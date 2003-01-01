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«Партнер» №11 (254) 2018г.

Вюрцбург. «Красивый, великолепный город»

Один день в городе в Нижней Франконии





Так высказался Вольфанг Амадей Моцарт. В 1790 г. композитор по дороге в Вену ненадолго останавливался в Вюрцбурге (Würzburg).

Того города уже нет. 1945 г. 16 марта. 20 ч. 20 мин. Над Вюрцбургом 236 четырехмоторных бомбардировщиков «Авро-Ланкастер» Королевских военно-воздушных сил Великобритании. 17 мин. бомбежки. Пять тысяч убитых, 90 тысяч – без крова. В огне пожаров – церкви, дворцы, музеи. В старом городе – 97% зданий в руинах, на окраинах – 68%.

В истории Вюрцбурга, впервые документально упомянутого в 704 г. как «Кастеллум Виртебурх», много важных, порой драматических событий:

689 г. Мученческая смерть ирландских миссионеров: Килиана, Колоната, Тотнана.

742 г. Основывается епископство «апостолом всех немцев» Св. Бонифацием.

1201 г. На горе Мариенберг заложена первая крепость.

1348 г. Еврейский погромв гетто.

ХVI в. Вюрцбург – столица преследования ведьм. Более 900 человек погибло на кострах инквизиции. Лишь в 1749 г. – последний процесс над монахиней монастыря Оберцелль.

1600 г. В Крепости большой пожар, «сгорело всё: что может гореть».

1802 г. Город по повелению Наполеона присоединен к Баварии.Вюрцбургское епископство упразднено.

Экскурсию начнем с Крепости Марии (Festung Marienberg), возвышающейся над городом. Подняться к ней можно по тропе, которая начинаетсяна левом берегу Майна, у Старого моста (Alte Mainbrücke). Если путь труден, можно воспользоваться автобусом 9, его маршрут: Резиденция – главный ж.д. вокзал – Крепость Марии (Residenz – Hauptbahnhof – Marienberg).

Археологические раскопки свидетельствуют: около1000 лет назад до н.э. здесь были возведены укрепления кельтов. Крепость впечатляет своими размерами, оборонительными башнями, глубиной рвов, крутизной и высотой стен. Врага можно было не только обстреливать, но и поливать кипящей смолой. Крепость кажется совершенно неприступной.

Так, в 1525 г. отряды восставших крестьян не смогли ее взять. Историки утверждают: подступы к ней и Старый мост были завален трупами. Вместе с разгневанным народом был и Тильман Рименшнейдер (около 1460-1531) – замечательный ваятель и резчик по дереву, бывший одно время бургомистром Вюрцбурга. После поражения он был заключен в тюрьму, подвергся пыткам, умер в забвении.

Во время Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.)Крепость пала почти без сопротивления из-за трусости защитников. Два года Вюрцбург находился под властью шведского короля Густава II Адольфа.

В Крепости – Церковь Cв. Марии (Marienkirche), Башня Килиана (Kiliansturm), музеи, ресторан, Таверна в караульном помещении «У старого стражника» («Schänke zur alten Wache»), сувенирный магазин.

Церковь Cв. Марии (начало VII в.) – старейшая в Баварии и вторая в Германии после кафедрального собора в Трире. На ее полу – надгробия похороненных здесь епископов.

Об архиепископе Рудольфе фон Шеренберге (Rudolf von Scherenberg), который в XV в. велел укрепить крепостную стену, ныне напоминают ворота его имени (Scherenbergtor).

Интересен колодец Крепости. Его глубина 104 м, ниже уровня Майна. Слуги «водного дела» пользовались ручным воротом. Им приходилось находиться в «Фонтанном домике» круглосуточно. В периоды осады нужно было поднимать воду для 400 защитников.

Музей истории города (Fürstenbaumuseum). Интересно увидеть жилые помещения князей-архиепископов. С 1168 г. они были всесильны: в одном лице – светская и духовная власть. Горожане неоднократно восставали против них. Проживание вКрепости властных лиц (с 1253 г.) было более безопасным. В 1719 г. князья-архиепископыпереехали вгород в один из дворцов, через 10 лет – в отстроенную Резиденцию (Residenz).

Интересно увидетьв Музее идва макета Вюрцбурга 1525 г. и 1945 г, после налета.

Музей Майна и Франконии (Mainfränkisches Museum) расположен в бывшем арсенале. Его жемчужина – зал Тильмана Рименшнейдера. «Адам и Ева» (1493), «Св. Мария с младенцем» (ок. 1500), «Скорбящая Св. Мария» из Ахольсхаузена (ок. 1505), «Поклонение волхвов» (Anbetung der Könige). Работы мастера восхищают жизненностью образов, гармонией, тонкостью отделки деталей. Мне кажется, сделать выразительней, лучше просто невозможно.

В Музее представлены предметы народных промыслов, средневековое оружие. Здесь можно познакомиться и с историей виноградарства на берегах Майна, увидеть старинные давильные прессы. Ныне Франкония – центр виноделия, осенью в городе в окружающих селах – праздники вина.

Непременно надо посетить и Княжеский сад, разбитый на бастионе, где раньше располагалась артиллерийская батарея. Он украшен клумбамицветов. С него открывается изумительный вид на долину Майна с бесчисленными виноградниками на склонах, центр города. Характер местности напоминает театр: сцена – Крепость Марии, кресла для зрителей –здания города.

Сразу за Старым мостом – Ратуша (Grafeneckart und Altes Rathaus) и Каппела Марии (Marienkapelle) красно-белого цвета. Далее – Кафедральный Собор (Dom St. Kilian); рядом, чуть левее – Новый Собор (Neumünster); за ними – Резиденция (Residenz).

Общественный транспорт в центре не нужен: все интересные объекты рядом. Экскурсию продолжим спешеходного Старого моста (Alte Mainbrücke, 1133 г, перестроен в 1473-1543 гг.) Это самый древний мост через Майн, несколько раз он рушился из-за наводнений. В XVIII в. его украсили двенадцатью барочными скульптурамиКилиана, Тотнана, Колоната, Карла Великого и других святых, мучеников, важных светских персон.

В конце моста – ресторан Старая мельница на Майне (Alte Mainmühle) с балконом над рекой. В меню – франконские вина. Некоторые горожане и туристы предпочитают распивать у столиков прямо на мосту.

В романской башне Графенэкарт (Grafeneckart, первое упоминание в1180 г.) размещалась резиденция должностного лица епископа. С 1316 г. в двух нижних этажах – Ратуша. Позже здание было надстроено.





Напротив Ратуши – фонтан в стиле барокко Фирреренбруннен (Vierröhrenbrunnen). Женская фигура – символ Франконии, четыре трубы со скульпторами ниже – главные добродетели.

Кафедральный Собор Св Килиана (St. Kiliansdom, XI-XII в.) В нем две башни высотой 73 м (1237 г.) Его неоднократно перестраивали в разных архитектурных стилях и расширяли. Отметим лишь два факта: в 1721–1736 гг. архитектор Бальтазар Нейман (1687-1753 гг.) пристроил апсиду Шёнборн (Schönbornkapelle), при налете 16 марта 1945 г. Собор был уничтожен.

Ныне в восстановленном здании можно увидеть захоронения архиепископов XII-XX. Особенно важноосмотреть надгробия Рудольфа фон Шеренберга (умер в 1495 г.) и Лоренца фон Бибра (умер в 1519 г.), выполненные Тильманом Рименшнейдером, и копию надгробия самого скульптора.

Рядом с Соборомрасположен его Музей (Domschatz). В экспозиции музея не только редкая церковная утварь, но и современные картины и скульптуры.

На том самом месте, где были убиты Св. Килиан, Тотнан, Колонат в Х1 в. была возведена романская базилика. В 1710-1716 построен барочный купол и фасад Нового Собора, украшенный фигурами святых.

В склепе Собора лежат останки проповедников христианства. Каждый год, 8 июля, в День Св. Килиана семинаристы проносят в прозрачном ящике черепа мучеников в собор на всеобщее обозрение. Среди реликвийНового Собора – Мадонна из песчаника Тильмана Рименшнейдера (1493 г.)

В церковном дворе, в небольшом саду Лузам (Lusamgärtchen), в тени старого дуба стоит скромный белый камень прямоугольной формы с надписью: Valther von der Vogelweide. Здесь похоронен знаменитый немецкий мастер любовной рыцарской поэзии, композитор, миннезингер, (по-нынешнему певец, бард) Вальтер фон дер Фогельвейде (1160/1170–около 1230 г.). Умирая, он прошептал: «Жаль тех, кто меня забудет». На надгробии часто можно увидеть цветы.

На Рыночной пл. (Marktplatz) – Дом с Соколом (Falkenhaus). Это очаровательное здание (1751 г.) лимонно-желтого цвета богато украшено лепниной в стиле рококо. В нем расположено туристическое бюро (Tourist Information). Можно взять подробную карту города или купить путеводитель на русском языке.

На площади стоит и позднеготическая Капелла Девы Марии (Marienkapelle, X1V в,восстановлена после войны.) До 1349 г. здесь стояла синагога. Когда в город пришла чума, было решено, что беду навлекли евреи. Несколько сот человек перебили, синагогу сожгли. Высота Капеллы – 72 м, на шпиле – фигура Богоматери, на портале скульптуры Адама и Евы – копии произведений Тильмана Рименшнейдера.

Внутри Капеллы похоронен архитектор Бальтазар Нейман. Среди надгробий работа Тильмана Рименшнейдера – памятник рыцарю Конраду Шаумбергскому, умершему в 1499 г. после возвращения из Святой земли. (Любимого коня воина трижды обвели вокруг церкви.)

К одному из примечательных мест города относится больница Юлиуса Эхтера фон Меспельбрунского (Juliusspital, начало строительства – 1576 г позже перестроена в барочном стиле.) Она основана архиепископом-курфюрстом на месте еврейского кладбища как больница – приют для «бедного, изнуренного трудом и оставшегося без средств существования люда, а также для старых, больных, немощных и одиноких». Интересно осмотреть и аптеку (1679 г.), выстроенную в стиле рококо.

В саду – павильон (1710 г.); барочный фонтан (1706 г.), изображающий реки Франконии: Майн, Зале, Зинн, Таубер; грядки с лечебными травами.

Больнице принадлежит второй по величине в Германии виноградник. Организуются экскурсии по подвалам госпиталя, где хранится несколько сот больших бочек. Боксбойтель (тип бутылки) с знаменитым франконским вином можно купить в фирменном магазине.

Любителям науки следует посетить Лабораторию-музей Рентгена (Röntgen-Gedächtnisstätte). Вильгельм Конрад Рентген (1845-1923 гг.), ректор Вюрцбургского университета, в 1895 г. написал статью об открытых им «Х-лучах». В ней был первый рентгеновский снимок: рука его жены Берты с кольцом.). В Лаборатории представлены первые трубки для просвечивания больных, другая аппаратура, документы о жизни ученого. Неподалеку от диплома нобелевского лауреата – красочный документ на русском языке. В нем есть такие строки: «Мы, одесское общество врачей, учитывая Ваш огромный вклад для науки и человечества, единогласно избрали Вас своим почетным членом, что и удостоверяет этот диплом».

Резиденция (1719-1795 гг.) – свидетельство богатства и могущества архиепископов-курфюрстов. Она создана замечательным архитектором Бальтазаром Нейманом и его коллегами. Здесь более 350 комнат (!), свыше 40 открыты для посещения. Длина Резиденции 165 м, ширина – 92 м. В ней трижды останавливался Наполеон. «Это дворец всех дворцов», так говорил император.

Площадь перед зданием украшает Фонтан (Frankoniabrunnen), в центре которого вокруг бронзовой фигуры, олицетворяющей Франконию, расположились скульптуры знаменитых жителей города.

При бомбардировке в марте 1945 гРезиденцияпочти вся сгорела. Американский офицер Джон Д. Скилтон приказал немедленно построить временную крышу и тем самым спас фрески Джованни Баттиста Тьеполо и И. Цика.

Главный архитектурный шедевр дворца – Парадный вестибюль в стиле барокко и рококо с лестницей и огромным (18х32 м) сводом, сооруженным без поддерживающих пилонов. Конструкция 33-летнего, тогда еще никому неизвестного архитектора Бальтазара Неймана признана гениальной. Потолок расписал один из лучших итальянских художников XVIII в. Джованни Баттиста Тьеполо. На самом большом в мире потолочном плафоне площадью около670 м² воссоздана картина мира. В центре Аполлон, по сторонам плафона четыре женские фигуры в окружении людей, животных и мифологических персонажей олицетворяют Европу, Азию, Америку и Африку (Австралия в то время еще не была освоена). В центре – поддерживаемый богами Вюрцбургский архиепископ-курфюрст Иоганн Филипп фон Шенборн как бы господствует над миром.

Америку изображает хорошо сложенная краснокожая дама в головном уборе из перьев на огромном аллигаторе. Европа восседает на мраморном постаменте. Вокруг нее рыцари, музыканты, художники, среди которых Нойман и Тьеполо.

Фрески роскошного Императорского зала (Kaisersaal) посвящены истории города. На одной из них – венчание императора Фридриха I Барбароссы и Беатрисы Бургундской, которое состоялось в 1156 г. в Вюрцбурге. В этом зале – и в дворцовом парке – каждый год проходит международный музыкальный фестиваль, посвященный Моцарту.

В южном крыле Резиденции – великолепная Придворная церковь (Hofkirche, арх. Б. Нойман, фрески Д.Б. Тьеполо,1733-1743 гг.) и Музей Мартина фон Вагнера (Martin-von-Wagner-Museum) с богатой коллекцией произведений античной скульптуры, живописи XIV-XIX вв. В винных подвалах Pезиденции (Hofkeller) в больших бочках хранится франконское вино.

Придворный парк Pезиденции (Hofgarten) созданво французском стиле. Его клумбы охватывает полукольцом аркадная живая изгородь. На окраине Парка можно увидеть часть бывшей крепостной стены.В центре устроен фонтан; в глубине, на зеленой клумбе скульптурные группы «Похищиние Европы» и «Вулкан (бог огня) похищает Прозерпину» (богиню плодородия и подземного царства). По территории парка разбросаны и другие барочные скульптуры: амуры, персонажи античной мифологии. Впечатляют и кованые ворота у входа в парк.

Вюрцбургская резиденция входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Надо посетить иПаломническую капеллу (Käppele). Утверждают: нагоре Николая (Nikolausberg) еще в XVII в. было несколько случаев чудесного исцеления.

Здесь воспроизведен Крестный путь Христа на Голгофу. Он разбит на 14 участков, которые соответствуют этапам пути мученика на Виа Долароза (Via Dolorosa). На крутом маршруте небольшие часовенки, в которых могут передохнуть странники.

В век хенди, компьютеров, реактивных самолетов большинство посетителей предпочитает более прозаический путь – на автобусе. На вершине горы Бальтазар Нейман в 1747-1750 гг. создал чудо красоты и гармонии – Паломническую капеллу с башнями в виде луковиц, с богатым интерьером в стиле рококо. Жители Вюрцбурга любовно называют ее «Часовенка» (Kapellchen). Великолепные потолочные фрески – произведение художника Маттеуса Гюнтера (1752 г.)

Здесь мечта фотографа: превосходный вид на Крепость Марии, вознесенную над виноградниками, реку, старый город.

Вюрцбург подобен Фениксу, возрожденному из пепла. Сегодня здесь 134 тыс. жителей. Тщательно восстановлены самые ценные исторические здания. Вюрцбург снова стал таким, как сказал о нем великий музыкант.

Феликс Патрунов (Ганновер)





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