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«Партнер» №11 (254) 2018г.

Кругосветное турне Валика-бродяги. Китай и Гонконг

Часть 3. В Китае и Гонконге

Китай

Я пересек российско-китайскую границу 4 июля с.г. с 25 долларами в кармане. На автобусе доехал до ближайшего города и там занялся тем, что умею делать лучше всего – поехал автостопом. Всё шло прекрасно: с севера на юг я ехал благополучно. Но 25 долларов – это 25 долларов. Закралась даже мысль вернуться домой.

Первым моим городом в Китае был Харбин. Там я зашел в Макдональдс, чтобы зарядить телефон, и увидел картинку, которая привела меня в изумление: за столиком сидел мужчина и спокойно курил, стряхивая пепел на пол. Потом это перестало меня удивлять, потому что китайцы курят везде: в учреждениях, на вокзалах, в общественных туалетах. Однажды, спустившись в метро, я видел служащего, курившего прямо на платформе.

Если вы собрались в Китай, будьте готовы к этому – такая у них манера поведения. Будьте готовы еще и к тому, что они совершенно свободно плюются и сморкаются на улицах: бабушка лет 70-ти может вести за руку внука и при этом шумно и смачно хрюкнуть и сплюнуть. Но бог с этим, зато они – самые добрые люди, которых я встречал. Поверьте: за месяц, проведенный в Китае, я стал чувствовать их своими, родными.

Уже на второй день в Харбине я приступил к реализации своего плана несколько пополнить кошелек. Я стал посреди города с табличкой, на которой было написано по-английски: «Я путешествую по миру, сейчас у меня недостаточно денег, чтобы продолжить путешествие, поэтому я продаю свои фотографии». Это не мое изобретение – у людей «в теме» это называется «стритовать».

Я не ожидал, что вызову такой интерес. Китайцы – очень неравнодушные люди, а моя европейская внешность и мое занятие в не самом туристическом месте произвели фурор. Всем хотелось меня потрогать, поговорить со мной, а выяснив, что мне негде ночевать, провести совещание – как решить для меня этот вопрос.

Сейчас, вспоминая эти моменты, я страшно скучаю по Китаю. После Харбина я продолжил движение с севера на юг – проехал Чаньчун и Шеньян и оказался в Пекине. В этот момент случилась неприятность. Я приболел, температура поднялась до 38-ми, а потому пришлось искать какой-нибудь отель – не ночевать же с такой температурой где придется.

У меня было уже не 25 долларов – «стритование» дало кое-какой результат. Но отели с тремя и больше звездами были не для меня, а что касается дешевых заведений, то оказалось, что я не для них, т.к. в Китае действует закон: отели без трех звезд не вправе селить иностранцев под угрозой остаться без лицензии.

И пришлось с высокой температурой играть в игру «найди дешевый отель для европейца». Это удалось, если я точно помню, часа через два с начала поисков и на девятой попытке. Нашелся хозяин, то ли отчаянный, то ли вошедший в мое положение.

Перед поездкой один опытный товарищ посоветовал мне – если простудишься, а денег на лекарства не будет, лечись острой едой. И это сработало: я ходил в недорогие забегаловки, где за полтора доллара можно приобрести кастрюлю острейшей лапши, риса или макарон. А такие забегаловки там на каждом шагу.

Будучи в Пекине, я смог увидеть Великую китайскую стену, причем не на самом знаменитом участке, в Бадолине, куда приезжают миллионы туристов. Если хотите сэкономить (а я всегда хочу), отправляйтесь в деревню Хуаньгуаченг (Huanghuacheng) – стена там точно такая же, а всё удовольствие стоит 15 юаней, то есть от 2 до 3 долларов.

По дороге к стене познакомился с одной русской девчонкой по имени Полина, которая меня просветила в одной мелочи в общении с китайцами. Я удивлялся, почему они меня не понимают, когда я показываю, например, восемь пальцев: ну восемь же – они и есть восемь.

У китайцев это показывается совсем по-другому, – объяснила Полина, – хочешь показать «восемь», покажи «птичку» или кулак. Век живи – век учись.

Из Пекина я поехал автостопом в сторону Шанхая. Это была длинная дорога. Полицейские очень часто снимали меня с «маршрута», но не для того, чтобы наказать – ни-ни! Они покупали мне билеты на автобус, могли дать воды, немного денег.

Один раз я даже слегка попьянствовал с каким-то начальником участка автобана, который сначала предложил мне переночевать у него, а потом, повысив «градус», сказал: «Зачем ждать до завтра, мы отвезем тебя сегодня куда нужно».

Был и такой забавный случай. В 8 вечера я доехал автостопом до какой-то деревни, понял, что на сегодня маршрут закончен и надо найти, где дешево поесть. Зашел в большой ресторан и спросил, что у вас есть за 20 юаней – у меня больше нет.

Как это нет? – изумилась женщина-продавец.

Тут же собрался целый консилиум, соображающий, как мне помочь. Через 20 минут мне принесли лапши, за которую денег не взяли, одна работница дала мне 5 долларов, а другой сотрудник сказал, что я могу ночевать здесь, у них, и отвел меня в какой-то комплекс тремя этажами выше, где было много свободных комнат. Называется – зашел покушать.

Когда я всё же добрался до Шанхая, этот город вознаградил меня за трудную дорогу. Он понравился мне даже больше, чем Пекин. Мне удалось забраться на крышу небоскреба и увидеть ночной Шанхай во всей красе, со всеми его огнями и 632-метровой Шанхайской башней, третьим строением в мире по высоте (после Бурдж Халифа в Дубае – 828 м и Небесного дерева в Токио – 634 м).

Из Шанхая я направился в сторону гор Аватар, где тоже, само собой, не обошлось без приключений.

Однажды я ехал автостопом. До места назначения было 200 км. Мы разговорились с водителем, и он настолько вошел в мое положение, что провез 100 км, пересадил на поезд, купив билет за свои деньги, накормил в ресторане и дал немного денег и еды с собой.

В другой раз я стоял в 10 вечера возле какого-то магазинчика в городе, где не очень привыкли к туристам. Я общался в соцсетях, а рюкзак стоял под ногами. Моя табличка была свернута.

Необычная для местных жителей внешность заинтересовала прохожих, они стали присматриваться ко мне и табличке. Я развернул ее, показал фотографии и через минуту уже стоял с 20 долларами в руке за две фотографии и еще пакетом еды. При этом я просто стоял, даже ни с кем не заговаривая.

Ночевал я в тот день в полицейском участке – и снова отнюдь не в наказание. У меня просто-напросто не хватало денег на отель, и полицейские накормили меня в государственной столовой, дали ночлег, без конца фотографировались со мной, а расставаясь, оплатили такси.

Это, конечно, не все истории, которые случались на этом пути.

Через город Яншо я добрался до Шеньженя, граничащего с Гонконгом. Здесь я попрощался с прекрасным Китаем и отправился на метро в Гонконг. Удивительно, но я въехал в страну с 25 долларами, а уезжал из нее с 400 долларами. Я приехал, ничего не зная о Китае, а уехал со словами «се-се» (спасибо) на устах и грустью в душе.

Этот месяц был необыкновенно «крутым». Я проехал Китай с севера на юг автостопом и обрел уверенность, что мне всё по плечу.

Гонконг

Итак, из Китая я перебрался в Гонконг. Собирался прожить здесь две недели, а остался на месяц. Почему? Любовь с первого взгляда! И это буквально: я влюбился в этот город, когда вышел из метро. Этот город затягивает, я слышал об этом много раз.

Я сразу отправился на остров Лантау, где меня в бесплатном кемпинге ждали друзья из Украины. Мы прожили там неделю и каждый день ездили в Гонконг, открывая для себя всё новые и новые места.





Чем притягивает Гонконг? Здесь удивительный баланс природы и мегаполиса. Остров Лантау необыкновенно красив, заселен разнообразнейшей живностью. Здесь есть даже коровы, завезенные сюда, как говорят, японцами. На острове ты живешь, как в деревне – ни движения, ни шума, ни суеты.

А садишься на паром – и ты в городе будущего, среди сотен небоскребов в человеческом муравейнике. В других городах стоят в пробках автомобили, здесь в пробках стоят пешеходы. При этом в городе много красивых парков, которые очень гармонично вписаны в царство каменных громадин.

Когда друзья уехали, я хотел оформить тайваньскую и филиппинскую визы, но тут прикатила компания из России. От задушевных посиделок на Пуй О Бич отказаться было тяжело. Для нас, путешественников-бродяг, Гонконг – «перевалочный пункт». В этом легендарном кемпинге многие останавливаются после длительных трипов, здесь завязываются знакомства, которые вырастают в крепкую дружбу.

Почему Гонконг? В этом городе можно две недели жить без визы, хотя в обычном смысле Гонконг – город дорогой, но если жить в бесплатном кемпинге, в котором очень приличные условия, «прыгать» в метро и знать другие лайфхаки (народные хитрости по-нашему), кушать в сикхском храме, где с 12 до 18 бесплатно кормят всех желающих вкусной и острой индийской едой, то можно жить почти бесплатно.

А если еще и «стритовать» – продавать фотки, играть на улице на каких-то инструментах, кто умеет, или плести фенечки, то можно жить и вовсе в свое удовольствие.

Я не останавливаюсь. Сейчас я в Сингапуре, а когда выйдет следующий номер журнала, буду уже далеко отсюда.

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Валентин Михайлив

(Подготовил к печати Ю. Кротов)

Все фотографии предоставлены автором

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Тайвань и Филиппины

Но надо было двигаться дальше. Я открыл тайваньскую и филиппинскую визы и перебрался на Тайвань. Здесь мне не пришлось много путешествовать, денег почти не было и я занимался продажей фотографий.

Говорят тайваньцы, само собой, по-китайски, но на местном диалекте. Тайваньцы такие же шумные, как китайцы, но не курят, где им заблагорассудится, не плюются и не сморкаются на улице. Но по части доброты континентальным китайцам не уступят. Видимо, доброта плевание не связаны напрямую.

Гостеприимство их достойно подражания. Я мог стоять в вагоне метро и смотреть в телефон, чтобы понять, где делать пересадку, и меня люди сами начинали спрашивать, нужна ли мне какая-либо помощь. Когда я торговал фотками на улице, каждый день кто-нибудь предлагал ночлег или приносил еду. А приветливо улыбались абсолютно все. Никогда не забуду этих людей!

В самолет Тайпей – Манила я садился не без тревоги – слышал, что Манила считается одним из самых опасных городов, да и вообще не имел представления, чего мне ждать от Филиппин.

В Маниле, действительно, есть районы, в которые иностранцу не советуют соваться. Там на самом деле на улице часто подбегают дети с просьбой «hello sir, give me money». По городу ездят джипни – филиппинские маршрутки, проезд в которых стоит 20 центов. Одна подруга, заглянув в мой инстаграм, написала: «Я рассказываю китайским детям про джипни, как о картинке из прошлого, а они, оказывается, ездят по сей день».

Филиппины не всюду выглядят бедно. Есть Макати, в котором живут высший и средний классы этой страны, а разница в уровне жизни богатых и бедных поражает.

Среди этого трэша удивило то, насколько жизнерадостны люди, выживающие в трущобах. Все улыбчивы, дети машут ручками и приглашают поиграть, никто не жалуется, все принимают жизнь как есть и наслаждаются ею.

Я приехал на Филиппины не ради одной Манилы. Я видел самый идеальный по форме вулкан Майон, популярный среди туристов остров Масбате и маленький остров Бунтод – одно из красивейших мест в моих путешествиях.

Филиппинцы тоже очень гостеприимны. Возле Майона я спросил полицейских, где можно переночевать, и они сняли мне номер в отеле. На Бунтоде вечером разговорился с двумя моряками, потом они приготовили ужин и угостили меня местным пивом.

Через день после Бунтода был город Катаньян, из которого я собирался плыть на остров Себу. В Катаньяне я зашел в один отель и спросил вай-фай. Там сидела компания филиппинцев, которые заинтересовались европейцем. Через 10 минут мне уже заказали обед, и мы болтали часа четыре, после чего они провели меня на паром и пригласили в гости на обратном пути. Кстати, практически все филиппинцы говорят по-английски, так что языковых проблем там не было вообще.

Следующий день на Себу пришелся на день моего рождения. Я отправился на меньший островок Бантаян, где вечером зашел в один из баров, чтобы как-то отметить праздник. Владельцами бара были филиппинка и ее муж-немец. За два дня они мне стали как родные мать и отец, я спал в баре на диване, они сняли мне байк по дешевке у какого-то знакомого, и я на этом байке забрался в самые затаенные уголки острова.

Последние два дня на Филиппинах я изучал ночную жизнь города Себу. Каждая страна, которую я посещал, оставалась в моем сердце, но Филиппины на момент написания этих впечатлений были последними и самыми любимыми изо всех 55-ти, в которых я побывал.