Общество >> Криминал

«Партнер» №11 (254) 2018г.

Криминальная хроника Гериании. Октябрь 2018

Криминальная хроника Германии. Октябрь 2018

Следствие затянется на долгие годы

Ольденбург-Люнебург (Нижняя Саксония). Прокуратура Люнебурга расследует уголовное дело, главным фигурантом которого является бывший кладбищенский садовник Курт-Вернер Вихман (в апреле 1993 года в возрасте 43 лет он повесился в камере следственного изолятора). Сейчас у следствия появились основания для отработки версии о совершении Вихманом как минимум 100 похищений людей с последующим их убийством. По словам эксперта по серийным убийствам полиции Люнебурга Штефана Харборта, «если причастность Вихмана подтвердится, он станет самым массовым убийцей за всю послевоенную историю ФРГ. Но следствие грозит затянуться на долгие годы».





Кельнский террорист оказался сирийским исламистом

Кёльн. Днём 15 октября на Центральном железнодорожном вокзале 55-летний сириец с помощью «коктейля Молотова» совершил поджог в ресторане быстрого питания, ранив 14-летнюю девочку, а затем перебежал в соседнюю аптеку, где взял в заложницы женщину-фармацевта. Прибывшие бойцы спецназа обезвредили преступника и освободили заложницу. Она не пострадала, тогда как сириец с шестью пулевыми ранениями помещён в больницу. На месте происшествия полиция обнаружила несколько газовых баллонов, два из которых были соединены друг с другом клейкой лентой. В ходе обыска комнаты преступника в общежитии для беженцев найдены канистры с бензином и надпись на стене «Аллаху акбар». Следствие не исключает террористический характер преступления. Как сообщается, в Германии сириец жил в качестве беженца с 2015 года, за это время его 13 раз задерживали за мелкие правонарушения (хранение марихуаны, кражи, агрессивное поведение, мошенничество). Есть данные о том, что у него имелись психологические проблемы, поэтому он не работал. Его жена оставалась в Сирии, откуда дважды безуспешно подавала прошения на предоставление убежища в Германии.





Пострелять захотелось?

Биркенфельд (Рейнланд-Пфальц). По подозрению в убийстве с последующим ограблением 50-летнего охотника и коллекционера оружия арестованы 26-летний немец и 29-летний итальянец – оба жители Пфорцхайма. Как сообщается, убийство одинокого коллекционера в доме, где он проживал, было совершено ими ещё 29 августа, но труп жертвы обнаружили только 2 октября. Вся обстановка на месте преступления свидетельствовала о том, что убийство было совершено именно с целью завладения оружием (в составе коллекции, состоявшей из более чем 30 единиц огнестрельного оружия, были боевые пистолеты и винтовки). В течение последующих двух недель оперативно-следственная бригада в составе 40 человек отрабатывала все версии. По одной из них в круг подозреваемых попал 26-летний грек из Пфорцхайма, подозреваемый в совершении другого грабежа. От него цепочка потянулась к 29-летнему итальянцу, чья ДНК совпала со следами крови в доме убитого коллекционера. А там уже было рукой подать до его 28-летнего соучастника-немца. Арестованные ранее не судимы. Что их «подвигнуло» на совершение тяжкого преступления – сейчас устанавливает следствие.

За такой куш можно и посидеть!

Гамбург – Берлин. Установлены личности и объявлены в розыск трое налётчиков, ещё в июне ограбивших 57-летнего ювелира. Дождавшись его в гараже гамбургского торгового центра, один из них жестоко избил потерпевшего, второй отнял у него дипломат с несколькими мешочками с драгоценностями (их стоимость исчисляется 6-значной цифрой в евро), а третий вывез сообщников на угнанной ими ранее машине. На возврат утраченных ценностей в полиции не особо рассчитывают. Аналогичен исход прошлогодней мартовской кражи из берлинского музея Боде золотой монеты весом 100 кг и стоимостью 3,75 млн евро. Воров арестовали ещё в июле 2017 года (ими оказались четверо членов преступного ливанского клана в возрасте от 20 до 29 лет), сейчас дело по их обвинению направлено в суд, но сам объект кражи бесследно исчез: по словам обвиняемых, монету они распилили на части и сбыли.





Сергей Дебрер (Ганновер)

Читайте также: