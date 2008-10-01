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«Партнер» №11 (254) 2018г.

Шарль Азнавур. Памяти великого французского шансонье

Культовый фильм Франсуа Трюффо «Стреляйте в пианиста», в котором Шарль Азнавур сыграл главную роль, перепутал, как часто бывало в его биографии, все карты: талантливого шансонье во многих странах принимали за пианиста и удивлялись, что в концертах он поет. Таких курьезов в жизни Азнавура было много, однако, если вы спросите у настоящего меломана, что такое «французский шансон», он, не задумываясь, ответит, что после Мориса Шевалье и Эдит Пиаф это – Шарль Азнавур, певец, композитор, актер, писатель.

И вот теперь он ушел – последний из великих французских бардов. Он умер первого октября, когда в Европе началась «золотая осень»... К слову, неделю спустя ушла из жизни Монсеррат Кабалье, оперный гений, и эта смерть – еще один знак опустошения мирового искусства ХХ века. Это очень печально. Критики и музыковеды сейчас пишут об этих событиях и, не жалея красноречивых эпитетов и сравнений, рассказывают о том, кого «потеряла мировая культура»... На самом деле общество потеряло двух ярчайших личностей и прекрасных людей, может быть, мало известных нынешнему «айфоновому» поколению, но мировая культура не потеряла ничего, потому что искусство этих восхитительных артистов давно уже живет своей, совершенно самостоятельной жизнью.

Я люблю песни Шарля Азнавура, а также его кинообразы, которые всегда как-то мистически были похожи на судьбы людей, о которых он пел. Недавно увидел французского певца по телевидению России, где он беседовал с Познером: спокойный и немного печальный, Азнавур тихо, путаясь в датах, рассказывал журналисту о своей жизни, а рассказ перебивался крошечными отрывками из его темпераментных концертов, не дающих свыкнуться с грустной мыслью, что «живая легенда» выглядит так обыденно – маленький, сухонький, седой человечек в неброской темной курточке, которого на улице можно не узнать, не заметить или забыть тут же.

Но сдержанная улыбка и добрый полудетский взгляд из-под густых черных бровей, достоинство, с которым он рассказывал о себе и великих французских артистах, не оставляли сомнений, что перед нами – яркий персонаж истории французской песни и французского кино. Впрочем, на вопросы о «любовной лирике» в его нынешней жизни маэстро, посвятивший почти всё свое творчество любви, с улыбкой ответил, что возраст уже не тот, и вообще «в своих песнях он уже описал все нюансы, которые могут возникнуть в любовных отношениях между мужчиной и женщиной и даже мужчиной и мужчиной...». «Я ведь жил в Латинском квартале, – смеялся певец, – а там можно было написать Камасутру любви!».

Сегодня его называют последним из великих французских шансонье, оставившим эпохальный след в мировом искусстве ХХ века. В словаре ЮНЕСКО о певце сказано: «... человек, которому удалось совершить настоящую революцию на французской сцене и в итоге стать первым французом – обладателем платинового диска в Европе». Но, кстати, сцена Франции долго не принимала музыку Азнавура и его самого, поющего вибрирующим голосом свои странные, совсем не сентиментальные песни о любви. Пятнадцать лет он добивался признания, пока не стал звездой парижского мюзик-холла. А затем преуспел и в кино.

А началось всё, действительно, в Латинском квартале Парижа девяносто четыре года назад. Именно там Шарль Азнавур появился на свет, хотя его родители рассматривали Францию лишь как перевалочный пункт на пути в Америку. При рождении он получил армянское имя Шармуз Варенак Азнавурян, но в семье малыша звали просто Шарлем. Отец мальчика был певцом, мать – актрисой, так что Шарль с детства оказался погруженным в волшебную атмосферу музыки и театра. С девяти лет он играл маленькие роли в комедиях, в шестнадцать – когда взрослые роли ему не давали, а из коротких штанишек он явно вырос – всерьез задумался о заработке. Тогда-то впервые ему и пришлось запеть.

Как ни странно, прослушивание он успешно прошел, получив свою первую работу в кабаре «Жокей» на бульваре Монпарнас. Шарль выделялся среди других певцов своеобразным актерским исполнением популярных парижских песенок, делая их грустными и содержательными, и его полюбили зрители. А потом Шарль познакомился с молодым пианистом Пьером Роша, создавшим Le Club de La Chancon – что-то вроде клуба авторской песни, к которому примкнул и Азнавур.

Увы, публика, перед которой выступал дуэт, меньше всего интересовалась стихами Азнавура, а когда Шарль начал сольную карьеру, ему пришлось совсем несладко. Критики не воспринимали его, компании грамзаписи, словно сговорившись, браковали все его песни. И, пожалуй, единственным светлым моментом в этот период его жизни стало знакомство с Эдит Пиаф. Причем, так получилось, что Азнавур, до этого упорно и безуспешно искавший встречи с Пиаф, чтобы предложить ей «пару своих песен», за один день познакомился и с великой певицей, и с Раулем Бретоном, будущим своим музыкальным издателем, – с людьми, которые впоследствии сыграли важнейшую роль в его жизни. В том же году, благодаря Бретону, Азнавур выпускает свою первую пластинку.

С этой встречи начался бурный творческий роман между Азнавуром и Эдит Пиаф, длившийся до конца жизни великой французской певицы. Именно творческий, потому что любовниками они так и не стали – слишком яркими индивидуальностями были оба артиста. Спустя тридцать лет в фильме Клода Лелюша «Эдит и Марсель», Азнавур сыграл самого себя – «нелюбимого друга» Эдит Пиаф.

Однако их творческий союз был успешным: они вместе выступали, причем Пиаф пела песни, которые писал для нее Шарль Азнавур. Его имя зазвучало, и это было последней каплей, разрушившей стену неприятия публикой песен «печального шансонье». В 1954 году, когда Азнавуру исполнилось тридцать лет, плотину прорвало. После нескольких удачных концертов за границей его пригласили в «Мулен-Руж». Успех превзошел все ожидания, как говорят. И меланхоличные, еще недавно «неудобоваримые» песни Азнавура зазвучали по радио. «До Шарля Азнавура отчаяние было непопулярным», – заметил остроумный Жан Кокто.

С этого момента и началось завоевание мира Шарлем Азнавуром. Он объездил с концертами весь земной шар – он пел по-французски, по-английски, по-испански, по-русски... Точно так же, как Азнавуру удалось стать одним из популярнейших певцов своего времени, он смог сделать успешную карьеру в кино, несмотря на неприметную внешность «маленького человека». «Потому что он сам – театр, его талант гипнотизирует французов», – говорил о нем Жан Габен.

Если посмотреть на список фильмов, в которых снялся Азнавур с 1958 года, то складывается впечатление, что как актер он абсолютно всеядный. Шарль снимался и в комедиях, и в мелодрамах, и в детективах. В начале шестидесятых он снялся в одной из новелл фильма «Дьявол и десять заповедей», и этот эпизод был признан лучшим в картине. Азнавур снялся и у классика французской «новой волны» Франсуа Трюффо, причем, как признавался сам Трюффо, певец восхитил режиссера. «У него дар: он совершенно не умеет перевоплощаться, играть; он живет в любом образе... и он восхищает этим – как актер, как поэт, как человек», – рассказывал Трюффо о «старине Шарле».

В мемуарах Шарля Азнавура однажды проскользнуло грустное утверждение: «И всё же я человек той культуры, которая теперь уходит в небытие». С этой мыслью я абсолютно не согласен – культура, подарившая миру таких художников, как Шарль Азнавур, останется навсегда. Как останутся навсегда его творчество и его песни, хранящие дерзкое очарование молодости, вызывающие сентиментальную грусть и говорящие, что нет в жизни ничего важнее любви и мира...

Анатолий Сигалов (Ульм)

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