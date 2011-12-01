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«Партнер» №11 (254) 2018г.

Сиам-Таиланд. Короли страны свободных людей

24 июня 1939 года Сиам, небольшое государство в Юго-Восточной Азии, стало называться Таиланд, «Мыанг Тай», что значит – cтрана свободных людей. И действительно, Сиам никогда не был чье-либо колонией.

Бангкок, столица Таиланда, вошел в книгу рекордов Гиннесса как город с самым длинным названием – Крун Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит – итого 20 слов.

Правили в Сиаме не только сильные, но и мудрые короли. Правда, страсти во дворце кипели нешуточные, ибо ничто человеческое королям не было чуждо.





Король Рама IV Монгкут Великий

Только трое из королей правящей сегодня в Таиланде династии Чакри удостоены титула великих. Первым был король Монгкут.

В Сиаме существовала (существует и по сей день) традиция: каждый мужчина должен хотя бы на месяц уйти в монастырь, чтобы проникнуться мудрыми уроками Будды. Так и поступил Монгкут – в 20 лет он ушел в монастырь на месяц, растянувшийся на ... 27 лет.

Случилось так, что внезапно, не назвaв наследника, умер его отец, король Рама II. Пока Монгкут набирался ума-разума в буддийском монастыре, опустевший трон занял его брат Четсада. Сын младшей жены Рамы II имел прав на престол куда меньше, чем рожденный королевой Монгкут.

C некоторой разницей, с учетом национального колорита, дворцовые интриги во всех частях света схожи. Монгкут мог затеять свару и, если повезет, сбросить выскочку-братца с трона. Но предпочел уйти от мира за стены монастыря. В 1824 году он был посвящен в духовный сан и стал буддийским монахом по имени Важираян.

Hаходясь в обители божьей, он не только молился... Время в монастыре пошло на изучение языков, матемaтики, астрономии, географии, наконец, на долгие беседы с миссионерами – других европейцев в Сиаме не было.

Oн ездил по стране, знакомился с жизнью людей, продумывал религиозные реформы.

Восседавший на престоле Рама III был решительным противником западного влияния в Сиаме. Европейски образованный принц-монах Монгкут вселял надежды в сердца европейцев, бросавших неравнодушные взгляды в сторону Юго-Восточной Азии.

В 1851 году Рама III умер, и принц Монгкут стал королем Рамой IV. Все 17 лет своего правления Рама IV проводил политику сближения с Европой. И хотя вынужден был отдать почти всю Камбоджу под протекторат Франции, колонизации Сиама все-таки удалось избежать. Но Монгкута известен не только как король и мудрый политический деятель.

Тайские гаремы

Злые или завистливые языки приписывали королю Монгкуту 9000 женщин. На самом деле их было только 39… А фантастические цифры жен, наложниц, любовниц и т.д. объясняются существованием в то время в Сиаме гаремов...

Гарем королей Сиама назывался Внутренним дворцом. Это был город женщин. Говоря современным языком, женщины рулили всем: они были администраторами, судьями, охраняли дворец, готовили еду, вскармливали господских детей и стирали их белье. Все дети мужского пола могли жить во Внутреннем дворце только до одиннадцати лет. Далее они уже считались мужчинами, а единственным мужчиной, которому было дозволено посещать Внутренний дворец, был только король.

«Белой костью» были главные жены короля – дамы знатного происхождения, чем знатнее, тем главнее. Потом был сонм наложниц, а потом уже горничные, поварихи и т.д. Бывали случаи, когда кухарки становились наложницами, а то и женами... Впрочем, случалось такое крайне редко, иерархия соблюдалась строго.

Наследником престола обычно становился старший сын, сын королевы, главной жены.

Сын

Наследником Монгкута был Чулалонгкорн, сын eгo и королевы Рампхай. Для воспитания будущего короля Рамы V и других своих сыновей Монгкут пригласил англичанку Анну Леоноуэнс.

В 1897 году, через 30 лет после того, как Анна покинула Сиам, ее ученик был уже не просто Чулалонгкорн, а король Рама V. Он приехал с визитом в Англию и встретился со своей учительницей, женщиной, которую любил его отец.

Монгкут и Аннa

Об истории любви англичанки Анны Леоноуэнс и короля Сиама Монгкута писали книги и снимали кинофильмы. А истории в общем-то и не было. Были деловые отношения короля с учительницей его детей. Потом – необычные и непривычные разговоры азиатского мужчины (короля!) с европейской женщиной; танец на балу перед ее отъездом на родину – всё, ничего больше.

Cпустя годы сын короля Чулалонгкорн вспоминал об этом танце: «Я видел моего отца, в последний раз обнимающего любимую женщину... Образ моего отца, держащего руку любимой женщины в последний раз, часто встает передо мной все эти годы... Она подарила свой свет Сиаму».

Отдавая должное высокой и красивой истории любви короля и Анны, нельзя забывать, что общей жизни, общей судьбы у них быть не могло – слишком многое разделяло короля Сиама и английскую учительницу.

В фильме «Король и Анна» Монгкут говорит ей всё объясняющие слова: «До сих пор я не понимал, что мужчине достаточно одной женщины».

Другой мир... Мир, в котором жил король Рама IV. Казалось, ничего никогда не изменится...

Внук

Король Рамa V имел 92 жены и, бог его знает, сколько детей. При этом он законодательно запретил многоженство для – внимание! – простых тайцев. Возможно, он всё-таки понимал, что бывают и другие отношения, недаром же встречался спустя годы с Анной Леоноуэнс, той самой несостоявшейся любовью отца.

В 1898 году король Рама V отправил своего 13-летнего сына Чакрапонга учиться в Россию. Прошло менее полувека, и внук Мангкута, сын Рамы V, пообещал, что у него будет одна-единственная жена...

Лек и Катя

Лек – в переводе с тайского «малыш». Так называла Катя Десницкая принца Чакрапонга.

Pомантическую историю o киевской гимназистке, ставшей королевой Сиама и убитой ненавидевшими ее придворными, я прочитала в «Повести о жизни» Константина Паустовского. В этой истории правда переплелась с легендой. Катю Десницкую, жену сиамского принца, не убили коварные придворные, но и королевой Сиама она не была.

Киевлянкe Катe и сиамскoмy принцу Чакрапонгy суждено было встретиться в блистательной российской столице. В мае 1898 года в Пажеский корпус Петербурга поступил учиться сиамский принц Чакрапонг, второй сын короля Рамы V. Катя Десницкая в 17 лет переехала с братом из Киева в Петербург и пошла учиться на курсы сестер милосердия.

Катя и принц познакомились на танцевальном вечере. А потом началась война с Японией, и сестра милосердия Десницкая уехала на войну. Работала на санитарном поезде, была награждена Георгиевским крестом.

Чакрапонг собрался было следом за ней, но Николай II не позволил – принц Сиама не должен был участвовать в войне с Японией. Он писал ей письма, она отвечала, называя его «Лек» – «мой малыш». Когда она вернулась, он сделал ей предложение. Катя согласилась на брак, но с условием: у него не будет других жен и не будет гарема. Они обвенчались в Константинополе в греческой православной церкви пресвятой Троицы – православная невеста и жених-буддист.

В Сиаме у Кати началась непростая жизнь «фаранг» – белой иностранки. Принцу был выделен небольшой (по королевским меркам) дворец Парускаван. Катя выучила тайский, старалась следовать местным обычаям, а 28 марта 1908 года родила сына. Его назвали Чула Чакрапонг, что значит «Чакрапонг-младший».

Мать Лека, королеву Саовабху рождение внука примирило с Катей, ребенка она обожала, ведь и сын, и внук у нее были единственными. Другое дело – король Рама V. Жен у него было много, детей и внуков – еще больше. Однако и он полюбил малыша. Вспоминал: «Сегодня видел своего внука... Я его сразу полюбил, … он же моя плоть и кровь и внешне совсем не похож на европейца».

А потом Рама V умер, королем стал Вачиравуд, старший брат Чакрапонга. Он назначил брата наследником престола, Катя получила титул принцессы. 12 лет продолжался их брак. «Так люблю его, как даже и не думала», – писала Катя своему брату о муже. А потом случилось то, что порой происходит в королевских (и не только королевских) семьях. У него появилась возлюбленная.

Лек заикнулся было о младшей жене, потом уговаривал Катю простить его, осыпал подарками, одним словом, делал то, что в таких ситуациях делают мужчины во всём мире. Она не простила. Через месяц он подписал бумаги на развод.

Что интересно: его брат-король выделил строптивой бывшей жене приличное денежное содержание. А новую жену, тайскую принцессу Чавалит, признал только гражданской женой, не дав Леку разрешение на брак. Королева Саовабхи новую невестку признать тоже отказалась.

А в 1920 году Лек умер. Катался на яхте с юной женой, простудился, не перенес воспаления легких. Было ему 37 лет. Королем он так и не стал.

Катя приехала проститься с Леком. Больше она никогда не бывала в Сиаме. Oнa умерла в 1960 году в Париже, на 40 лет пережив своего Лека.

Их сын Чула Чакрапонг учился в Англии. Увлекался мотоспортом, участвовал в гонках, потом стал историком. В 1938 году женился на англичанке Элизабет Хантер. Остался жить в Англии. В 1956 году у них родилась дочь Нариза.

В 1994 году в Англии была издана книга Наризы Чакрапонг «Катя и принц Сиама». История любви ее дедушки и бабушки, сиамского принца и киевской гимназистки.

О. Нахт (Дортмунд)

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