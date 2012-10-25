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Футбольная бундеслига. Обзор после 8-го тура
Я пишу эти заметки после 8-го тура чемпионата Германии, а вы будете их читать, когда уже будут сыграны матчи 9-го. Но два обстоятельства точно не изменятся за эту неделю (точнее, это «два в одном»): дортмундская «Боруссия» сохранит за собой первую строку в таблице, мюнхенская «Бавария» на нее никак не поднимется.
Три матча – три победы в чемпионском стиле – написал я о «Баварии» месяц назад. И словно сглазил. «Баварию» стало лихорадить, и не только на внутренней арене. Чемпион 22 сентября выиграл у «Шальке» и 20 октября – у «Вольфсбурга», а в промежутке между этими играми месяц не побеждал: два поражения и две ничьих, в том числе в Лиге чемпионов, а ничья с «Аяксом» – на своем поле.
В результате «Бавария» усложнила себе жизнь в Европе и откатилась после семи туров на седьмое место в чемпионате Германии. Вспомним еще два матча, проигранных сборной страны, в составе которой на поле выходили пять игроков «Баварии».
Чем вызван такой кризис? Функциональная «яма»? Разлад игроков с тренером? Проблемы психологического плана? Пресыщение победами?
На этом фоне вполне объяснимо, почему так неистово радовался своим двум голам в ворота «Вольфсбурга» Роберт Левандовски в матче 8-го тура, почему с таким восторгом отнесся к победе над «волками» тренер Нико Ковач и почему так был расстроен своим удалением в этой игре Арьен Роббен.
Баварская «лихорадка» выгодно оттеняет прекрасную игру «Боруссии». Вот уж у кого начало сезона удалось на славу. Что ни игра, то – песня. Чего стоит «камбэк» в игре с «Байером» из Леверкузена, когда «Боруссия» дважды пропустила в первом тайме и наколотила четыре во втором, или острейший сюжет в игре с «Аугсбургом» – проигрывать по ходу игры 0:1, потом 1:2, за семь последних минут отыграться и выйти вперед и пропустить гол на последней минуте – это ли не удар? Но «Боруссия» только сцепила зубы, буквально сплющила «Аугсбург», заперев его в пятачке возле ворот и таки забив чудо-гол на последней (!) секунде.
Удержится ли «Боруссия» на первом месте – большой вопрос. Но несомненно одно: новый тренер Люсьен Фавр построил новую команду, и полсостава абсолютных новичков заиграли в компании со старожилами так, как будто они играют вместе с детских лет. А приход Алекса Витселя и Пако Алькасера называют трансферами года. Алькасер всего четыре раза выходил на поле и забил семь голов, а вся команда забивает не больше, чем по три за игру!
Пару слов об остальных.
«Байер» и «Шальке» этот сезон уже могут записывать как провальный, зато буквально восстал из пепла славный «Вердер», который уже много лет не взлетал так высоко.
«Лейпциг» и «Хоффенхайм» пока не научились нести двойную нагрузку – на внутренней и международной аренах. Отдельные игры показывают большой потенциал команд, но стабильно набирать очки у них не получается. И откровенно слабее всех выглядят две столичных команды: «Штутгарт» и «Фортуна» из Дюссельдорфа.
Что ж, прошла только половина осенней сессии чемпионата. До весны, по которой в футболе считают цыплят, еще далеко.
Александр Кротов (Эссен)
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