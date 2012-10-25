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Галина Прозуменщикова. 70 лет со дня рождения
Более четверти века нет Советского Союза, стал уже сравнительно далекой историей советский спорт, а имена его лучших представителей остаются в памяти. 26 ноября исполняется 70 лет со дня рождения первой советской олимпийской чемпионки по плаванию Галины Прозуменщиковой.
Родители Галины, фронтовые офицер-подводник и медсестра, познакомились на войне и с тех пор не расставались. В четыре года с маленькой Галей чуть не стряслась беда – она поскользнулась на набережной в родном Севастополе и скатилась с лестницы прямо в море. Благо, отец был рядом. Девочка не утонула, но у нее развился синдром водобоязни.
В это трудно поверить, но Галя, ставшая мастером спорта по плаванию в 13 лет, в 11 еще не умела плавать! Когда она училась в четвертом классе, в школу пришла тренер по плаванию Елена Лукьяновна Алексеенко и пригласила желающих заняться плаванием. В числе прочих подняла руку и Галя Прозуменщикова. Кто мог подумать, что встреча молодого тренера и девочки, в 11 лет не умеющей плавать, обернется для одной званием заслуженного мастера спорта, а для другой – заслуженного тренера СССР?
Его величество случай – не будь этой встречи, Прозуменщикова, возможно, стала бы, например, медсестрой, как мама, а Алексеенко осталась бы детским тренером в ДСШ Севастополя.
Но счастливая встреча состоялась. Галина под руководством Елены Лукьяновны прогрессировала очень быстро: через два года – звание мастера спорта, через три – чемпионки СССР, через четыре с небольшим – чемпионки Олимпийских игр в Токио, где доброжелательные японцы окрестили ее «золотой рыбкой».
Сейчас уже забылось, как тяжело далась ей победа в Токио. Дело в том, что на последних предолимпийских сборах у Галины обострился аппендикс и пришлось делать операцию. Девушка пришла на тренировку через две недели с еще незажившим швом. Всё обошлось, Галина наверстала потерянную форму и на Олимпиаду приехала фавориткой.
Старт финального заплыва в Токио на дистанции 200 м брассом 12 октября 1964 года стал для советского плавания стартом в будущее. Галина Прозуменщикова выступала еще на двух Олимпиадах, завоевав четыре олимпийских награды (по одной серебряной и одной бронзовой в Мехико и Мюнхене), но первое золото стало главной вехой ее биографии и истории советского плавания.
Только через 12 лет в СССР появилась еще одна олимпийская чемпионка по плаванию, – и надо же такому случиться, что вторая чемпионка, Марина Кошевая, победила тоже на дистанции 200 м брассом!
А Галина Прозуменщикова, закончив выступления, некоторое время работала журналистом (она выпускница факультета журналистики МГУ), а потом вернулась в бассейн, без которого не мыслила своей жизни. Она работала тренером до 2011 года и говорила, что главным своим делом считает не олимпийские медали, а то, что она научила плавать сотни детей.
Галины Прозуменщиковой не стало 19 июля 2015 года. Ей шел 67-й год.
Остались двое детей и внуки, которых она очень любила и опекала до последних дней. «Улыбка внука и внучки дороже любой медали, даже олимпийской», – говорила великая чемпионка, остававшаяся скромным и открытым человеком всю свою жизнь.
Александр Кротов (Эссен)
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