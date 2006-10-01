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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Памятные даты
«Партнер» №11 (254) 2018г.

Пивной путч. К 95-летию события

Провал фашистского мюнхенского путча 1923 года


В XX веке с интервалом ровно в 15 лет в Германии произошли два события, которые не только в истории страны, но и в истории мира запомнились навсегда: пивной путч в ноябре 1923 года и Хрустальная ночь в ноябре 1938 года

 

В годы после окончания Первой мировой войны проигравшая Германия находилась в бедственном экономическом положении. Страны-победительницы требовали от Германии огромных репараций. Правительство социал-демократов критиковали как коммунисты, так и те, которых называли «правыми». Набиравшая силы на этом фоне нацистская партия попыталась устроить переворот приблизительно так же, как это сделал на глазах у всей Италии Муссолини своим походом на Рим. Гитлер предложил устроить поход на Берлин представителям мюнхенской власти, которые были недовольны берлинским правительством, но они отказались. Однако они же и не исполнили приказ Берлина арестовать Гитлера, его сподвижников и закрыть нацистскую газету.

 

8 ноября вечером 3 тысячи жителей собрались в знаменитом мюнхенском пивном зале, чтобы послушать выступление мюнхенских властей. Едва оно началось, как в дверях появился с поднятой кружкой пива в руках Гитлер и объявил, что зал окружили 600 штурмовиков и на входные двери направлены пулеметы. А затем, поддержанный отрядом штурмовиков, он бросил кружку об пол, вскочил на стол и, выстрелив в потолок, выкрикнул: «Национальная революция началась! Баварское правительство и правительство рейха низложены! Армия и полиция выступают уже под знаменами со свастикой!» Казалось бы, всё было исполнено, как задумано. Но народ, то есть жители Мюнхена, за ним не пошли.

 

И когда на следующее утро Гитлер попытался устроить демонстрацию с нацистскими знаменами, она оказалась немногочисленной и растаяла при первых же выстрелах. Сам же Гитлер как опытный солдат мгновенно упал на землю, чтобы не попасть под пули, и уже вскоре оказался в тюрьме вместе со своими сподвижниками.

И вот прошло всего 15 лет. Под натиском обрушившейся на немцев грандиозной нацистской пропаганды лицо Германии изменилось.

 

Валерий Воскобойников

 

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