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Повышение переселенческого статуса немцев до § 4 BVFG
В этой статье я хотел бы рассказать о недавно успешно законченном мной случае повышения переселенческого статуса до § 4 BVFG. Для моей клиентки это означает зачет в немецкой пенсионной системе иностранного трудового стажа. Один год трудовой деятельности в бывшем СССР и государствах-наследниках дает примерно 20 евро ежемесячной пенсии в Германии. Пятнадцать лет трудовой деятельности в России означают 300 евро немецкой пенсии в месяц, или 3600 евро в год. Женщина живет на пенсии в среднем 20 лет. Кассовая выплата за 15 лет иностранного трудового стажа за всё время получения пенсии составит 72 000 евро. Было за что бороться!
В 2016 году заявительница переселилась из России в Германию по статусу потомка позднего переселенца (§ 7 BVFG). Уже находясь в Германии, она заявила претензии на повышение переселенческого статуса до § 4 BVFG. Ведь только § 4 BVFG (поздний переселенец немецкого происхождения) дает право на пенсию за иностранный трудовой стаж.
Обработка заявлений входит в компетенцию Федерального административного ведомства. Не разобравшись в сути дела, ведомство отклонило заявление о повышении переселенческого статуса. Протест, направленный по инстанциям, не помог, и дело перешло в суд.
Давно дискутируемый вопрос о возможности повышения переселенческого статуса был окончательно решен Федеральным административным судом летом 2015 года. Высший административный суд Германии разъяснил нижестоящим судам и органам управления допустимость повышения переселенческого статуса, поданного на территории Германии.
Высший административный суд не ограничил временные рамки переселения в Германию условием повышения статуса. Поэтому на повышение статуса может претендовать российский немец и после 20 лет проживания в Германии.
Процедура повышения переселенческого статуса означает как бы повторную процедуру приема в Германию по статусу позднего переселенца. Ведомство заново рассматривает личные данные заявителя на соответствие критериям позднего переселенца (§ 4 BVFG), теперь уже поданные на территории Германии. Для успеха своего дела заявитель должен доказать критерии статуса по § 4 BVFG на момент переселения в Германию. Так постановил Высший административный суд ФРГ.
В сентябре 2013 года бундестаг существенно реформировал законодательство о поздних переселенцах, поэтому Федеральное административное ведомство рассматривает заявления о повышении статуса по разным законодательным правилам в зависимости от переселения до сентября 2013 года или после указанной даты.
Моя клиентка переселилась в Германию в 2016 году, поэтому свои претензии на повышение переселенческого статуса ей нужно было обосновывать в соответствии с актуальным законодательством от сентября 2013 года. Федеральное административное ведомство, а затем компетентный административный суд изучали выполнение трех главных критериев статуса позднего переселенца: знание немецкого языка, немецкое происхождение, декларативное признание своей принадлежности к немецкому народу. Немецкое происхождение вопросов не вызвало, знание немецкого языка на требуемом уровне удалось доказать.
Ведомство требовало выполнения критерия «декларативное доказательство принадлежности к немецкому народу». По мнению ведомства, моя клиентка не декларировала свою принадлежность к немецкому народу до переселения в Германию. Я подробно изучил обстоятельства жизни моей клиентки и установил, что за месяц до переселения в Германию она обратилась к властям РФ по поводу внесения немецкой национальности в различные документы РФ. Моя клиентка за пару недель до переселения успела подать жалобу в компетентный российский суд об установлении и документировании факта принадлежности к немецкому народу. К счастью для себя, для меня и для сути дела моя клиентка позаботилась о документальном оформлении своих контактов с российскими ведомствами и привезла эти бумаги в Германию.
По совокупности обстоятельств и с помощью документов мне удалось доказать важные для дела контакты заявительницы с российскими властями. Эти контакты и собственные усилия внести запись о своей принадлежности к немецкому народу можно было приравнять к требуемой декларации. Суд счел систему доказательств убедительной и обязал Федеральное административное ведомство повысить переселенческий статус моей клиентки до § 4 BVFG. Повышение статуса Федеральное административное ведомство документирует выдачей свидетельства по § 15 Abs. 1 BVFG, которое моя клиентка вскоре получит по решению суда.
Цитируемое мной позитивное решение суда дает многим российским немцам со статусом потомка (§ 7 BVFG) обоснованную надежду на повышение их переселенческого статуса. Актуальная редакция Закона об изгнанных и беженцах немецкой национальности разрешает доказывать декларативную принадлежность к немецкому народу различными путями: языковой сертификат уровня В1, знания немецкого языка на уровне родной речи, запись о немецкой национальности в доступных документах, судебные решения об установлении факта принадлежности к немецкому народу или иными пригодными способами.
Многие заявители после распада СССР еще в 90-х годах прошлого века хлопотали о внесении записи о своей немецкой национальной принадлежности в документы. Многие изучали немецкий язык на различных курсах и имеют справки и языковые сертификаты. По различным причинам они переселились в Германию без статуса позднего переселенца по § 4 BVFG. Совокупность указанных обстоятельств дает возможность с успехом претендовать на повышение переселенческого статуса.
Мои разъяснения касаются российских немцев, переселившихся в Германию после сентября 2013 года. Российские немцы, переселившиеся до сентября 2013 года, также имеют возможность повысить свой переселенческий статус до § 4 BVFG по законодательству, действовавшему до сентября 2013 года.
Адвокат Томас Пуэ (Франкфурт-на-Майне)
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