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«Партнер» №11 (254) 2018г.

Бундестим: Эпоха Йоги Лёва подходит к концу?

Йоахим Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Его путь вплоть до нынешнего сезона можно считать триумфальным. На пяти крупнейших турнирах под его руководством бундестим четырежды выходила в полуфиналы, а в 2014 году стала чемпионом мира.

В 2017-м тогдашние чемпионы мира уверенно завоевали Кубок конфедераций, а в отборочном турнире к ЧМ-2018 выиграли 10 матчей из 10-ти. К чемпионату мира команда и ее болельщики (а это без преувеличения – вся Германия и еще миллионы во всем мире) подошли, полные радужных надежд.

Сегодня, в конце года, результаты сборной в 2018-м году кажутся абсолютно непонятными – происходит то, чего не может быть.

Бундестим с треском провалила чемпионат мира, впервые в своей истории не выйдя из группы. Бундестим впервые в своей истории проиграла 6 матчей в течение года. Бундестим впервые в своей истории не забила ни одного гола в трех официальных матчах подряд.

Чем это обернется для главного тренера? Безоговорочных поводов для отставки уже два: чемпионат мира и новый турнир, Лига наций УЕФА, в котором Германии грозит вылет из группы сильнейших, что будет просто невыносимо для немецких любителей футбола. Представляете, сборная Украины уже обеспечила себе участие в группе «А» в следующем розыгрыше, в шаге от такого же успеха стоит сборная России, а Германия вдруг «сыграет в ящик», то есть в группу «Б»?

Я вспоминаю, как на компьютерных курсах учился вместе с одним коренным рыжим пруссаком и часто разговаривал с ним о футболе. Дело было перед ЧМ-2006 в Германии. Мой собеседник скептично относился к шансам своей сборной. Я ему сказал: «Судя по последним выступлениям, команда вроде бы хорошо готова».– «Они и в прошлый раз говорили, что готовы, а сами продули», – возразил мой рыжий друг.

Это было сказано о команде, которая в 2002-м стала серебряным призером чемпионата мира! Вот какая планка требований у немецких болельщиков! Я позавидовал им, не подозревая, что меня скоро подхватит эта волна и я буду тоже искренне болеть за бундестим.

Так что же – дни Лёва на капитанском мостике сочтены? Не спешите с выводами.

Вот что писал Focus накануне игры с французами в Париже (не беру в кавычки, поскольку не цитирую, а коротко излагаю суть написанного).

Лёв может не опасаться быстрой отставки. Руководство Немецкой федерации футбола стоит за него горой. У президента федерации Райнхарда Гринделя и менеджера Оливера Бирхоффа почти семейные отношения с главным тренером. И хотя Лёв после ЧМ не внес существенных изменений в состав, и игра команды навевает такую же тоску, как в России, единственный вариант ухода Лёва – это добровольная отставка.

Сам Лёв тогда же сказал: «Я сосредоточен на подготовке к игре с Францией, а не на разговорах о моей отставке».

В Париже бундестим проиграла – 1:2. Но Лёв оптимизма не потерял: «Я разочарован результатом, но не игрой; мы играли с чемпионами мира на равных», – сказал главный тренер. Теперь Лёв рассматривает Лигу наций УЕФА как этап подготовки к отборочному турниру ЧЕ-2020. Но останется ли он тренером до этого турнира?

Что-то прояснится в ноябре – 16-го голландцы играют с французами, и если чемпионы мира победят, то 19-го у Германии будет шанс в игре с голландцами сохранить прописку в группе «А». Если этого не случится, акции Лёва упадут очень низко.

Пресса затаилась и пока обсуждает личную жизнь Лёва – его новые отношения с кинозвездой Жанетт Хайн. Ну что ж, тоже интересно.

Александр Кротов (Эссен)