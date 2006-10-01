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«Партнер» №11 (254) 2018г.

Хрустальная ночь, или «Ночь разбитых витрин»

80 лет событиям Хрустальной ночи

В XX веке с интервалом ровно в 15 лет в Германии произошли два события, которые не только в истории страны, но и в истории мира запомнились навсегда: пивной путч в ноябре 1923 года и Хрустальная ночь в ноябре 1938 года

Свое отношение к евреям Гитлер подробно изложил в своей книге «Моя борьба». И когда он прорвался к власти, немедленно принялся осуществлять намеченное. Новые законы запрещали евреям работать на государственной службе, лишали права на образование, запрещали брак с евреями. Но этого было ему недостаточно. Немецкий историк Ганс Моммзен, правнук одного из первых лауреатов Нобелевской премии по литературе, утверждал, что «основным мотивом для погромов стало желание гауляйтеров из NSDAP захватить еврейское имущество и бизнес».

А погромы готовились тщательно. Начальнику Службы безопасности Гейдриху Гитлер приказал подготовить покушение еврея на немецкого дипломата. Пока Гейдрих раздумывал, как это сделать, ему подвернулась удача. Семнадцатилетний еврейский юноша, живший в Париже, явился в немецкое посольства с целью отомстить за притеснения, которые терпит его семья. Посла он не встретил и пять раз выстрелил из пистолета в подвернувшегося третьего секретаря. Ранения были легкими, однако немедленно прибывший личный врач Гитлера Карл Брандт сделал раненому секретарю переливание несовместимой крови, после которого секретарь умер. Еврейский юноша был перевезен в Германию, и тут открылось неожиданное: с умершим секретарем он был в гомосексуальных отношениях. Поэтому обещанный Гитлером открытый суд не состоялся. Но происшедшего хватило для организации массовых еврейских погромов в Германии и Австрии.

В экстренном выпуске главной нацистской газеты говорилось: «Германский народ сделал необходимые выводы из вашего преступления. Он не будет терпеть невыносимую ситуацию. Сотни тысяч евреев контролируют целые секторы в немецкой экономике, радуются в своих синагогах, в то время как их соплеменники в других государствах призывают к войне против Германии и убивают наших дипломатов». В тот же день на торжественном вечере памяти Пивного путча Геббельс произнес речь: «Национал-социалистическая партия не унизится до организации выступлений против евреев. Но если на врагов рейха обрушится волна народного негодования, то ни полиция, ни армия не будут вмешиваться». «Волна народного негодования» была тоже заранее расписана: в каком городе и что следует громить, какие синагоги порушить. К «волне» присоединилась и часть немецких жителей. В эту ночь пострадали многие тысячи еврейских семей, были разбиты и разграблены витрины и обезображены здания синагог.

Но то, что случилось, стало еще только прелюдией к чудовищной трагедии ХХ века, к Холокосту – нацистской попытке «окончательного решения еврейского вопроса».

Валерий Воскобойников

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