтому ее требуется больше – такая вот термодинамика, на первый взгляд далеко не очевидная.

У Свифта в «Путешествиях Гулливера» описана непримиримая война между тупоконечниками и остроконечниками, сатира на религиозные войны того времени. Так вот, мы, пользователи яйцеварок – тупоконечники, и связано это со строением яйца, в районе затупленного конца находится воздушная полость. Вскрывать яйцо можете, как хотите, но накалывать всё-таки следует именно с тупого конца.

Яйцеварки не дороги, обычно в пределах 20-40 евро. К лучшим относятся приборы фирм Krups, Steba, Severin, WMF, Russel Hobbs, но (из собственного опыта) и неименитые и дешевые (10-15 евро) вполне справляются. Они экономят воду и электричество, мощность их до 400 Вт, требуют немного места и не портят вида кухни, особенно с крышками из нержавейки. Покупая такой прибор, обратите внимание на измерительную емкость (Messbecher), деления и надписи на ней должны быть не нарисованы на стенках, а выдавлены на них при изготовлении. И все равно, вероятно, пару первых раз вы рискуете получить не совсем именно такие яйца всмятку, какие хотели бы, но потом легко приспособитесь.

Кроме электрических яйцеварок существуют еще и яйцеварки для микроволновок, обычно на одно яйцо. Попытка просто нагреть яйцо в микроволновой печи кончается катастрофически для яйца, оно взрывается: замкнутый сосуд с жидкостью (сырое яйцо) разрывается от внутреннего давления. Но специальная яйцеварка с небольшим количеством воды позволяет получить вареное яйцо требуемой консистенции.

Этот цыпленок несет вареные яйца в микроволновке

Неужели эта дырка полетит?

Так отреагировал, по воспоминаниям Марка Галлая, опытный летчик на появление реактивных двигателей. Как можно летать без пропеллера? В этом и сила настоящих изобретений: они опрокидывают устоявшиеся представления. Особенно наглядно это проявляется в бытовой технике.

Есть такой Джеймс Дайсон (Dyson), 70-летний британский изобретатель, миллиардер. Кое-кто из нас имеет дома приборы фирмы Dyson и обоснованно гордится этим. Приборы эти дорогие, необычные и очень высокого качества.

Недавно в магазинах появился вентилятор этой фирмы, с виду та самая дырка, которая гонит воздух без лопастей. Лопасти на самом деле есть, в основании упрятана турбинка с электроприводом, но... тут работает современная физика. Это разработанная фирмой технология Air Multiplier, благодаря которой образуется мощный равномерный воздушный поток при экономии по сравнению с обычными вентиляторами 40% энергии и, что особенно важно для вентиляторов, они на 75% тише. Последнее достигается за счет применения эффекта резонатора Гельмгольца, который используется также, например, в высококачественных громкоговорителях. Не вдаваясь в физику: большая часть акустической энергии (то есть шума) поглощается внутри прибора. Кроме того, они своеобразны, компактны и красивы, украсят любое помещение.

Вентиляторы Дайсона

Инновации Дайсона имеют свою цену: например вентиляторы стоят 300-500 евро, их немало на каждый случай, от настольного AM06 Tischventilator до напольного Dyson Pure Cool™ Link Tower. Есть и еще более продвинутые модели, в которых вентиляция сочетается с очисткой воздуха или с его нагревом.

Тот же принцип формирования мощного воздушного потока реализован в новейшем семействе фенов. Классические электрофены состоят из приводимых в движение электромотором лопастей, которые прогоняют воздух через спирали нагревателя. В футуристических моделях DysonSupersonic всё это хозяйство упрятано в ручку. Для фена у Дайсона был специально разработан сверхкомпактный дигитальный, то есть с цифровым управлением, высокоскоростной электромотор, в котором используется импульсное магнитное поле, а технология Air Multiplier позволяет утраивать воздушный поток, разгоняя его до скорости в 170 км/ч. Это, конечно не сверхзвук (Supersonic), но всё равно опережает все другие модели. И это при очень низком уровне шума. Но и цена столь продвинутого фена немалая, порядка 400 евро, обычный марочный качественный фен стоит на порядок дешевле. Такие фирмы как Babyliss, Remington, Phillips, Braun производят очень качественные фены, но «... мы изобрели фен заново», и рынок вынужденно раздвигается, несмотря на заоблачную цену пришельца.

Коль скоро мы говорим о фенах, то стоит упомянуть нововведение – так называемую ионную технологию (Ionentechnologie), которая применяется во многих фенах (к Дайсону это не относится). Специальный высоковольтный генератор (7000 Вольт) создает электрическое поле, в котором образуются отрицательно заряженные ионы, захватываемые воздушным потоком. Это, по крайней мере теоретически, обеспечивает предохранение от статического электричества, больше блеска, объемности и мягкости волосам, более быструю сушку. Не все эксперты, однако, уверены в эффективности ионной технологии. Внешне эти фены не отличаются от любых других, разница в цене тоже незначительна.

Вообще известен Дайсон главным образом как производитель оригинальных пылесосов, они есть в каждом приличном электромагазине. Их особенность – отсутствие сменяемого пылесборника, своеобразный дизайн, естественно, цена. Изобретение, положенное в основу работы этих приборов – циклонная фильтрация. Придумано не Дайсоном, но им развито и внедрено начиная с 1993 года, в итоге в 2015 году на насыщенном электротоварами немецком рынке доля Дайсона в технике ухода за полом составляла около 20% – первое место. Особенность пылесосов Dyson в том, что они не теряют мощности в процессе заполнения пылесборочного контейнера, и не требуют при этом большой мощности. Их контейнеры очищаются легко и, что самое важное, полностью. Те, кто вынужден менять фильтры или очищать пылесборники в моделях без фильтров, знают, что за противная это работа. Но не в пылесосах Дайсона.

И тут постоянно внедряются новые идеи. Например, турбощетки-насадки с щетинками из углеродистого волокна, гигиеническая система очистки, шаровидные неопрокидывающиеся пылесосы, новые беспроводные пылесосы, легкие и мощные. Компактные пылесосики с аккумуляторами – не новшество, они дешевы, легки и мало на что годятся. Дайсон же предложил мощнейшую машинку (Dysonv8, 470 евро), ручную, удобную, не связанную с розеткой.

Кстати, идеи Дайсона в той или иной форме подхвачены и другими фирмами, вы найдете у них товары, по исполнению несколько напоминающие дайсоновские, но заметно более дешевые, причем это в основном не клоны, а оригинальные разработки (Bosch, Roventa, Dirt Devil…) в русле идей Дайсона.

Вы не держали изделия Дайсона в руках, зато руки каждого из нас побывали внутри Дайсона. В туалетах, особенно европейских аэропортов, вы пользовались сушилкой для рук Dyson Airblade dB («Воздушное лезвие») или другими той же фирмы. Это плоские струи теплого воздуха, омывающие ваши руки со скоростью около 700 км/ч, синий свет для борьбы с микробами, 10 секунд времени.

Хорошо, всё-таки, что такой Дайсон занялся изобретением бытовой техники, а не, скажем, военной.

С. Мучник (Дортмунд)

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