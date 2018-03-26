Политика >> Украина и Россия

«Партнер» №3 (246) 2018г.

Четвертый срок Путина: что будет с экономикой России?





Чтобы ускорить рост ВВП, надо изменить модель развития

Не нужно быть особо прозорливым, чтобы предсказать, кто именно выиграет выборы 18 марта в России. Практически с такой же уверенностью можно предсказать и другое: с самого начала своего четвертого президентского срока Владимиру Путину, который в последние годы сконцентрировался в основном на внешней политике, придется всерьез заняться экономикой.

Российской экономике срочно нужна новая модель развития. В год президентских выборов об этом говорят в России предприниматели, эксперты, журналисты, политики – а также сам нынешний и будущий президент страны Владимир Путин.

Впрочем, на первый взгляд необходимость основополагающих реформ вовсе не бросается в глаза, особенно во время коротких визитов в Москву и другие крупные российские города: жизнь кипит, иллюминация на улицах замечательная, особенно по праздникам, из-за многочисленных автомобилей постоянно возникают пробки, в ресторанах и кафе полно народу, в супермаркетах – обилие разнообразной еды. А на курортах Испании, Турции или Таиланда по-прежнему много туристов из разных регионов РФ.

Германия развивается быстрее, чем Россия

Однако макроэкономическая статистика, отражающая общее состояние дел в стране и фиксирующая глубинные процессы, рисует менее радужную картину.

В 2017 году валовой внутренний продукт России вырос на 1,5 %. Казалось бы, чем не повод для оптимизма, особенно после того, как в 2015-2016 годах ВВП сокращался. Но в том-то и дело, что после столь продолжительной рецессии выход из кризиса должен был бы оказаться несравнимо более мощным. Особенно в стране, которую полтора десятилетия назад наряду с Китаем, Индией и Бразилией эксперты причислили к группе самых быстрорастущих крупных развивающихся экономик планеты (БРИК).

В 2006-2007 годах РФ полностью оправдала эти ожидания: темпы роста ВВП превышали тогда 8%! А теперь экономика России растет не только в разы медленнее, чем в Китае (6,9% в 2017 году) и в среднем в мире (3,7%), но уступает даже немецкой, которая настолько огромная, что просто по определению не может особенно быстро увеличивать ВВП – и, тем не менее, добилась в прошлом году 2,2%.

А ведь это означает, что отставание России от Германии по уровню экономического развития, сокращавшееся в 2000-е годы, вновь увеличивается. Более того, в этом году, согласно прогнозам, рост немецкой экономики еще больше ускорится и опять окажется выше, чем в РФ, где, наоборот, увеличивается риск нового замедления. Во всяком случае, экспертов настораживают и наметившееся еще в конце прошлого года сокращение промышленного производства, и длительное падение реальных доходов населения, и растущая перекредитованность домашних хозяйств.

Дело в том, что россияне взяли в последние годы очень много кредитов (возобновившийся в 2017-м рост продаж автомобилей тоже в значительной мере произошел на заемные деньги) и теперь серьезную часть своих зарплат вынуждены направлять на обслуживание долгов. Это ощутимо снижает покупательную способность населения и будет еще долго тормозить развитие внутреннего рынка, особенно таких относительно успешных отраслей, как сельское хозяйство, торговля, ресторанный бизнес, туризм.

Сверхзадача на ближайшие 6 лет

В Кремле, похоже, осознали, какую угрозу международным позициям России представляло бы хроническое отставание темпов роста российской экономики от китайских, американских, вообще общемировых показателей. Поэтому в конце января Владимир Путин, встречаясь в Москве со своими доверенными лицами на выборах, сформулировал, по его собственным словам, сверхзадачу на предстоящий президентский срок.

В ближайшие 6 лет, заявил он, необходимо «обеспечить такой рывок в развитии страны», чтобы, даже если в ее жизни «наступят какие-то сбои, какие-то сложности, непредвиденные обстоятельства, набранные темпы, инерция движения были такими мощными, чтобы Россия всё равно шла вперед».

«Нам для самосохранения и обеспечения будущего страны… нужно решить эту сверхзадачу», – подчеркнул Владимир Путин и тут же обозначил ключевые направления прорыва: «Нужно понимать, что без современного здравоохранения, образования, инфраструктуры, без современной науки, технологий, робототехники, без генетики, биологии нам невозможно будет сохраниться».

Это – повестка не просто экономического рывка, а рывка именно модернизационного. Президент России, по сути дела, вновь выдвигает лозунг модернизации страны, хотя само это слово и не использует. Ведь оно достаточно прочно ассоциируется с премьером Дмитрием Медведевым. В годы его президентства (2008-2012) этот термин постоянно звучал с высоких трибун, но быстро вышел из употребления после того, как 2012 году пост главы государства вновь занял Владимир Путин.

Впрочем, призывы «обеспечить рывок» в той или иной форме периодически звучали в Москве еще в советские годы. Так, шесть десятилетий назад лидер СССР Никита Хрущёв требовал «догнать и перегнать Америку», три десятилетия назад генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сначала провозглашал «ускорение», а затем «перестройку». Да и сам Владимир Путин шесть лет назад фактически призывал к длительному и мощному рывку, когда заявлял, что «интересы развития России требуют ежегодного роста не менее 5-6 процентов ВВП в ближайшее десятилетие».

«Резервы сырьевой модели исчерпаны»

Это было в декабре 2012 года, когда Путин выступал с первым после возвращения в Кремль посланием к Федеральному собранию. Он говорил тогда о том, что «однобокая сырьевая экономика… не обеспечивает развитие и востребованность человеческого потенциала», что «резервы сырьевой модели исчерпаны». Так что Владимир Путин еще в начале своего третьего президентского срока осознавал, что для ускорения роста ВВП необходимо сменить модель развития экономики России. Однако за минувшие шесть лет провозглашенный поворот так и не произошел.

Вспомним, каким экономическим проектам руководство страны, судя по российским СМИ, уделяло в минувшие годы повышенное внимание. Если не брать сооружение объектов к спортивным событиям (Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу), то в памяти всплывают в первую очередь гигантские газопроводы «Турецкий поток», «Сила Сибири» и «Северный поток-2», освоение новых месторождений энергоносителей и сделка с картелем ОПЕК о сокращении добычи нефти с целью поднять цены на нее.

И вот, готовясь к четвертому президентскому сроку, Владимир Путин вновь провозглашает переход к экономике, основанной не на добыче сырья, а на использовании человеческого капитала – знаний, талантов и креативности людей. Вопрос в том, как профинансировать смену модели развития.

Денег нет, но есть программа реформ

Ведь внутренние и внешние предпосылки для такого перехода за шесть лет заметно ухудшились: экономика РФ растет медленно, что тормозит рост зарплат и налоговых поступлений в бюджет, средства Резервного фонда исчерпаны, отечественные и иностранные инвесторы сократили капиталовложения, санкции, введенные против России после присоединения Крыма и войны на востоке Украины, значительно ограничили доступ к зарубежным кредитам.

Однако есть и положительные изменения. Резко замедлились темпы инфляции (в том числе из-за падения покупательной способности населения), что позволило Центральному банку РФ последовательно снижать ключевую ставку, в результате чего подешевели банковские кредиты для предприятий или, к примеру, для покупателей квартир. Продовольственное эмбарго, введенное Россией в ответ на санкции, дало достаточно сильный импульс развитию сельского хозяйства. Слабый рубль способствовал увеличению экспорта аграрной и промышленной продукции. Так, возросли поставки на мировой рынок пшеницы и легковых автомобилей.

Но чтобы развить успех на этих направлениях, нужны, повторим, деньги (на господдержку одних только аграриев, к примеру, в 2018 году предусмотрена гигантская сумма в 242 миллиарда рублей, а министр сельского хозяйства Александр Ткачев требует дополнительно от 10 до 30 миллиардов) и кадры. А с ними, особенно в условиях быстро ухудшающейся демографической ситуации, тоже плохо.

«У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям», – заявил в начале года Владимир Путин, обычно не склонный использовать при описании российских проблем слово «катастрофически». Так что крупные вложения в образование, в том числе в профессионально-техническое, сейчас для России уже просто жизненно необходимы.

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин по поручению президента разработал в 2017 году программу реформ, предполагающую решительную переориентацию именно на стимулирование человеческого капитала, научно-технического прогресса и частного предпринимательства при резком усилении борьбы с коррупцией и сокращении расходов на силовые структуры и вооружения.

Захочет ли Владимир Путин воспользоваться этой программой, которая потребует, однако, отказа от целого ряда ключевых элементов сложившейся при нем системы, или же ограничится отдельными мерами типа неизбежного увеличения пенсионного возраста и повышения налогов, станет ясно после выборов.

«Курс Консалтинг» (Кёльн)

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