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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Здоровье >> Болезни
«Партнер» №11 (254) 2018г.

Обострения при рассеянном склерозе и его лечение

Новые иммуномодуляторы устраняют причину острых рецидивов

 

Об иммуномодулирующем лечении рассеянного склероза мы уже писали. Основная цель, которую при этом стремятся достичь: увеличение промежутков времени между обострениями. Болезнь, как известно, развивается вспышками: период ремиссии, когда симптомы практически не ощущаются, сменяется ухудшением, пациент испытывает сильные боли, слабость, приступы паралича. Но при правильном лечении ремиссия может продолжаться годами. И всё же обострения практически неизбежны. Чем дольше периоды ремиссии и короче полоса обострений, тем более позитивно оцениваются результаты лечения. Однако в полной мере недуг неустраним. С этим, увы, приходится считаться.

Новая терапевтическая методика позволяет предотвращать обострения, избавлять пациентов от приступов. Этому служит новое поколение моноклональных антител: биотехнологические препараты ритуксимаб и окрелизумаб.

 

В принципе, данные препараты были разработаны для лечения злокачественных опухолей костного мозга и ревматоидного артрита. Их основное действие – подавление активности так называемых В-лимфоцитов, особой разновидности белых кровяных телец, которые ответственны за выработку антител в организме. При некоторых заболеваниях антитела наносят вред собственному организму. Чтобы этого не допустить, приходится снижать активность В-лимфоцитов.

На первый взгляд, это не имеет отношения к рассеянному склерозу. Данное заболевание имеет аутоиммунную природу. Это значит, что классическое лечение тоже должно сводиться к снижению иммунной защиты. Но под прицелом врачей всегда были белые кровяные тельца другого типа – Т-лимфоциты, или клетки-убийцы. Именно они виноваты в развитии самых тяжелых симптомов рассеянного склероза.

 

Причина болезни – генетический сбой, из-за которого иммунная система пациента ошибочно воспринимает как чужие антигены (то есть, грубо говоря, как проникшую в организм инфекцию) собственный липидный белок, образующий защитную оболочку нервных клеток. Этот белок, его называют миелин, является, по сути, электроизоляцией – если учесть, что нервные клетки действуют как проводники электрических сигналов.

Болезнь развивается из-за того, что Т-лимфоциты уничтожают миелиновую оболочку нервных клеток головного и спинного мозга. В центральной нервной системе образуются множественные воспаления, рассеянные в таких очагах демиелинизации. В патологическом смысле это болезнетворные уплотнения внешних оболочек нервных клеток. Отсюда и название: рассеянный склероз, от древнегреческого «склерос» – «твердый». Как видим, этот недуг не имеет никакого отношения ни к склерозу (старческой забывчивости), ни к рассеянности.

 

Характерен, однако, «мерцающий» ритм заболевания. Т-лимфоциты то ведут себя спокойно, то вдруг накапливаются в центральной нервной системе и начинают уничтожать миелин. Их скопление в мозгу и проявляется как обострение болезни.

Противодействуя недугу, врачи назначают препараты, снижающие активность Т-лимфоцитов. Этим растягивается фаза их «спокойной» циркуляции в крови. Но после затянувшегося спокойствия клетки-убийцы всё равно проникают в мозг.

Международная группа исследователей, действующая в рамках совместного проекта университета Цюриха и Каролинского института Швеции, выявила механизм «мозговой активности» Т-лимфоцитов. Оказалось, что клетки-убийцы начинают активно разрастаться в центральной нервной системе под воздействием сигналов, которые им периодически направляют В-лимфоциты. Если же в среде обитания клеток-убийц нет В-лимфоцитов, то бурного разрастания не происходит, и защитная оболочка нейронов остается неповрежденной.

На этом и основан революционный метод предотвращения обострений рассеянного склероза.

 

Елена Шлегель (Пассау)

 

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