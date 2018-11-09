Экономика и финансы >> Экономика Германии

«Партнер» №11 (254) 2018г.

Германия открывает рынок труда для иностранных специалистов

Это произошло месяц назад, в ночь на 2-е октября 2018 года. Руководители правящей коалиции приняли чрезвычайно важное для Германии решение: Германия превращается в классическую иммиграционную страну. Закончилось время половинчатых решений, недомолвок и дискуссий, продолжавшихся четверть века: трудовая иммиграция в Германию легализована, рынок труда будет открыт для специалистов со всего мира.

Тема представленного на пресс-конференции сообщения была столь важна для Германии, что для ее разъяснения выступили сразу три министра: федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer, CSU), министр экономики Питер Альтмайер (Peter Altmaier, CDU) и министр труда Хуберт Хайль (Hubertus Heil, SPD). Ими были представлены основные пункты соглашения, которые уже одобрены Кабинетом министров и согласованы с руководством партий, составляющих правящую коалицию.

Руководители страны достигли договоренности об изменении иммиграционного законодательства, и таким образом, открыли механизмы заполнения вакансий на внутреннем трудовом рынке специалистами из третьих стран.

Следует подчеркнуть, что изменения коснутся вакансий только для квалифицированных рабочих.

Что касается людей, которые годами работают в Германии на неквалифицированных должностях, то их положение остается прежним. Возможно, когда-то очередь дойдет и до них, но пока их статус регулируется по-старому.

«Теперь мы действительно официально являемся страной иммиграции», – сказал премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн (Winfried Kretschmann, Die Grünen). Звучит оптимистично! Германия присоединится к странам с открытыми возможностями трудоустройства, таким как Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Почему Германия открывает рынок труда

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер начал пресс-конференцию с констатации: «Дефицит квалифицированных кадров – главная проблема предприятий в Германии, и эта проблема будет становиться всё более острой на отечественном рынке труда».

Политики называют еще несколько причин появления соглашения, среди которых – укрепление экономики и борьба с нелегальной миграцией. Доступ иностранных рабочих на внутренний рынок труда сможет не только «закрыть» нехватку рабочей силы, но и станет источником дополнительных налогов в бюджет страны, что в свою очередь стабилизирует пенсионную и социальную системы. Кроме того, официальное трудоустройство рабочих из третьих стран сократит число лиц, нелегально находящихся в Германии.

Еще одна важная деталь – нынешние изменения законодательства позволят контролировать иммиграцию специалистов и направлять трудовую миграцию на непосредственные потребности предприятий, – такое мнение высказал министр экономики Германии. В перспективе значительная часть вакантных рабочих мест может быть занята иностранными специалистами.

Итак, Германия совершила революцию в вопросе о трудовой миграции. Специалисты из стран, не входящих в ЕС, смогут въезжать в Германию для поиска рабочих мест. Немецкие парламентарии надеются, что специалисты из России, Украины, Индии, Китая и других стран заполнят существующие в Германии вакансии. Статистика свидетельствует, что сегодня в Германии имеется около 1,6 миллиона открытых вакансий.

Предварительные условия для поиска работы в Германии

Были названы основные предпосылки для получения доступа на рынок труда.

Квалификация. Претенденты должны иметь специальное образование, соответствующее должности, по которой открыта вакансия. Возникает вопрос о признании образования специалистов, ведь действующий ныне в Германии механизм подтверждения образования (нашим читателям он хорошо известен!) достаточно сложен и продолжителен. В немецких СМИ уже начала появляться информация о том, что сложная и длительная процедура подтверждения иностранного образования будет существенно реформирована.

Владение немецким языком. Базовый установленный и подтвержденный уровень владения немецким языком вынесли в разряд обязательных требований. В то же время в достигнутых коалицией договоренностях пока не упоминается минимально необходимый уровень знания языка. Можно предположить, что на момент поиска работы и оформления въездной визы будут требовать наличие уверенного разговорного языка, т.е. соответствующего уровню А2 или В1 по европейской классификационной шкале. Большая надежда возлагается на иностранные филиалы Гёте-института, в которых предполагается организация специальных языковых курсов с уклоном изучения немецкой профессиональной лексики востребованных профессий.

Виза для поиска работы. Претендентам на трудоустройство необходимо будет оформить полугодичную въездную визу. Претенденты на работу в Германии должны будут преодолевать первый барьер в посольствах и консульствах Германии в третьих странах. Это подтверждает слова политиков о том, что новые иммиграционные правила будут регулироваться немецкими представительствами за рубежом и внешнеэкономическими палатами. Предстоит снизить остроту визовой проблемы, которую Хубертус Хайль отнес к категории «игольное ушко». «Мы уже говорили с министром иностранных дел о том, что выдача виз является одним из ключевых вопросов, – сказал он. – Во многих немецких консульствах из-за наплыва желающих ситуация и без того сложная, надо наращивать персонал».

Наличие средств к существованию на время поиска работы. Такое требование означает, что кроме необходимого образования (специальности) претенденты обязаны будут подтвердить наличие средств для шестимесячного самообеспечения в Германии, ведь именно на такой максимальный срок планируют выдавать визу для поиска работы.

Конкретное предложение о работе. Выполнение этого условия желательно, но не обязательно. Государство заинтересовано в том, чтобы лицо, ищущее работу, перед въездом в Германию уже имело на руках проект трудового договора (контракта) с немецкой организацией. Наличие трудового контракта в разы увеличивает шансы претендента незамедлительно начать выполнение им трудовых обязанностей и налоговых отчислений.При отсутствии проекта трудового договора претенденту предоставляется 6 месяцев с момента въезда на поиск работодателя.

Никакой социальной помощи. Особым пунктом оговорено отсутствие возможности получения социальной помощи во время поиска работы – только полное самообеспечение.

Сроки действия разрешений на работу. Законопроект предусматривает трудоустройство иностранных специалистов на срок до 5 лет. Какая судьба ждет иностранного работника по истечении 60-месячного периода, пока непонятно: то ли возвращение на родину, то ли (аналогично тому, как это предусмотрено для получателей «голубой карты») разрешение на оформление постоянного вида на жительство в Германии и право на воссоединение с семьей.

Судьба просителей убежища в Германии

Часть иммиграционного законопроекта касается лиц, ищущих убежище в Германии, но которым ранее было в нем отказано. При соблюдении определенных условий они могут получить разрешение на работу и другой статус проживания. Как это будет реализовано, пока неясно. Министры не хотели на пресс-конференции говорить о переходе от статуса лиц, ищущих убежище, к закону о проживании.

Смогут ли работать просители убежища, чья просьба отклонена? Да, но пока существуют неопределенности и для них, и для их работодателей. Компании не понимают, долго ли сотрудники смогут выполнять свои обязанности. И еще: такие лица должны обладать знанием немецкого языка на определенном уровне, они должны следовать демократическим ценностям страны и иметь возможность получения вида на жительство.

По словам министра внутренних дел, есть большая прослойка просителей убежища, которые выиграют больше всего. «Существует группа людей, находящихся в Германии с 2015 и 2016 года, которые хорошо интегрированы в рынок труда и в общество и не депортируются по разным причинам. Для них правительство хочет обеспечить, среди прочего, ускоренную процедуру рассмотрения вопроса о предоставлении убежища, чтобы те просители, которым в проживании отказано, были депортированы быстрее».

Сроки принятие законопроекта

На пресс-конференции трех министров неоднократно отмечалось, что многие вопросы, связанные с реализацией нового законодательства, нуждаются в уточнении и дополнительной проработке. Тем не менее законопроект должен быть внесен на рассмотрение парламента еще до Рождества. Принятие окончательного текста закона планируется на начало 2019 года.

Юрген Франк (Дортмунд)





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