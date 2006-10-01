Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
История >> Памятные даты
«Партнер» №11 (254) 2018г.

Князь Дмитрий Пожарский, спаситель России

К 440 -летию со дня рождения

 

Князя Дмитрия Михайловича Пожарского не зря называют спасителем России. Не будь его, вполне возможно, сегодняшняя карта Европы выглядела бы совсем иначе. Особым богатством князь Пожарский не обладал и после смерти отца в 15 лет поступил на службу к Борису Годунову. Его первый придворный чин сегодня звучит забавно: «Стряпчий с платьем». Большой карьеры при дворе юный князь не сделал, правда, сделала мать его – дослужившись до звания Верховной боярыни Московского двора. Сама она считалась высокообразованной для того времени и сыну, кроме превосходного образования, сумела привить черты честного, добросердечного человека, одинаково уважающего личность как царя, так и простого воина, крестьянина.

 

Именно эти свойства помогли Пожарскому стать всенародным вождем. Цари менялись, а служба его продолжалась. Бориса Годунова сменил Лжедмитрий, затем Шуйский. Им присягала вся Москва, а вместе с Москвой и Пожарский. Но когда вторглись вражеские отряды Лжедмитрия Второго, а затем польского короля, которые, разойдясь по стране, принялись грабить города, Пожарский возглавил ополчение и, дойдя до центра Москвы, был тяжело ранен. Казалось, разграбленная Россия перестала существовать как государство. Но неожиданно восстал народ. Жители городов жертвовали самое ценное на приобретение оружия и содержание нового ополчения, во главе которого просили вновь встать князя Пожарского. Это народное ополчение под его командой изгнало захватчиков.

 

Обычно такие победители сразу усаживаются на царский или королевский трон. Дмитрий Пожарский – один из немногих в мировой истории, кто не стремился к трону. Ему нужна была освобожденная от захватчиков страна. В значительной степени под его руководством на царский трон был призван юный Михаил Романов, а Дмитрий Пожарский еще продолжал очищать страну от вражеских отрядов. Благодарные потомки в следующие века поставили ему памятники. Его надгробье в Суздале украшал поставленный на народные деньги склеп из мраморных плит, которые в ХХ веке похитил крупный советский чиновник. И лишь в 2009 году склеп был восстановлен.

 

Валерий Воскобойников

 

Читайте также:

  1. Спаситель отечества. Журнал «Партнёр», № 11 / 2008. Автор В. Воскобойников
  2. «Великолепие Дома Романовых». Журнал «Партнёр», № 8 / 2013. Автор Н. Ухова
  3. Великая русская княгиня Мария Павловна. Журнал «Партнёр», № 2 / 2005. Автор К. Тарантов

<< Назад | №11 (254) 2018г. | Прочтено: 13 | Автор: Воскобойников В. |

Поделиться:




Комментарии (0)

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Германия и немцы в письмах советских фронтовиков весной 1945г.

Прочтено: 1524
Автор: Борисович Р.

Река времен: ноябрь

Прочтено: 1150
Автор: Воскобойников В.

Река времен: февраль

Прочтено: 1121
Автор: Воскобойников В.

Река времен: декабрь

Прочтено: 979
Автор: Воскобойников В.

Река времен: январь

Прочтено: 960
Автор: Воскобойников В.

Река времен: август

Прочтено: 912
Автор: Воскобойников В.

Река времен: март

Прочтено: 911
Автор: Воскобойников В.

Сталинградская мадонна в Берлине

Прочтено: 864
Автор: Векслер Л.

Процесс века. Народы мира против главарей нацизма

Прочтено: 830
Автор: Шимановский Д.

Река времен: март

Прочтено: 778
Автор: Воскобойников В.

Река времён: февраль

Прочтено: 742
Автор: Воскобойников В.

Река времён: декабрь

Прочтено: 699
Автор: Воскобойников В.

Река времен: сентябрь

Прочтено: 690
Автор: Воскобойников В.

Река времен: октябрь

Прочтено: 687
Автор: Воскобойников В.

Река времен: апрель

Прочтено: 677
Автор: Воскобойников В.

Река времён: март

Прочтено: 673
Автор: Воскобойников В.

Река времен: июнь

Прочтено: 667
Автор: Воскобойников В.

Река времен: май

Прочтено: 663
Автор: Воскобойников В.

Река времен: март

Прочтено: 657
Автор: Воскобойников В.

Река времен: июль

Прочтено: 649
Автор: Воскобойников В.