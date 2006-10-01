- В следующем номере
- Новости
- Политика
- Иммиграция
- Экономика и финансы
- Семья
- Образование
- Общество
- Техника и наука
- Здоровье
- История
- Культура
- Путешествия
- Досуг
Пивной путч. К 95-летию события
Провал фашистского мюнхенского путча 1923 года
В XX веке с интервалом ровно в 15 лет в Германии произошли два события, которые не только в истории страны, но и в истории мира запомнились навсегда: пивной путч в ноябре 1923 года и Хрустальная ночь в ноябре 1938 года
В годы после окончания Первой мировой войны проигравшая Германия находилась в бедственном экономическом положении. Страны-победительницы требовали от Германии огромных репараций. Правительство социал-демократов критиковали как коммунисты, так и те, которых называли «правыми». Набиравшая силы на этом фоне нацистская партия попыталась устроить переворот приблизительно так же, как это сделал на глазах у всей Италии Муссолини своим походом на Рим. Гитлер предложил устроить поход на Берлин представителям мюнхенской власти, которые были недовольны берлинским правительством, но они отказались. Однако они же и не исполнили приказ Берлина арестовать Гитлера, его сподвижников и закрыть нацистскую газету.
8 ноября вечером 3 тысячи жителей собрались в знаменитом мюнхенском пивном зале, чтобы послушать выступление мюнхенских властей. Едва оно началось, как в дверях появился с поднятой кружкой пива в руках Гитлер и объявил, что зал окружили 600 штурмовиков и на входные двери направлены пулеметы. А затем, поддержанный отрядом штурмовиков, он бросил кружку об пол, вскочил на стол и, выстрелив в потолок, выкрикнул: «Национальная революция началась! Баварское правительство и правительство рейха низложены! Армия и полиция выступают уже под знаменами со свастикой!» Казалось бы, всё было исполнено, как задумано. Но народ, то есть жители Мюнхена, за ним не пошли.
И когда на следующее утро Гитлер попытался устроить демонстрацию с нацистскими знаменами, она оказалась немногочисленной и растаяла при первых же выстрелах. Сам же Гитлер как опытный солдат мгновенно упал на землю, чтобы не попасть под пули, и уже вскоре оказался в тюрьме вместе со своими сподвижниками.
И вот прошло всего 15 лет. Под натиском обрушившейся на немцев грандиозной нацистской пропаганды лицо Германии изменилось.
Валерий Воскобойников
Читайте также:
- Георг Эльзер против Адольфа Гитлера. Журнал «Партнёр», № 2 / 2004. Автор Д. Шимановский
- Музей истории нацизма и магазинчик фрау Клёбле. Журнал «Партнёр», № 7 / 2015. Автор А. Сигалов
- Россия и Германия: параллели истории. Журнал «Партнёр», № 6 / 2007. Автор С. Глейзер
- Чтобы разгадывать головоломки, надо хотеть это делать. Журнал «Партнёр», № 1 / 2014. Автор М. Беленькая
Мне понравилось?(Проголосовало: 1)
Поделиться:
Комментарии (0)
Удалить комментарий?
Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!
(комментировать публикации этого раздела можно без предварительной регистрации)
Правила пользования
Блоги и комментарии
(основные правила)
1. Модерирование блогов и комментариев
Наш портал не предполагает предмодерацию блогов и комментариев, однако существует постмодерация дискуссий. Модерация дискуссий может осуществляться:
– редакционным модератором;
– блогером в своем блоге.
2. Запрещены к размещению на портале блоги и комментарии:
a) содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, а также призывы к свержению существующего строя, терроризму (в т.ч. хакерским атакам), экстремизму;
b) содержащие угрозы физической расправой, убийством, насилием;
c) содержащие переход на личности, оскорбления в адрес официальных и публичных лиц (в т.ч. умерших), грубые выражения, оскорбления и принижения других участников комментирования, их родных или близких;
d) содержащие рекламную информацию;
e) содержащие пропаганду наркомании или курения;
f) осуждающие или обсуждающие модераторов или администрацию сайта;
g) содержащие персональные данные, нарушающие тайну переписки и связи;
h) содержащие нецензурные выражения (в т.ч. измененное написание мата или иностранную обсценную лексику);
i) представляющие из себя флуд (дублирование комментариев), флейм (бессмысленные комментарии), офф-топ (комментарии, не относящиеся к теме материала).
Редакция оставляет за собой право скрывать комментарии по собственному усмотрению, удалять их без предупреждения, закрывать материал для комментирования по своему желанию или решению автора.
3. Редактирование своих блогов и комментариев
Редактирование своих блогов и комментариев на портале не предусмотрено, поэтому необходимо внимательно следить за орфографией, построением фразы и корректностью формулировок.
4. Наложение бана на зарегистрированного пользователя
Бан (лишение или ограничение каких-либо прав пользователя) накладывается на зарегистрированного пользователя за грубое и (или) неоднократное нарушение правил. Бан на портале «Партнер» – до 10 дней в первый раз и бессрочен при повторном грубом нарушении правил. Если вы полагаете, что вас забанили несправедливо, то можете написать об этом администратору портала web@partner-inform.de, указав ваш НИК.
5. Ответственность
Редакция сайта не отвечает за содержание блога и мнения блогеров не разделяет. Также не несет ответственности за используемые в блогах картинки и фотографии.