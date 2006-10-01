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«Партнер» №11 (254) 2018г.

Джек Килби. Создатель интегральной микросхемы

8 ноября – 95 лет со дня рождения Джека Килби

В последние десятилетия нам в руки то и дело попадают новинки электронной техники. И лишь немногие интересуются именем их создателей. Так случилось и с Джеком Килби, благодаря которому карманные калькуляторы отправили в прошлое громоздкие счеты, туда же ушли и вычислительные машины, занимавшие едва ли не целые здания. И мощнейшая электронная техника разместилась в наших карманах и легких сумках. За всё это в значительной степени можно благодарить Джека Килби, создавшего первую в мире интегральную микросхему.

Страсть к изобретательству пробудилась у него в раннем детстве. Его отец владел несколькими мелкими электростанциями, обеспечивающими током фермерские хозяйства. И когда что-то ломалось, отец брал с собой малолетнего сына и вместе с ним перебирал все детали, заменяя сломавшуюся. А сын с удовольствием ему помогал. И когда после школы Килби принялся изучать электротехнику в университете, выбор его был не случайным. Во время Второй мировой Килби, оставив учебу и вступив в армию, был отправлен в Индию на радиоремонтную базу и прославился усовершенствованными приемниками и передатчиками.

Закончив после войны университет, он недолго поработал в фирме, где усовершенствовал слуховые аппараты. Но его манили более крупные изобретения, и ему удалось устроиться в знаменитую компанию «Техасские инструменты», причем в тот момент, когда почти все сотрудники были в отпуске. И за две недели работы в пустующей полупроводниковой лаборатории у него и родилась «идея монолита», благодаря которой электронные компоненты можно сделать на одной плате: сопротивление, конденсатор, распределенный конденсатор, транзистор. Его вернувшийся из отпуска начальник не сразу поверил в идею новичка, он считал, что у лаборатории более важные задачи. Но всё-таки принял решение: если Килби удастся совместить в своей схеме работающие конденсатор и сопротивление, то он разрешит создать на одном кристалле всю схему.

Килби победил, хотя для этого пришлось преодолеть массу сложностей. Его компания объявила о новейшем изобретении. Килби стал членом правления компании, почетным профессором многих университетов, в 1982 году его вписали в американский Национальный зал славы изобретателей, а в 2000 году за свое изобретение он получил Нобелевскую премию.

Валерий Воскобойников

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