Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
История >> Памятные даты
«Партнер» №11 (254) 2018г.

Хрустальная ночь, или «Ночь разбитых витрин»

80 лет событиям Хрустальной ночи

 

В XX веке с интервалом ровно в 15 лет в Германии произошли два события, которые не только в истории страны, но и в истории мира запомнились навсегда: пивной путч в ноябре 1923 года и Хрустальная ночь в ноябре 1938 года

 

Свое отношение к евреям Гитлер подробно изложил в своей книге «Моя борьба». И когда он прорвался к власти, немедленно принялся осуществлять намеченное. Новые законы запрещали евреям работать на государственной службе, лишали права на образование, запрещали брак с евреями. Но этого было ему недостаточно. Немецкий историк Ганс Моммзен, правнук одного из первых лауреатов Нобелевской премии по литературе, утверждал, что «основным мотивом для погромов стало желание гауляйтеров из NSDAP захватить еврейское имущество и бизнес».

 

А погромы готовились тщательно. Начальнику Службы безопасности Гейдриху Гитлер приказал подготовить покушение еврея на немецкого дипломата. Пока Гейдрих раздумывал, как это сделать, ему подвернулась удача. Семнадцатилетний еврейский юноша, живший в Париже, явился в немецкое посольства с целью отомстить за притеснения, которые терпит его семья. Посла он не встретил и пять раз выстрелил из пистолета в подвернувшегося третьего секретаря. Ранения были легкими, однако немедленно прибывший личный врач Гитлера Карл Брандт сделал раненому секретарю переливание несовместимой крови, после которого секретарь умер. Еврейский юноша был перевезен в Германию, и тут открылось неожиданное: с умершим секретарем он был в гомосексуальных отношениях. Поэтому обещанный Гитлером открытый суд не состоялся. Но происшедшего хватило для организации массовых еврейских погромов в Германии и Австрии.

 

В экстренном выпуске главной нацистской газеты говорилось: «Германский народ сделал необходимые выводы из вашего преступления. Он не будет терпеть невыносимую ситуацию. Сотни тысяч евреев контролируют целые секторы в немецкой экономике, радуются в своих синагогах, в то время как их соплеменники в других государствах призывают к войне против Германии и убивают наших дипломатов». В тот же день на торжественном вечере памяти Пивного путча Геббельс произнес речь: «Национал-социалистическая партия не унизится до организации выступлений против евреев. Но если на врагов рейха обрушится волна народного негодования, то ни полиция, ни армия не будут вмешиваться». «Волна народного негодования» была тоже заранее расписана: в каком городе и что следует громить, какие синагоги порушить. К «волне» присоединилась и часть немецких жителей. В эту ночь пострадали многие тысячи еврейских семей, были разбиты и разграблены витрины и обезображены здания синагог.

Но то, что случилось, стало еще только прелюдией к чудовищной трагедии ХХ века, к Холокосту – нацистской попытке «окончательного решения еврейского вопроса».

 

Валерий Воскобойников

 

 

Читайте также:

  1. Россия и Германия: параллели истории. Журнал «Партнёр», № 6 / 2007. Автор С. Глейзер
  2. Чтобы разгадывать головоломки, надо хотеть это делать. Журнал «Партнёр», № 1 / 2014. Автор М. Беленькая
  3. Парадоксы Мартина Лютера. Журнал «Партнёр», № 7 / 2017. Автор А. Лобанов
  4. «Корабль обреченных». Журнал «Партнёр», № 5 / 2009. Автор В. Фишман

<< Назад | №11 (254) 2018г. | Прочтено: 39 | Автор: Воскобойников В. |

Поделиться:




Комментарии (0)

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Германия и немцы в письмах советских фронтовиков весной 1945г.

Прочтено: 1524
Автор: Борисович Р.

Река времен: ноябрь

Прочтено: 1150
Автор: Воскобойников В.

Река времен: февраль

Прочтено: 1121
Автор: Воскобойников В.

Река времен: декабрь

Прочтено: 979
Автор: Воскобойников В.

Река времен: январь

Прочтено: 960
Автор: Воскобойников В.

Река времен: август

Прочтено: 912
Автор: Воскобойников В.

Река времен: март

Прочтено: 911
Автор: Воскобойников В.

Сталинградская мадонна в Берлине

Прочтено: 864
Автор: Векслер Л.

Процесс века. Народы мира против главарей нацизма

Прочтено: 830
Автор: Шимановский Д.

Река времен: март

Прочтено: 778
Автор: Воскобойников В.

Река времён: февраль

Прочтено: 742
Автор: Воскобойников В.

Река времён: декабрь

Прочтено: 699
Автор: Воскобойников В.

Река времен: сентябрь

Прочтено: 690
Автор: Воскобойников В.

Река времен: октябрь

Прочтено: 687
Автор: Воскобойников В.

Река времен: апрель

Прочтено: 677
Автор: Воскобойников В.

Река времён: март

Прочтено: 673
Автор: Воскобойников В.

Река времен: июнь

Прочтено: 667
Автор: Воскобойников В.

Река времен: май

Прочтено: 663
Автор: Воскобойников В.

Река времен: март

Прочтено: 657
Автор: Воскобойников В.

Река времен: июль

Прочтено: 649
Автор: Воскобойников В.