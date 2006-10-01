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«Партнер» №11 (254) 2018г.

Князь Дмитрий Пожарский, спаситель России

К 440 -летию со дня рождения

Князя Дмитрия Михайловича Пожарского не зря называют спасителем России. Не будь его, вполне возможно, сегодняшняя карта Европы выглядела бы совсем иначе. Особым богатством князь Пожарский не обладал и после смерти отца в 15 лет поступил на службу к Борису Годунову. Его первый придворный чин сегодня звучит забавно: «Стряпчий с платьем». Большой карьеры при дворе юный князь не сделал, правда, сделала мать его – дослужившись до звания Верховной боярыни Московского двора. Сама она считалась высокообразованной для того времени и сыну, кроме превосходного образования, сумела привить черты честного, добросердечного человека, одинаково уважающего личность как царя, так и простого воина, крестьянина.

Именно эти свойства помогли Пожарскому стать всенародным вождем. Цари менялись, а служба его продолжалась. Бориса Годунова сменил Лжедмитрий, затем Шуйский. Им присягала вся Москва, а вместе с Москвой и Пожарский. Но когда вторглись вражеские отряды Лжедмитрия Второго, а затем польского короля, которые, разойдясь по стране, принялись грабить города, Пожарский возглавил ополчение и, дойдя до центра Москвы, был тяжело ранен. Казалось, разграбленная Россия перестала существовать как государство. Но неожиданно восстал народ. Жители городов жертвовали самое ценное на приобретение оружия и содержание нового ополчения, во главе которого просили вновь встать князя Пожарского. Это народное ополчение под его командой изгнало захватчиков.

Обычно такие победители сразу усаживаются на царский или королевский трон. Дмитрий Пожарский – один из немногих в мировой истории, кто не стремился к трону. Ему нужна была освобожденная от захватчиков страна. В значительной степени под его руководством на царский трон был призван юный Михаил Романов, а Дмитрий Пожарский еще продолжал очищать страну от вражеских отрядов. Благодарные потомки в следующие века поставили ему памятники. Его надгробье в Суздале украшал поставленный на народные деньги склеп из мраморных плит, которые в ХХ веке похитил крупный советский чиновник. И лишь в 2009 году склеп был восстановлен.

Валерий Воскобойников