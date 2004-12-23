Культура >> Деятели культуры

«Партнер» №11 (254) 2018г.

Тургенев – человек мира

К 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева

ЮНЕСКО включило в перечень юбилейных дат 2018 года три русских имени: И.Тургенев, М.Горький и А.Солженицин. В ноябре этого года исполняется 200 лет со дня рождения И.С.Тургенева. Торжества пройдут в 13 государствах Европы и Америки и, конечно, – в России, Франции и Германии.

Поездки в Европу

Привязанность Тургенева к Европе началась со студенческих лет, когда после семинаров в Московском и Петербургском университетах он учился три года в Берлинском университете. Он утверждал, что философия Гегеля и Шеллинга определила необходимость приобщения России к европейской цивилизации. Германия поразила его наличием сословного представительства в органах власти, широкой образованностью, множеством библиотек, распространенностью прессы, множеством музеев (в России после Петровской Кунсткамеры первым общедоступным музеем стал Эрмитаж, открытый для «приличной публики» в 1852 г.). Страна удивляла порядком, обязательностью, и конечно, отсутствием крепостного права.

В круг его близких людей входили профессор Вердер; знаменитая Беттина Арним, юная корреспондентка Гёте; литературный критик фон Энзе, которому Тургенев читал в своем переводе Пушкина, чем заинтересовал его, и тот опубликовал в 1839 г. подробную статью о русском поэте в «Ежедневнике наук и искусств» – это была первая публикация о Пушкине на Западе.

Тургенев встречался с профессором Риттером, создателем географии как науки, уловившим связь природы с особенностями национального характера, что нашло отражение в «Записках охотника».

Но в то же время Тургенев не принимал кичливый немецкий национализм, проявившийся на лекциях профессора Гансе, отказывавшего славянским народам в историческом признании. Национализм, от кого бы он ни исходил, у Тургенева вызывал отрицание так же, как и буржуазный практицизм и филистерство – вспомним повести «Несчастная», «Вешние воды» и «Накануне».

Университетские годы – это увлечение музыкой. Кроме Баха, Бетховена, Генделя он слушал Мейербера, Мендельсона, маленькую Клару Вик.

Живопись, архитектура, театр – в кругу его увлечений. Среди своих русских современников-литераторов он, пожалуй, – самый образованный: владел немецким, французским, английским, испанским, итальянским, изучил древнееврейский. Отсюда – познания в культуре и истории этих народов, что нашло отражение в его творчестве. Писатели-современники: Флобер, Золя, Доде, братья Гонкуры, И.Тэн, Жорж Санд, Ги де Мопассан, Диккенс, Голсуорси – среди этой элиты он жил. Они восхищались им как талантливейшим разносторонним писателем, драматургом, публицистом, поражались его энциклопедическим знаниями. Его удивляло, что французы не знали литературы Англии и Испании, он же сделал первые переводы на французский Диккенса, Теккерея, Кальдерона. Имевший с ним беседу канцлер Германии Герман Хюдвиг, пораженный его умом и знаниями, посчитал, что он – лучший кандидат на пост премьера России.

В 1878 г. Тургенева избирают вице-президентом Международного конгресса литераторов. «Пейзажная живопись» – так оценивались его «Записки охотника», а романы – как величайший образец прозы, доведенный им до совершенства.

Тургеневские девушки – чистые, цельные, умные, самоотверженные. Он открыл Западу русских разночинцев, интеллигенцию, познакомил с русским крестьянством и его тяжелым положением. Ги де Мопассан отзывался о нем как о великом человеке и писателе; Жорж Санд обращалась к нему: «Учитель».

В 1867 году в Петербурге увидел свет роман Тургенева «Дым» – хлесткая сатира на общество русских дворян, путешествующих за границей, посещающих Баден-Баден. Праздно и утомительно спорят «западники» со «славянофилами». В нем провокационно представлен высший свет. А чего стоит мадам Х., от которой «отдавало постным маслом и выдыхающим ядом». Ах, как разобиделась часть читающей публики. Появилась эпиграмма:

«И дым отечества нам сладок и приятен» –

Так поэтически век прошлый говорит.

А нам – и сам талант всё ищет в солнце пятен,

И смрадным дымом он отечество коптит.

Среди хулителей – Ф.М.Достоевский. При встрече с Тургеневым в Баден-Бадене, неоднократно выручавшим деньгами его, одержимого страстью игрока, человека желчного, он на этот раз выплеснул свой гнев на немцев: «...здесь даже простой народ хуже, нечестней и глупее, а вы черните русских» и посоветовал Тургеневу «...купить телескоп и рассмотреть Россию». На что Тургенев ему ответил, что окончательно поселился здесь и считает себя немцем. Наверное, это сказано в запальчивости. Находясь вдали от России, он жил ее интересами: «Русскому нельзя жить без России. Другой России для русского нигде не найдется...», признавался Тургенев литератору Бергу. Тургенев осознавал разницу между русским и европейцем, воспитанны на верховенстве власти. В России всё еще решают споры о праве соборности.

Интерес к Германии и Европе в творчестве

Этот интерес можно проследить: в романе «Рудин» – погружение в немецкий идеализм; в «Дворянском гнезде» – взгляд сквозь призму романтического искусства; в «Накануне» – в распространении теории Фейербаха и Шопенгауэра; в «Дыме» – в рассуждениях Литвинова и Потугина, где немецкая тема обнажает и русскую тему. Всё вместе согрето чувством любви к стране, называемой им второй родиной, где он прожил 7 лет.

Тургенев сыграл решающую роль в знакомстве Запада с русской словесностью. Он перевел на французский язык «Капитанскую дочку» и «Повести Белкина» А.С.Пушкина. Он переводил Гоголя, очень высоко ставя его гений: «Он раскрыл нам нас самих... Гоголь умер! Умер человек, которого мы имеем право называть Великим!» – писал он в некрологе. А Цензурный

комитет посчитал, что великими могут быть только царствующие особы и генералы, а посему запретил этот некролог печатать в «Петербургских ведомостях». «Московские ведомости всё же напечатали, и последовала кара: редактора уволили, а Тургенева сослали на два года в родовое имение Спасское-Лутовиново.

Удивительно благородны поступки Тургенева. Он находился в сложных отношениях с Л.Н.Толстым, но признавал его самым значимым русским писателем. Через Фета получил согласие Толстого на перевод и издание «Казаков», «Войны и мира» и других его произведений, взяв все хлопоты на себя.

Казалось бы, Достоевский – антипод Тургеневу, причем злой. В «Бесах» дан карикатурный его портрет под именем Карамзинова. А Тургенев предлагает юридическому факультету Сорбонны сделать переводы очень хороших криминальных романов русского писателя, который глубоко вскрывает психологию человека, совершающего преступления. Он содействует изданию И.Гончарова, А.Островского, А.Писемского, М.Лермонтова.

Зная, что в России запрещены пацифистские картины Василия Верещагина «Апофеоз войны» и «На Шипке всё спокойно», Тургенев устраивает его выставки в Париже. Тематика и художественное совершенство изумило парижскую публику. Эмиль Золя и И.С.Тургенев сделали прекрасные обзоры в прессе. Картины продолжили путь в Вену, Рим, Берлин. Писатель поражен мощным художественным видением скульптора Марка Антакольского в его работах «Иван Грозный», «Ермак» и тонким восприятием простого человека: «Старый еврей», «Портной». И конечно, содействовал в устройстве выставки скульптора.

Он безвозмездно субсидировал Н.И.Миклухо-Маклая в его путешествиях; содержал талантливого художника-графика Мате. По просьбе П.М.Третьякова учредил стипендии русским художникам в Риме.

Некоторые его поступки не лишены мужества. Когда появился в Париже бежавший из сибирской ссылки друг юности Михаил Бакунин, он дает ему приют и финансовую поддержку. Долгое время он делал взносы в издание «Колокола»; встречался с революционером-народником Лавровым. Правительственный Сенат призвал его за это к ответу.

Именно Тургенев ввел термин «нигилист», т.е. человек радикальных взглядов, не признающий моральных и религиозных ценностей, где главное не посыл, а поступок.

Недавно перечитала «Отцы и дети», где Базаров предстает жестоким циником, самоуверенным и хищным, в котором Тургенев усмотрел опасность таких людей в будущем, и это – до Нечаева и «Бесов» Достоевского.

Из его повести «Дневник лишнего человека» пришел этот термин, означающий интеллектуальное превосходство над окружающими и при этом имеющий склонность к душевному распаду и расхождению дела и слова. Лишние люди – умная ненужность. Это – Чацкий, Онегин, Бельтов у Герцена в «Кто виноват», младший Адуев у Гончарова.

Не прошел он мимо явления «Хождение в народ» – роман «Новь», где новая интеллигенция, отвергая политический террор, шла в деревню поднимать, образовывать крестьян, натыкаясь при этом на глухую враждебность непонимания.

И.С. Тургенев как личность

Он душевно мягок, неконфликтен, натура широкая, щедрая, скромен, хозяйственной жилки не имел. Подобно Огареву крепостным волю не дал, но жесточайшую барщину заменил оброком. Построил в Спасском школу и больницу. Друзья называли его «Ласковым гигантом с глазами газели». Был щеголем. По молодости часто слыл легкомысленным и забывчивым.

В юношеской новелле «Пожар на море» он описал случай, с ним произошедший на корабле, идущем в Германию, на котором случился пожар. И он повел себя малодушно и трусливо, умоляя моряков спасти его за большие деньги. А когда стали садиться в спасательные лодки, бесцеремонно расталкивал женщин и детей. Но каков человек – не утаил, сам поведал!

Он – признанный драматург: «Нахлебник», «Завтрак у предводителя», «Месяц в деревне». Делались инсценировки по произведениям: «Ася», «Вешние воды», «Дворянское гнездо». Он разрушал театральные каноны, крикливую драматургию Кукольника. В его пьесах мы видим и обличительные акты крепостничества, и правдивые картины быта, нравов русского общества, гротеск и иронию. Знаменитые русские актеры Щепкин, Давыдов, Садовский, Савина считали его создателем национального театра.

Франко-прусскую войну он воспринял как войну цивилизации с варварством, причем последнее – режим Наполеона III, приведший Францию к краху. Осознавал, что Германия как победительница воинственна и жестока. Потерю Лотарингии и Эльзаса воспринимал как удар, парижскую коммуну не принял, так же как репрессии против коммунаров.

Тургенев много и проникновенно писал о любви, но в его личной жизни было много грустного... Блестящий ум, острослов, весельчак и богат. А как красив! Благородные черты лица, соболиные брови, скульптурно посаженная голова, высок – под метр девяносто. Дамы и барышни его обожали. Танечка Бакунина, сестра Михаила Бакунина, любила его всю жизнь. В начале 60-х годов – роман с Марией Николаевной, сестрой Льва Толстого, несчастливой в браке. Он дал ей понять, что если она разведется, то они соединятся.

Она подала документы в Синод, а он без предупреждения уехал в Париж. Бедная Мария Николаевна ушла в монастырь... Ее взбешённый брат обозвал Тургенева «скотиной», их отношения прервались.

Тургенев же откликнулся на призывное письмо Женщины его жизни – Полины Виардо. В ноябре 1843 года состоялись первые гастроли парижской примадонны в Петербурге. Ее поразительное бархатное сопрано, исполнение партий в «Гугенотах», «Норме» и в «Севильском цирюльнике», где она спела вводную партию, вызвало восторг у публики Петербурга.

Среди массы поклонников – молодой Тургенев (они почти ровесники), дружески сошедшийся с мужем певицы – Луи Виардо (старше ее на 22 года), глубоким знатоком многих видов искусств и заядлым охотником, как и Тургенев.

Полина Виардо – дочь известных испанских музыкантов, внешне не слыла красавицей, но ее голос и драматический талант есть торжество искусства – писала критика. От нее исходило необыкновенное очарование, глубоко проникшее в душу Тургенева на всю его оставшуюся жизнь, почти на 40 лет. В нем – рыцарское преклонение, культ «Прекрасной Дамы» и чувственная утонченность. Малейший знак внимания с ее стороны откликался мучительным наслаждением. В их отношениях она – властелин, он – раб и не стыдится этого. Турненев последует за супругами, и семья примет его в свой дом.

Полина и Иван Сергеевич достойны друг друга. Она не только выдающаяся певица, но и прекрасная пианистка – ученица Ф.Листа, композитора, успешного оперного педагога. Виардо умна, образованна, владеет многими европейскими языками. Они жили вместе в замке Куртивнель, на улице Друэ в Париже, в поместье Бужеваль, в Баден-Бадене.

В доме собиралась музыкально-литературная элита: Флобер, Бальзак, Золя, Ж.Санд, Доде, Ги де Мопассан, Шопен, Меербер, Мендельсон – в таком кругу оказался Тургенев, все они восхищались талантливым писателем. Виардо импонировало такое отношение к человеку, столь привязанному к ней.

Как росла слава Тургенева

По мере того как росла слава Тургенева, расширялся круг русских друзей Виардо, которая хорошо овладела русским языком: И. Аксаков, П. Чайковский, А. Кони, Г. Успенский, В. Верещагин, И. Репин, М. Антакольский. Многие вспоминали, как счастливо светилось лицо стареющего Тургенева, когда пела Полина, особенно романсы Чайковского.

Но вот А.Кони грустно замечал, как неухожен писатель, небрежно одет, его комнаты плохо прибраны. Рядом не было заботливой, любящей женской руки. А он любил ее трех дочерей и сына Поля... 73-й том «Литературного наследия» основан на парижском архиве Тургенева, оставленном им в наследство Полине Виардо. Она его тщательно «подчистила», но при внимательном прочтении писем, сносок, комментариев можно предположить, что ее сын Поль (1857-1941 гг.) – и его сын (так считают потомки Поля Виардо). Поль станет хорошим скрипачом, Тургенев подарит ему скрипку Страдивари.

Была у Тургенева и дочь Пелагея – Полинета – Полина (1842-1919 гг.), мать которой была Авдотья Иванова, белошвейка по вольному найму у матери писателя Варвары Петровны Тургеневой. До восьми лет девочка на правах дворовой жила в Спасском. Потом отец забрал ее, она воспитывалась в семье Виардо, затем – в пансионе. Полина в браке – мадам Брюэр, у нее были дочь и сын. Тургенев очень любил своих внуков. Внучка дожила до 1952 года.

Порой жизнь на краю чужой семьи утомляла, Тургенев пытался создать свою семью: встреча с баронессой Юлией Вревской и чувства к ней были так сильны, что он готов был просить ее руки. Но так и не решился, смутила разница в 23 года. Она отправится сестрой милосердия на театр военных действий русско-турецкой войны – шел 1877 год. Сохранились ее 10 писем о страшных буднях войны. Она умерла в лазарете от тифа. Тургенева потрясла смерть этой молодой женщины. Он посвятил ей стихотворение в прозе «Памяти Вревской».

И всё же «засиял прощальный свет любви последней» (Ф.Тютчев). Имя ее – Мария Гавриловна Савина, актриса петербургского Александринского театра. Она поставила пьесу писателя «Месяц в деревне», где блистательно сыграла Верочку, вызвав восторг у автора. Она, совсем юная (ей – 25, ему – 62), пробудила взрыв страсти. Савина приедет к нему в Спасское. Дом наполнится молодостью, смехом. Она читала его стихи, пела. Он потерял благоразумие, покрывая поцелуями, не отпускал ни на мгновение. Но ее ждали гастроли...

«Я искренне полюбил Вас. Мне трудно объяснить, какое чувство Вы мне внушили». Но Савина помолвлена. Для нее встреча с Тургеневым – встреча с великим писателем, очень талантливым, но только другом. Они будут переписываться, она навестит его в Париже, и его зависимость от сильной «обожаемой» им Полины вызовет у нее чувство сострадания.

М.Г.Савина оставит воспоминания об этих встречах и их переписку. В 60-е годы ХХ века на сцене Александринского театра шел спектакль «Элегия», где Тургенева очень достоверно и трагически играл Бруно Фрейндлих.

Вот такая грустная элегия жизни удивительного русского писателя того золотого века.

Здесь, в Германии, посещая Баден-Баден, Франкфурт-на-Майне, Линц, нахожу такие узнаваемые места, связанные с тургеневскими произведениями: «Дым», «Вешние воды» и «Ася». А когда видишь в Баден-Бадене и Линце памятные доски на домах, где жил русский писатель (в Баден-Бадене есть и памятник), охватывает такая тихая радость и благодарность немцам, отдающим дань уважения человеку, так много сделавшему для сближения культур России и Европы.

В юбилейном году состоятся конференции, концерты. Издается «Энциклопедия языка Тургенева». Девиз этого года определен ЮНЕСКО: «ТУРГЕНЕВ – ЧЕЛОВЕК МИРА». Русский писатель Тургенев признан гением мировой литературы, защитником прав человека, гуманистом, опередившим свое время.

Мария Плисс (Штутгарт)

Читайте также: