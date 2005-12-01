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«Партнер» №11 (254) 2018г.

К 100-летию окончания Первой мировой войны

Горе побежденным!

11 ноября 1918 года в железнодорожном вагоне вблизи города Компьен (Франция) было подписано перемирие между Германией и странами Антанты. Это перемирие положило конец Первой мировой войне, которая продолжалась 4 года и 4 месяца и унесла с собой жизни более 10 миллионов человек. Забегая вперед, вспомним, что в том же самом вагоне, который давно стал музейным экспонатом, 22 июня 1940 года было подписано перемирие между Германией и Францией, разгромленной всего за 42(!) дня. Такой молниеносной войны между великими державами история еще не знала.

Мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну и подписанный 28 июня 1919 года в Версальском дворце между странами Антанты и ее противниками, в основном включал статьи об аннексиях, контрибуциях и репарациях, которые побежденные страны должны были выплатить странам-победительницам.

О причинах и ходе Первой мировой войны журнал «Партнёр» писал достаточно подробно, поэтому в данной статье будем говорить только о ее непосредственных итогах и отдаленных последствиях.

Общие итоги войны

В огне Первой мировой войны сгорели четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская, и на их месте образовались новые государства. В частности, из Российской империи выделились Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония. Германия потеряла значительную часть территории и все свои колонии. На обломках Австро-Венгрии образовался ряд независимых государств: Австрия, Венгрия, Чехословакия, Королевство сербов, хорватов и словенцев, в дальнейшем переименованное в Югославию. Кроме того, часть территории Австро-Венгрии отошла к Польше. У всех этих вновь образованных государств, ранее входивших в одну империю, сразу возникли территориальные претензии друг к другу. Османская империя потеряла все ближневосточные владения, от нее осталась только Турция. Сирия и Ливан перешли под контроль Франции; Палестина, Иордания и Ирак – под контроль Великобритании. На западе Аравийского полуострова образовался ряд государств, которые в дальнейшем стали частью Саудовской Аравии.

Первая мировая война оказала огромное влияние на развитие экономики всех крупных индустриальных держав – было положено начало государственному регулированию и планированию, формированию военно-промышленных комплексов, возросло производство продукции оборонного назначения, ускорилось развитие национальных инфраструктур и т.п. Появились и широко использовались принципиально новые виды вооружения: танки, самолеты, химическое оружие, противотанковые и зенитные орудия, подводные лодки, пулеметы, минометы, огнеметы и многие другие.

Итоги войны для России

Временное правительство, пришедшее к власти в результате Февральской революции, решило оставаться верным союзническим обязательствам России и продолжать войну до победного конца. Однако армия устала и была полностью деморализована, одно поражение следовало за другим. Солдаты в массовом порядке покидали позиции и, прихватив оружие, отправлялись по домам. Через восемь месяцев Временное правительство было свергнуто в результате Октябрьского переворота. Власть захватили большевики, которые обратились ко всем воюющим державам с призывом заключить мир без аннексий и контрибуций.

Однако на этот призыв никто не откликнулся. Тогда Советское правительство начало сепаратные переговоры о мире с Германией и ее союзниками. Эти переговоры проходили в Брест-Литовске (сегодня – Брест) и завершились 3 марта 1918 года подписанием мирного договора, получившего название «Брестский мир» («похабный», по выражению В.И.Ленина). Среди советского руководства развернулись бурные прения по поводу ратификации этого договора. Председатель Совнаркома В.И.Ленин, угрожая отставкой, настоял на его ратификации.

Согласно условиям Брестского мира, Россия теряла огромные территории: Украину, получившую независимость и возглавляемую Центральной Радой; Польшу, Прибалтику, Финляндию, часть Белоруссии и некоторые области в Закавказье. На западе Россия отбрасывалась к границам XVI века (времен Ивана Грозного). Кроме того, Россия обязывалась демобилизовать армию, передать Черноморский флот Германии, установить выгодные для нее торговые тарифы и выплатить германскому правительству 6 миллиардов золотых марок. Обсуждая и подписывая «похабные» статьи Брестского мира, большевистские комиссары особо не задумывались над тем, как эти статьи будут воплощены в жизнь. Они полагали, что всё равно скоро начнется мировая революция и они не только возместят потерянное, но и приобретут гораздо больше. Главное, считали они, хотя бы на короткое время удержать власть в своих руках. В какой-то степени большевики оказались правы. Как известно, Брестский мирный договор вскоре был денонсирован.

Одним из условий Компьенского перемирия от 11 ноября 1918 года являлся отказ Германии ото всех условий договора. Чуть позже, в связи с революционными событиями в Германии, Брестский мир был аннулирован решением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК), который на тот момент являлся высшим законодательным, исполнительным и контролирующим органом советской власти. Вскоре после этого решения начался отвод германских войск со всех занятых территорий бывшей Российской империи. Страна вышла из борьбы с внешними врагами и тут же окунулась в Гражданскую войну, которая потребовала значительно большего напряжения усилий и гораздо больше жертв, чем Первая мировая война.

Итоги войны для Германии

Унизительный Версальский договор имел катастрофические последствия для Германии. Она была объявлена главным виновником развязывания вооруженного конфликта, из этого, собственно, вытекали все наложенные на нее ограничения и санкции. Германия потеряла все свои заморские территории, а также собственно немецкие территории: часть Шлезвига, Силезии и Пруссии. Франция вернула себе Эльзас и Лотарингию, принадлежавшие ей до Франко-прусской войны 1871 года. Кроме того, была демилитаризована Саарская область. Немцы превратились в разделенный народ, большая часть которого осталась в Германии, часть – в Чехословакии (Судетская область), часть – в Польше.

Немцы почувствовали себя оскорбленными и униженными, что привело к заметному подъему националистического движения. Все политические силы: и социал-демократы, и национал-социалисты, и умеренные консерваторы – ставили своей целью добиться пересмотра Версальского договора, который, как впоследствии оказалось, содержал в себе зародыш Второй мировой войны.

Германии было запрещено иметь подводный флот, разрабатывать новейшие системы вооружений, был предусмотрен ряд других существенных ограничений в военной области. Кроме того, Германия должна была выплатить странам-победительницам 132 миллиарда золотых марок репараций – огромную по тем временам сумму.

В дальнейшем выплата этих денег привела к тяжелейшему экономическому положению Веймарской республики, безработице и чудовищной инфляции, что, в свою очередь, повлекло за собой быстрый рост националистических, реваншистских и антисемитских настроений и в конечном итоге способствовало приходу Гитлера к власти. Он чутко уловил настроения масс и выдвинул лозунги, которые по своему смыслу были аналогичны нынешнему слогану «вставание с колен». Постепенно Германия перестала де-факто выполнять статьи Версальского договора.

Ответственность за развязывание войны

В начале ноября 1918 года в Берлине и других городах Германии произошли массовые народные выступления. Немецкий император Вильгельм II попытался подавить беспорядки вооруженным путем, но армия отказалась ему повиноваться. На сторону революционеров перешел даже военно-морской флот – любимое детище императора. Монархия лишилась своей последней и самой надежной опоры – армии. По совету своих генералов, император отрекся от престола и бежал в Голландию. Согласно Версальскому мирному договору, он был объявлен военным преступником и должен был нести ответственность перед судом международного трибунала. Но правительство Голландии отказалось его выдать, а страны Антанты не особо настаивали на выдаче. Таким образом, Вильгельм II безвыездно прожил в Голландии более двадцати лет, до самой смерти в 1941 году.

Через год после смерти жены 63-летний экс-император женился на принцессе, которая была на 30 лет моложе его. В ноябре 1938 года он выступил с резкой критикой погромов, прокатившихся по всей Германии в «Хрустальную ночь»: «То, что происходит у нас дома, – это, конечно, скандальные вещи. Теперь самое время, чтобы армия подала свой голос... офицеры, кто постарше, да и вообще все приличные немцы должны выразить свой протест». Несмотря на критику и другие антинацистские выступления, ему были устроены торжественные («государственные») похороны.

Совсем иная, трагическая судьба была уготована российскому императору Николаю II. После отречения от престола он вместе со всей семьей был взят под стражу и находился под домашним арестом в Царском Селе. Летом 1917 года он был вместе с семьей отправлен в ссылку в Тобольск. Весной 1918 года его переместили в Екатеринбург, где в июле того же года расстреляли вместе с семьей и приближенными. Следует отметить, что большевистское правительство безжалостно уничтожило всех Романовых, за исключением тех, кто успел эмигрировать.

Два самодержца, Вильгельм II и Николай II, – и какие разные судьбы!

Лига Наций

Пожалуй, единственным положительным итогом Первой мировой войны было то, что политики, потрясенные количеством жертв и масштабами разрушений в ходе войны, решили создать механизм, который был призван предотвратить повторение подобной катастрофы в будущем. Таким механизмом, по мнению ее создателей, должна была стать Лига Наций, которая была основана в 1919 году и в 1946 году передала свои функции Организации Объединенных Наций (ООН). Для справки: Советский Союз был принят в Лигу Наций лишь в 1934 году и исключен из нее в конце 1939 года за развязывание войны с Финляндией.





Специальная комиссия в ходе многодневных дебатов разработала Устав Лиги Наций. Вот краткий перечень важнейших статей этого Устава. В статье 10-й провозглашался принцип взаимной гарантии территориальной целостности стран-членов Лиги Наций. Кстати, именно эта статья вызвала основные возражения в американском Сенате, в связи с чем он отказался ратифицировать Устав Лиги Наций. Таким образом, США не вошли в это международное сообщество.

В статье 11-й говорилось о том, что всякая война или угроза войны должны вызвать со стороны Лиги Наций меры, «способные действенным образом оградить мир наций». Статьи 12-15 регламентировали порядок разрешения споров с помощью третейского разбирательства или путем рассмотрения в Совете Лиги Наций. В случае, если в Совете не будет достигнуто единство по спорному вопросу, члены Лиги Наций оставляли за собой «право поступать так, как они посчитают подходящим».

Статья 16-я касалась санкций, налагаемых на государство, совершившее акт агрессии. Все члены Лиги Наций были обязаны прервать с этим государством торговые и финансовые отношения. Совет Лиги Наций был также обязан определить контингенты сухопутных, морских и воздушных сил, выставляемых каждым членом Лиги «для поддержания уважения к обязательствам Лиги». Совет Лиги Наций принял также резолюцию, в которой говорилось, что основным оружием в борьбе против агрессора должны быть экономические санкции. Так что понятие «экономические санкции», которое сейчас у всех на слуху, не является новомодным изобретением, а применялось или могло применяться – уже 100 лет.

Оглядываясь в прошлое, хочется задать вопрос, как могло произойти, что столь, казалось бы, солидная организация, как Лига Наций, с таким замечательным Уставом оказалась совершенно недееспособной и позволила гитлеровской Германии систематически нарушать Версальский договор и, в конце концов, развязать Вторую мировую войну? Оказывается, благие намерения и реальная политика – это «две большие разницы». Реальная политика исходит из экономических, политических и военных интересов каждой страны, а эти интересы, как правило, противоречивы. Поэтому ведущие страны Лиги Наций, а это были Англия и Франция, проводили политику «умиротворения агрессора», полагая, что Германия в первую очередь нападет на Советский Союз, который в середине 30-х годов был ее главным антагонистом.

История, однако, показала, что всё не так однозначно. 23 августа 1939 года – неожиданно для всего мира – между враждующими странами – Германией и Советским Союзом – был подписан Договор о ненападении (Пакт Молотова-Риббентропа), разграничивший сферы влияния в Европе. Первой жертвой этого Договора стала Польша, которую два хищника уже через месяц разделили между собой. А Лига Наций в это время выражала протесты и глубокую обеспокоенность.

Заключение

Все побежденные страны, а также Россия, которая побежденной не считалась, проиграли по-крупному. Можно также сказать, что все победители что-то выиграли, но выиграли по-разному. В результате Первой мировой войны гегемония Европы была подорвана, и с этого момента началось ослабление ее позиций на международной арене. За годы войны мировое экономическое лидерство перешло к США. Америка, территория которой не была затронута военными действиями, превратилась в крупнейшего кредитора стран Антанты. Мировая финансовая столица переместилась из Лондона в Нью-Йорк. Япония значительно укрепила свои позиции на Дальнем Востоке и на Тихом океане. При этом Первая мировая война не только не разрешила старые проблемы, но и породила множество новых.

В заключение уместно привести слова Уинстона Черчилля, сказанные по поводу Первой мировой войны, т.е. задолго до изобретения атомного и термоядерного оружия: «Люди впервые получили в руки такие орудия, при помощи которых они без промаха могут уничтожить всё человечество. Таково достижение всей их славной истории, всех славных трудов предшествовавших поколений. Люди хорошо сделают, если остановятся и задумаются над этой своей новой ответственностью. Смерть стоит начеку, готовая, если потребуется, смести все народы и обратить в прах безо всякой надежды на возрождение всего, что осталось от цивилизации».

Сегодня эти слова актуальны как никогда.

Григорий Калихман (Дортмунд)

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