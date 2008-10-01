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«Партнер» №11 (254) 2018г.

Дигитальное радиовещание в Германии. Стандарт DAB+

Для кого-то из нас DAB – это пиво из Дортмунда (Dortmunder Actien-Brauerei), но сейчас речь идет о другом DAB, не менее важном и полезном, о новом радиостандарте DAB+.

Конечно, телевидение сильно потеснило радио, как и интернет потеснил телевидение, но сейчас сложился определенный баланс между этими медиа, каждое нашло свое место. Радио осталось источником информации и развлечения, подружилось с интернетом в том смысле, что многие радиоканалы доступны через интернет. Телевизор и компьютер полностью подчиняют человека: сидя перед экраном или монитором, трудно заниматься чем-то еще. А вот радио, воздействуя только на слух, вполне допускает активную деятельность параллельно с прослушкой программ. Даже за рулем можно слушать радио, оно не отвлекает.

Привычное радиовещание осуществляется в определенных частотных диапазонах, другими словами – на определенных волнах. Начиная с ламповых приемников и легендарной транзисторной «Спидолы» 60-х годов, мы пользуемся длинными волнами, средними, короткими и ультракороткими. На Западе длинные (ДВ) и средние волны (СВ) традиционно рассматриваются как один диапазон, досягаемость радиостанций составляет многие сотни километров. Но короткие волны (КВ) значительно интереснее, они распространяются дальше, плотность их источников значительно выше, одна радиостанция буквально налезает на другую. Именно в КВ-диапазоне прорывались к нам сквозь глушилки «вражеские» голоса. А УКВ – это передача сигнала в пределах прямой видимости, как и телевизионного (еще одно доказательство, что земля круглая J), причем сигнал от местных станций, как правило, хорошего качества.

Кстати, посмотрите внимательно на экран вашего смартфона или хенди, на них присутствует символ радио, оно работает только на наушники (Kopfhörer), которые являются при этом антенной. Прием ведется в УКВ (FM)-диапазоне.

Большинство домашних приемников и почти все автомобильные оснащены приемом только в СВ- (MW, или MF, или AM) и УКВ- (UKW, или FM) диапазонах, но не в КВ-диапазоне. Несколько десятилетий назад был высок спрос на коротковолновые приемники (Weltemfänger), лучшими были от Sony и Grundig, с появлением кабельных сетей, сателлитов и интернета они стали практически не востребованы.

И вот новость из Норвегии, она первой отказалась от ультракоротких волн (FM-диапазон), радиостанции этим диапазоном больше не пользуются. Осуществлен полный переход на радио DAB+ (Digital Audio Broadcasting). И вслед за Норвегией в сторону полной аудио-дигитализации двигаются все остальные развитые страны, включая даже Германию, которая, как известно, во внедрении современных технологий имеет довольно скромные успехи.

Недавно была проведена тестовая поездка по автобану от Гамбурга до Гейдельберга, всего 600 км, и оказалось, что качество цифрового радио далеко от совершенного. Его особенность заключается в том, что при качественном сигнале оно обеспечивает и качественный звук без шумов, но при низком качестве сигнала звук просто пропадает, в то время как при аналоговом УКВ-радио ухудшение сигнала приводит к ухудшению звука, но не его исчезновению. По этой причине на отдельных участках пути прием передач просто отсутствует.

DAB+ : качественный сигнал – качественное воспроизведение, слабый сигнал – никакого звука УКВ (FM): качественный сигнал – качественное воспроизведение, слабый сигнал – неважный звук

К десятке наиболее востребованных относятся радиостанции Radio NRW, Antenne Bayer, SWR 3, WDR 2, Bayer 1,. 1Live, Bayer Funkpaket, Bayer 3, NDR 2 и WDR 4, они уже вещают в стандарте DAB+, число таких радиостанций всё увеличивается, и в один прекрасный (не для всех!) момент будет, как и в Норвегии, отменено аналоговое радиовещание.

Одна из причин такого резкого шага: аналоговое радио в самом распространенном УКВ-диапазоне дошло до границ своего развития, дальше – тупик. Тут уместно вспомнить ситуацию с телевидением, в том числе нововведенным DVB-T: вроде совсем недавно его ввели, а уже перешли на новый стандарт DVB-T2, о чем мы уже сообщали, и безжалостно ликвидируют по всей Германии аналоговое антенное телевидение, которое тоже в своем развитии исчерпало себя. Аналогичная ситуация и с мобильной связью: всё время вводятся новые стандарты, вчера это был 3G, сегодня 4G (он же LTE), на подходе LTE+, он же 4.5G, далее следует 5G... Та же картина и с кабельным телевидением: совсем недавно вся Германия перешла на дигитальный кабель. Веление времени. Так что, ничего удивительного, остается один выбор: или вовсе плюнуть на антенное радио, или перейти на дигитальное.

Если есть DAB+, то, значит, есть и просто DAB без плюса. Это предыдущий вариант дигитального (по-русски чаще принято говорить, цифрового) радиовещания. Стандарт DAB использует ультракоротковолновый диапазон, DAB позволяет транслировать на одной частоте сразу 10 станций в стереорежиме, а вот DAB+ – уже 18 станций.

Но есть и другие стандарты цифрового радио, например, Digital Radio Mondiale (DRM), причем в разных странах степень перехода от аналогового радиовещания к цифровому того или иного стандарта различна. В Европе предпочтение отдано DAB+, выпускаемые приемники рассчитаны на этот стандарт. А вот в России сделали ставку на стандарт DRM+, который будет сосуществовать с УКВ, на одной частоте возможно транслировать сразу три цифровые программы, вместо одной аналоговой, причем задействован не только УКВ-диапазон.

Кстати, не исключено внедрение стандарта DRM+ у нас в Германии, это рекомендуют специалисты из Института Фраунгофера. DAB+ больше подходит для общегерманских радиостанций, а DRM+ – для локальных, причем могут быть задействованы все диапазоны, а не только УКВ. Уже сейчас созданы гибридные радиоприемники, работающие как в аналоговом режиме (УКВ), так и в дигитальном (DAB и DRM).

И вообще дигитальное будущее, в которое все настойчиво призывают и промышленники, и политики, будет скорее всего многообразным. Технические решения конкурируют между собой. Например, Privatradioverband Vaunet (весьма авторитетное и влиятельное объединение частных владельцев радиовещания) считает, что дигитальное будущее радио отнюдь не исчерпывается стандартом DAB+. Сильную конкуренцию составляет интернет-радио (Webradio) и приложения на смартфонах.

Кстати, норвежцы подсчитали, что переход на новый стандарт, несмотря на затраты на новое передающее оборудование, себя оправдывает – поддержание прежнего УКВ-стандарта обходится не дешевле при его более низком качестве.

Разумеется, многие современные DAB+-приемники позволяют осуществлять прием и в УКВ-диапазоне, на переходный период это вполне рационально.

А возможен ли прием дигитального радио на смартфонах и планшетах, не через интернет, а напрямую, из воздуха, по радио-стандартам, например DAB или DRM? С этим пока проблемы, сейчас прием радиоканалов возможен только как аналоговый в УКВ-диапазоне. На немецком рынке просматривается пока единственный смартфон с встроенным DAB+-тюнером, это LG Stylus 2. Есть, впрочем, совсем неплохое решение – внешний DAB+-тюнер, подключаемый через microUSB-разъем. Он тоже является новинкой на немецком рынке, изготавливается в Китае фирмой «Full-Join», продается не на каждом углу, товар принципиально новый, но в интернете доступен по цене около 20 евро. Есть и еще один вариант, даже более дешевый – приложение welle.io 1.0, которое в сочетании с USB-приемником обеспечивает качественный прием на смартфон в стандарте DAB и DAB+. По мере внедрения дигитального радио число подобных предложений должно возрасти.

Дигитальное радио приобретает в Германии всё большую известность и популярность. По статистике, уже 17% домашних хозяйств имеют приемники DAB+ в том или ином исполнении (2% годового прироста), число слушателей DAB+ составляет около 13 миллионов. И приемники 40% поступающих на рынок автомобилей уже оснащены DAB+.

Каковы же современные дигитальные приемники? Они не менее разнообразны, чем их предшественники: от солидных настольных до компактных переносных. Соответственно и диапазон цен – от нескольких десятков евро до многих сотен. Наиболее дорогие обеспечивают великолепное стереозвучание, это их главное достоинство, они интересны меломанам, ценителям музыки. И, конечно, как любые современные приборы, они имеют множество накруток. Сюда относится и Bluetuth, и встроенный DVD-плеер, и USB-разъем, и возможность аудиозаписи с других источников, и гнездо для подключения смартфона, и цветной дисплей... Наличие модуля WiFi обеспечивает возможность интеграции с другими домашними приборами и заодно прием радиопередач из интернета

К качественным распространенным моделям относятся, например, Hama Internetradio Digitalradio DIR3100MS (140 евро), Blaupunkt IRD 30 (120 евро), Imperial Dabman 100 (80 евро), Panasonic RF-D10EG-W (60 евро), или сравнительно дорогие Roberts Stream 218 (210 евро),Teufel Radio 3sixty (280 евро), Sangean DDR-66 BT (500 евро), Palona Jojo (600 евро) ...

- Каждый среднестатистический взрослый немец слушает радио 3 часа в день. - С 2019 года каждый новый радиоприемник должен принимать дигитальное радио (DAB). - Область приема дигитальных радиопрограмм в Германии непрерывно расширяется и приближается сегодня к 90%. - Полный переход на дигитальный прием с отказом от аналогово в УКВ-диапазоне ожидается не ранее, чем через 10 лет.

В общем, пейте DAB и слушайте DAB, где еще такое возможно!

С. Мучник (Дортмунд)

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3. Цифровое телевидение. Журнал «Партнёр», № 8 / 2016. Автор С. Мучник