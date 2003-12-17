Политика >> Германия

«Партнер» №11 (254) 2018г.

Перспективы Германии: Юг и Запад уйдут в отрыв

Ключевую роль в развитии федеральных земель начинают играть демография и миграция

Что и как изменится в ФРГ в ближайшие два с половиной десятилетия? Швейцарский аналитический институт PrognosAG исследовал долгосрочные тенденции социально-экономического развития Германии до 2045 года. Один из самых неожиданныx прогнозов ученых: различия в уровне жизни между отдельными частями страны будут не сглаживаться, а углубляться. Хотя экономика в целом будет успешно расти.

Можно ли научно предсказать будущее? Например, ответить на вопрос: какая жизнь ждет нас в Германии через 10, 15, 25 лет?

Дать совершенно точный прогноз, особенно на многие годы вперед, ученые, естественно, не в состоянии: слишком велика вероятность всяческих непредвиденных обстоятельств. Однако, анализируя многочисленные экономические, социальные, демографические и технологические тенденции, специалисты способны просчитать, к каким изменениям или результатам эти тренды с большой долей вероятности со временем приведут.

Ориентиры для тех, кто принимает решения

Именно таким моделированием будущего вот уже почти 60 лет занимается аналитический институт Prognos AG в швейцарском Базеле. Он работает на коммерческой основе и от государственных денег не зависит. С 1964 года его эксперты раз в четыре-пять лет проводят широкомасштабные исследования долгосрочных перспектив Германии. Это уникальный проект, ничего сопоставимого научные центры в самой ФРГ не делают.

Один из своих самых точных прогнозов институт дал в 2006 году. Тогда, на пике безработицы в объединенной Германии, его эксперты неожиданно предсказали немецкому бизнесу острый дефицит квалифицированной рабочей силы. Тогда это выглядело как фантазии кабинетных ученых – спустя десять лет нехватка кадров стала едва ли не важнейшей проблемой экономики Германии.

Новый, 14-й по счету доклад Prognos AG, исследующий период до 2045 года, будет опубликован в виде книги в самом начале 2019 года. Однако свои важнейшие выводы его авторы обнародовали уже в октябре. Ценность этих прогнозов состоит в том, что они могут служить ориентиром и дают пищу к размышлениям всем тем, кто стремится принимать в жизни оптимальные стратегические решения – большие и малые.

Это предприниматели, которым важно знать, как будет развиваться бизнес в целом и чего следует ожидать конкретно их отрасли. Это политики, которые должны быть готовы реагировать на грядущие вызовы времени, если хотят, чтобы их и дальше избирали. Это рядовые жители страны, которым предстоит решить, где и как им впредь работать и жить, какую профессию порекомендовать детям и внукам, где купить недвижимость – и стоит ли это делать.

Итак, что же предсказывают Германии на ближайшие два с половиной десятилетия специалисты из Базеля?

Богатая страна, мощная индустрия

Их самый главный прогноз: стабильное развитие экономики Германии продолжится. Ученые ожидают, что темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) окажутся примерно такими же, какими были в последние 20 лет: в среднем 1,3 процента в год. В Америке экономика будет расти быстрее (ежегодно на 2 процента), в Китае – намного быстрее.

В результате к 2045 году размеры ВВП трех важнейших экономических центров планеты – США, КНР и ЕС (как видим, в Базеле в дальнейшем существовании Евросоюза не сомневаются) – примерно сравняются. Но только в абсолютных цифрах. По главному показателю, характеризующему уровень жизни – ВВП на душу населения – Европа будет уступать Америке, но по-прежнему в несколько раз превосходить Китай. При этом в Германии этот показатель будет заметно выше, чем в среднем по Евросоюзу. Таким образом, нам и/или нашим детям и внукам предстоит и через четверть века жить в одном из самых богатых государств мира.

Хребтом немецкой экономики, говорится в исследовании, останется, несмотря на дальнейшее расширение сферы услуг, ориентированная на экспорт обрабатывающая промышленность. Основными торговыми партнерами ФРГ и впредь будут государства Евросоюза, однако заметно возрастет значение стран с развивающимися рынками, где активно будут покупать не только немецкое промышленное оборудование, но и престижные потребительские товары Made in Germany, в частности, автомобили.

Глобализацию невозможно остановить

Внешнеэкономическим успехам Германии и тем самым росту благосостояния ее жителей будет способствовать процесс глобализации. Эксперты Prognos AG не сомневаются: он продолжится, хотя пойдет уже не так быстро, как раньше. Протекционистские тенденции и ограничения свободной торговли, наблюдающиеся сейчас в самых разных странах, в том числе и в США, ученые считают временным явлением: слишком уж очевидны преимущества международного разделения труда.

«Невозможно длительное время проводить политику, которая тормозит рост и уничтожает благосостояние», – подчеркивается в исследовании. Его авторы убеждены, что крупные предприятия с комплексными международными производственными цепочками посодействуют тому, чтобы «политики вновь вернулись на экономически разумный путь».

Для нас и/или наших детей и внуков дальнейшая интернационализация немецкой экономики будет означать, что более конкурентоспособным на рынке труда окажется тот, кто хорошо владеет иностранными языками, прежде всего – английским, кому легко дается общение с деловыми партнерами и коллегами из других стран и культур, кто готов много ездить по миру или какое-то время работать за рубежом.

Цифровизация изменит всю нашу жизнь

Важным условием успешного развития экономики, особенно в условиях глобализации, является высокая производительность труда. Ученые делают весьма смелый, на первый взгляд, прогноз: к 2045 году она увеличится в Германии на две трети! Впрочем, для этого производительность должна ежегодно расти на 1,6 процента, что представляется вполне достижимым. Такой рост обеспечат инвестиции, дальнейшая оптимизация производственных процессов и цифровизация.

Ей в исследовании отведено значительное место. «Цифровизация изменит всю нашу жизнь, нам предстоит полностью переосмыслить взаимодействие и разделение труда между человеком и машиной», – предсказывают ученые. Они предупреждают, что исчезновение одних профессий и появление новых потребует постоянного обучения и переобучения работающих, а в трудовом процессе особенно востребованными окажутся такие черты характера и способности, как общительность, социальная компетенция, креативность.

Жители Германии будут не только иначе работать – иначе будут формироваться и их доходы. Резко возрастет значение всевозможных видов индивидуальной трудовой деятельности, предполагающих частую смену места работы и даже страны проживания, полагают эксперты Prognos AG. А это приведет к тому, что у очень многих людей доходы будут колебаться и поступать из меняющихся источников.

Нынешняя немецкая система социальной защиты населения, сформировавшаяся в условиях классических трудовых отношений индустриального общества XX-го века, к таким изменениям пока не готова, приходят к выводу авторы исследования и настоятельно призывают политиков ФРГ озаботиться этой проблемой.

Ключевая проблема: нехватка рабочей силы

Однако самым сенсационным выводом швейцарского института является прогноз, что различия между Востоком и Западом Германии будут не сглаживаться, а нарастать. Ведь до сих пор в ФРГ исходили из того, что территория бывшей ГДР постепенно догоняет Западную Германию по уровню экономического развития и благосостояния. До недавнего времени так оно и было, но теперь новые федеральные земли вновь начнут отставать от старых, предсказывают эксперты из Базеля и делают еще один неожиданный для многих прогноз: нарастать будут различия не только между Западом и Востоком, но и между Югом и Севером Германии.

Причина тому – ухудшение демографической ситуации, старение и сокращение населения страны. К 2045 году число жителей уменьшится во всех федеральных землях, кроме Берлина и Гамбурга, предсказывает Prognos AG, но наиболее драматические формы этот процесс примет в восточных землях.

Из-за низкой рождаемости и оттока населения количество пенсионеров будет нарастать на Востоке особенно быстро, всё больше обостряя дефицит рабочих рук. В результате бизнес станет там меньше инвестировать в новые производства, а нехватка интересной и хорошо оплачиваемой работы, прежде всего – на селе и в малых городах, будет (замкнутый круг!) толкать подрастающую молодежь к отъезду в другие регионы.

Эти так называемые внутренние мигранты будет направляться главным образом на Юг и Запад, в первую очередь в Баварию, Баден-Вюртемберг и Гессен, а также в Берлин и Гамбург. Именно в этих федеральных землях, по мнению Prognos AG, экономика и будет расти наиболее быстрыми темпами. И именно им, чтобы уйти в отрыв в условиях старения немецкого общества, больше всего понадобится квалифицированная рабочая сила из-за рубежа, прежде всего – из стран ЕС.

Интерактивная карта, появившаяся недавно на сайте Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), наглядно иллюстрирует и одновременно полностью подтверждает прогноз швейцарского института. На ней более темными красками обозначены те регионы, где уже сейчас особенно высока доля работников-иностранцев. Сразу же бросается в глаза: это Юг, Запад и крупные города.

«Курс Консалтинг» (Кёльн)

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