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Лечение наркомании в Германии
Немецкое государство ежегодно вкладывает в лечение наркомании и других видов зависимости десятки миллионов евро. Квалифицированную помощь в избавлении от различных зависимостей одновременно получают несколько сотен тысяч человек, львиную долю которых составляют больные наркоманией. Но возвращаются к нормальной жизни немногие, всего 8-10% прошедших лечение. На что же так много тратится? И какую помощь можно получить бесплатно? К кому следует обращаться в первую очередь, если зависимый решил избавиться от наркотиков? На эти и другие вопросы отвечает психотерапевт из Берлина, Александр Разран.
При наличии медицинской страховки больной может обратиться в любое лечебное учреждение, а также ближайший наркоцентр, – рассказывает Александр. – Они есть в каждом городе, районе, иногда даже несколько. Также помогают «Каритас» и профильные общественные организации. Там его внимательно выслушают. С учетом общего состояния и индивидуальных особенностей определяются необходимые препараты и назначается лечение.
Человек может выбрать заместительную терапию (о ней мы рассказывали в сентябрьском номере «Партнера») или же получить направление в стационар, где он пройдет медикаментозную детоксикацию (то есть очистку организма – Entgiftung, Entzug). Этот процесс может длиться месяц, может быть сокращен до двух недель, если, например, у пациента не очень большой «наркостаж». Кроме лечащего врача здесь больного сопровождает социальный работник, он определяет возможности дальнейшего лечения. Кроме того, больные посещают групповые и индивидуальные занятия с психологом.
Детоксикация снимает физическую зависимость от наркотиков, но не психологическую. Тяга к наркотикам сидит глубоко и, когда бывший пациент возвращается в привычную среду, а там «друзья» с предложением расслабиться, возврат к наркотикам вполне реален. Поэтому такому человеку необходима дальнейшая поддержка. Для этого существуют другие возможности лечения. После выхода из больницы больной при его желании может получить направление в реабилитационный центр, где находится от 4-х до 6-ти месяцев.
У кого есть возможность пройти реабилитацию
Это происходит автоматически?
Нет, чтобы туда попасть, необходимо оформить документы, которые подтверждают, что человек нуждается в реабилитации. Затем специальная комиссия рассмотрит эту заявку и примет решение. Может и отказать, если зависимый уже пятый или шестой раз просит о подобном курсе, но каждый раз прерывает лечение. Нельзя лечиться всю жизнь! Это очень дорого, такая услуга стоит от трех тысяч евро в месяц. Рассматривается каждый конкретный случай с учетом всех обстоятельств. В Германии 300-400 профильных центров разной направленности: индивидуальные, семейные, существуют даже центры, в которых реабилитацию проходят с детьми. Например, женщина, будучи зависимой, забеременела, родила ребенка, переосмыслила свою жизнь и решила избавиться от наркотиков. Или в реабилитации нуждается молодая семейная пара с маленькими детьми, здесь есть возможность лечиться вместе, не расставаясь с малышами.
Что представляет собой реабилитационный центр? Почему-то видится казарма с двухъярусными кроватями. Территория обнесена электрозабором …
Ничего подобного. Центры расположены вдали от бурной городской жизни и обнесены забором, но при желании не составит особого труда их покинуть, калитка всегда открыта. Правда, на этот шаг не так-то просто решиться, ведь клиент, так их обычно называют, попадает на реабилитацию исключительно по своей воле. И в том, что он действительно хочет избавиться от зависимости, он должен убедить консультанта и комиссию.
В центрах клиенты заняты весь день, это групповые и индивидуальные занятия, трудотерапия, лепка, вязание, шитье и многое другое. Приветствуется любая деятельность, которая может отвлечь от дурных мыслей. Есть небольшие центры – до 20-ти пациентов – там живут, как в коммуне, и все хозяйственные работы выполняют сами. Для желающих работать есть центры, в которых налажено производство. В одном, например, собирают дорогие байдарки. В больших реабилитационных центрах, где могут находиться до 100 человек, за больными ухаживает персонал, а они занимаются творческой деятельностью. Терапевты пытаются раскрыть в каждом его скрытые способности. В любом случае их день расписан по минутам, но, конечно, есть и свободное время.
Строжайше запрещено употребление наркотических веществ, алкоголя и прочих препаратов, изменяющих сознание. Даже пиво под запретом. Если в организме обнаружат следы дурманящих веществ – выгонят без всяких разговоров. Тесты проводятся спонтанно и, если клиент что-то употребляет, это не останется незамеченным.
Тюрьма или дом родной
Получается, не лечение, а какой-то курорт…
Да, но с существенными ограничениями. Первый месяц люди здесь находятся в полной изоляции от внешнего мира, у них даже телефоны отбирают. Родители могут связаться с ними в экстренном случае. При разговоре обязательно присутствует служащий центра. Пройдет месяц, а может и больше, пока клиенту разрешат пользоваться телефоном, обычно вечером на один час и обязательно в присутствии коллеги или работника центра. Позже, месяца через два, разрешат выходить за территорию центра, но и то не более чем на два часа в день. По одному не выпускают. Чтобы выйти, нужно заранее объявить об этом в группе. Она решает, можно ли отпустить. Могут и отказать, если человек не в состоянии поддерживать дружеские и доверительные отношения с окружающими или, например, покурил в неположенном месте. Если ты член группы, то становишься одной из ее молекул, и обо всех своих решениях обязан объявлять в группе. Однако такие правила не везде. В Берлине несколько терапевтических центров, и в каждом свои порядки.
А если клиент не знает немецкого языка?
В таком случае за счет организации, оплачивающей реабилитацию, ему предоставляют педагога, который будет заниматься с ним немецким. Правда, не все терапии могут себе это позволить.
Реабилитация и ее последствия
Реабилитацию прошел, а дальше?
Если человек чувствует, что еще не совсем избавился от психологической тяги к наркотикам, у него есть возможность пройти пост-терапевтический курс реабилитации, своего рода закрепление уже пройденного лечения. Эту услугу обычно оплачивает государство. Человек живет в обычных условиях и раз в неделю ходит на групповые занятия. Обычно они занимаются спортом: играют в футбол, волейбол.
А бывает, что человек прошел все этапы, но ему это не помогло? Что тогда?
Тогда ему рекомендуют заместительную терапию, которую сопровождает психологическая поддержка. Чем я и занимаюсь более 15-ти лет.
Когда уверен - деньги решают все
Иногда люди уезжают лечиться за границу, например, в Россию, на Украину, даже в Киргизию. Как вы считаете, почему? Там лучшее обслуживание или выше процент вылечившихся?
Главная причина лечения зависимости заграницей – страх огласки. К тому же почти всевыходцы из бывшего Советского союза почему-то считают, что за деньги оказывают более профессиональное и эффективное лечение.
По опыту знаю, что такое лечение зачастую оказывается неэффективным. Всё, что могут предложить в наркологических центрах бывших советских республик – месячный курс лечения за 3-4 тысячи евро. Но за этот срок изменить характер мышления человека нереально. Здесь, в Германии, можно получить длительное лечение и совершенно бесплатно. Не так давно ко мне на заместительную терапию вернулся старый клиент, который рассказал о своем лечении за границей. Вся разница в деньгах! Лечат теми же медикаментами, что и здесь, но платишь из своего кармана. Помощь индивидуального психолога принесла мало пользы, поскольку он совершенно не знает жизни в Германии и проблем, с которыми сталкивается его клиент. Через две недели лечения у парня произошел срыв, и он вернулся в Германию, ко мне на заместительную терапию.
В нормальную жизнь через 3 дня
В СМИ часто можно увидеть рекламу, где обещают излечение от наркозависимости за три дня. Такое в Германии практикуется?
Вероятно, речь идет о так называемом методе «Turboentzug», который начали применять в США еще в конце шестидесятых. Его специально разрабатывали для актеров Голливуда, чтобы быстро возвращать их в рабочее состояние. В Германии такую услугу оказывают частные наркоцентры, это может стоить от 1.300 до 2.000 тысяч евро. Оплата – только за счет клиента, больничная касса затраты не перенимает. Как происходит это лечение? Пациент, находясь под наркозом, подключается к аппарату гемодиализа (искусственная почка), и в течение 8-10 часов его кровь очищается от наркотических веществ. Потом, чтобы снять болевые ощущения, ему вводят снотворное, и он сутки спит. После этого клиент остается еще на день – для контроля. И все! Естественно, тяга к наркотикам остается, и больной, выйдя из наркоцентра, продолжает испытывать психологическую зависимость, которая требует длительного лечения.
Важно, чтобы люди поняли: лечение зависимости за счет государства по качеству не сильно отличается от самых дорогих предложений за рубежом! Главное – необходимо желание вылечиться, поддержка семьи и сила воли.
Cергей Охотников (Кёльн)
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