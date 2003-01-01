Здоровье >> Алкогольная- и Наркозависимость

«Партнер» №11 (254) 2018г.

Подростки и ... наркотики

В последнее время в прессе всё чаще появляются публикации, привлекающие пристальное внимание читателей к проблеме потребления подростками наркотических препаратов. Можно ли представить в наши дни молодежную дискотеку или подростковую вечеринку без алкоголя? Допустимо ли считать курение гашиша средством противостояния стрессам, которых, кстати, у подростков и молодежи ничуть не меньше, чем у взрослых? Как относиться к электронным сигаретам и самокруткам – как к безвредной альтернативе курению или как модному тренду?

Массовое появление наркотиков в Германии относится к началу 60-х годов прошлого столетия, когда получило распространение движение хиппи. Бросив вызов обществу, представители этого асоциального движения призывали к свободе и независимости от норм морали и права. «Мол, мы независимы от условностей общества и тем стоим на защите свободы выбора!»

Движение «свободы и независимости» от многовекового уклада общественной жизни приобретало всё более широкий размах и рекрутировало в свои ряды молодых и неоперившихся птенцов, уверенных, что индивидуальность может проявляться исключительно в противопоставлении себя обществу.

В связи с ростом потребления в Западной Германии наркотиков в качестве вынужденной меры в стране была создана система борьбы с наркозависимостью. Система постепенно становилась на официальные рельсы, преодолевая бюрократические препоны и опровергая искусственно сформированное мнение о том, что главный принцип развития общества – предоставление свободы действий каждому индивидууму.

Возникла Ассоциация независимых экспертов, занимающихся прогнозом потребления молодым поколением наркотических препаратов. Позже при университете Гёте был создан Центр по исследованию воздействия наркотических препаратов на мозг человека (Centre for Drug Research).

Результаты последнего проведенного исследования «Прогноз потребления молодым поколением нелегальных наркотиков» (Monitoring System Drogentrends 2017) поражают воображение любого адекватного человека.

Штефан Майер, управляющий Франкфуртским департаментом по вопросам здравоохранения (Gesundheitsdezernent Stadt Frankfurt Stefan Majer), совместно с представителями Центра представил на пресс-конференции аналитические материалы по итогам блицопроса 15 тысяч школьников Франкфурта с репрезентативной выборкой в возрасте от 15 до 18 лет. Такого рода опросы по инициативе администрации города и департамента здравоохранения Франкфурта начали проводиться с 2002 года.

В центр внимания были поставлены вопросы о проведении молодежью досуга и причинах обращения к наркотикам. Франкфурт как самая большая интернациональная урбанистическая инфраструктура Германии отражает актуальную ситуацию на общенациональном уровне, а данные опроса включены в отчет Европейского центра мониторинга наркотических препаратов.

Как показывает практика, подобные анонимные опросы позволяют выявить тенденции с потреблением наркотиков на раннем этапе и оказывают существенную помощь службам анонимной и персональной помощи. Отмечу сразу же, что итоги опроса превзошли самые печальные ожидания.

Легальность применения зависит от дозы?

К самым распространенным и потребляемым молодежью наркотикам относится гашиш. Его легче всего приобрести, и он не оставляет явных следов на теле от его введения в сравнении с инъекциями иных наркотиков. При обнаружении гашиша в малых дозах фигурант освобождается от уголовной ответственности, его действия трактуются не как преступление, а скорее как «употребления в личных целях с потерей контроля над ситуацией».

Размер дозы «в целях личного употребления» рассматривается законодательством каждой федеральной земли по-своему. Например, в землях Бремен, Бранденбург, Бавария, Нижняя Саксония – такая доза не должна превышать шесть грамм, а в землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц –десять грамм. Уличенные отделываются при этом предупреждением об уголовной ответственности за коммерческое распространение и продажу наркотиков в больших дозах, а также информируются о принудительном лечении при регулярном употреблении. При повторном обнаружении гашиша и наличии большей дозы, не говоря уже о взятии с поличным при его сбыте, суд рассматривает предысторию действий подозреваемого и выносит судебное определение по факту совершенного деяния.

Параграф § 29 Закона об использовании наркопрепаратов (Betäubungsmittelgesetz — BtMG) предусматривает пять лет лишения свободы лишь при регулярном сбыте в больших дозах и очевидной связью с наркосетью.

Столь демократичный подход к употреблению наркотиков отразился на масштабах явления в стране в целом. По данным предварительного исследования, за 2016 год количество ДТП по вине людей, находившихся под действием наркопрепаратов «в допустимых дозах», выросло с 1991 до 2016 года с 434 до 1843 инцидентов в год, или в 4,2 раза.

Кроме того, катастрофически понизилась возрастная граница у подростков, вступивших в контакт с наркотиками впервые. Первое обращение к наркотикам у подростков наступает в возрасте от 14 до 17 лет. Но уже 2017 год выявил трагические результаты: нижняя граница начинается теперь в возрасте 13-ти, а иногда – 12-ти лет.

Наркопсихологи отмечают, что склонность к наркотикам присуща в основном поколению подростков и молодежи из социально необеспеченных семей, а первое знакомство приходится на тот самый возраст, когда юный член общества впервые осознает себя как личность, но не находит во взрослой среде отклика на свое обращение. Взрослое поколение в это время решает свои психологические проблемы с помощью алкоголя...

Причины обращения подростков к наркотикам

В чем же заключается причина обращения подростков к иллюзорному миру наркотиков? Окунувшись однажды в мир грез и иллюзий, подросток, как ему кажется, испытывает облегчение и освобождение от бремени ответственности и требований общества принимать правильные решения. Но что кроется за понятием правильных решений, ему так никто и не объясняет. В подростковом возрасте юному члену социума необходимо осознание приобщенности к большому процессу и к общему делу. Но если в окружающей среде отсутствует объединяющее всех духовное начало и определяемые им нормы нравственности, чем в свое время являлась, например, религия, подростки создают альтернативный мир и устанавливают в нем свои законы.

Подростку трудно существовать без друзей, без ячейки своего общества. Если на помощь не приходят взрослые, подростки сбиваются в стаи, каждая из которых неминуемо ощущает себя отвергнутой социумом. Такого рода группировки закрыты для доступа из внешней среды, а их члены, управляемые неформальным лидером, агрессивны и настороженны. Если общество их не принимает, то они в ответ не принимают общество, стремясь погасить горечь от недостатка внимания искусственными возбудителями.

Так создается имитация социализации. В жизни каждого из них когда-то наступает кризисный период, груз от которого невозможно снять своими силами. Так у подростков появляются алкоголь и наркотики, приводящие, в свою очередь, к новым правонарушениям. Но эта «помощь» действует только на первом и весьма кратковременном этапе. Она может принести облегчение, но только лишь в самом начале.

Наиболее действенным методом борьбы с приемом наркопрепаратов является откровенный разговор с подростками о причинах, толкнувших их на столь отчаянный шаг. Естественно, для доверительного общения необходимы соответствующие предпосылки, создание подходящих условий. Иначе первое неправильное слово и категорические требования замкнут подростка в себе и еще сильнее усугубят ситуацию. Только внимательное отношение к психологическому состоянию подростка и попытка знакомства с его кругом общения позволяют выявить факторы риска или уже появившийся контакт с наркотиками, когда помощь еще возможна. Парадокс заключается в том, что первыми, кто обращает внимание на кризисное состояние подростка, являются учителя, соседи, родители одноклассников и друзей, но только... не собственные родители. Безапелляционно уверенные в безграничности своего авторитета у детей, они настолько поглощены личными проблемами, что не находят минуты, чтобы выслушать собственного ребенка. На этом этапе помочь могут уже только профессионалы.

В итоге вырисовывается печальная картина, при которой наркомания в среде молодежи оценивается как социальное явление, с которым порой легче смириться, чем принимать кардинальные меры борьбы. Весь трагизм положения заключается в том, что если отдельных подростков даже и удается вытащить из наркотической зависимости, то их место немедленно занимают другие, разочаровавшиеся в реальности и пытающиеся разрешить свои проблемы с помощью наркотиков.

Ирина Навара (Франкфурт-на-Майне)

Читайте также: