Новости >> По материалам европейских СМИ

«Партнер» №11 (254) 2018г.

Важные события в мире в октябре 2018 года

Трамп разрывает договор Горбачева-Рейгана

П резидент США заявил, что Россия нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), и на этом основании Соединенные Штаты вернутся к разработке этого вида вооружений. Поводом для такого заявления послужила разработка Россией крылатой ракеты комплекса «Искандер». Россия, в свою очередь, обвиняет США в стремлении к «однополярному» миру, которое побуждает американцев последовательно уничтожать договорную базу, направленную на разоружение. Гонка вооружений набирает обороты.

Брексит может обернуться «камбэком»?

Великобритания бурлит. На 20 октября была назначена демонстрация с требованием проведения референдума об условиях выхода страны из ЕС. Организаторы рассчитывали на 100 тысяч участников, а на демонстрацию вышли полмиллиона со всей Великобритании. Мэр Лондона Садик Хан, принципиальный противник Брексита, высказался в том духе, что у страны нет «хорошего» варианта выхода из Евросоюза: есть только плохой или никакой, подразумевая под «никаким» отказ от выхода из Евросоюза. Его активно поддерживает первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен. Положение Терезы Мэй усложнилось до предела: повторный референдум она отвергает, соглашения об условиях выхода достичь не удается, остается только согласиться на продление переходного периода. Тем временем акции сторонников сохранения членства в ЕС, похоже, растут.

Почти 100 тысяч «опелей» едут обратно к производителю

Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ приняло решение об отзыве дизельных моделей Insignia, Cascada и Zafira, выпущенных в период 2013-2016 гг., поскольку в них выявлены недостатки, являющиеся причиной недопустимых выбросов оксидов азота. По данным ведомства таких авто 96 тысяч, из них 32 тысячи – в Германии. 23 тысячи автоконцерн уже переоснастил, не дожидаясь команды, теперь предстоит снять запрещенные устройства со всех остальных. Этим делом уже занимается прокуратура. Ранее в подобную историю попал Фольксваген, теперь, кроме Опеля, «на карандаше» у правоохранителей также Ауди и Порше, дочерние фирмы Фольксвагена.

Америка расширила список международных преступных организаций

Прокуратура и Министерство юстиции США заявили, что отныне в список транснациональных преступных группировок внесены еще пять организаций (проще было бы сказать – банд), среди которых четыре латиноамериканских и радикальное шиитское движение «Хезболлах». У всех этих группировок похожий почерк – насилие, наркотрафик, подкуп чиновников, террор по отношению к обычным гражданам. Эта мера США перекликается с действиями Израиля, который несколько ранее начал строить заградительные сооружения на границе с Ливаном, откуда могут следовать атаки «Хезболлах».

Трамп заметил изменения климата, но тратить деньги не намерен

Дональд Трамп, наконец, согласился, что изменения климата – не выдумка, а реальный процесс. «Думаю, что-то происходит, – глубокомысленно сказал американский президент, – что-то меняется в одну сторону, а потом поменяется в другую». Но во влияние на эти процессы человеческой деятельности Трамп не верит и денег на защиту климата тратить не намерен. По его мнению, концепцию глобального потепления придумали китайцы, чтобы навредить Америке. При этом два гиганта уверенно возглавляют список лидеров по выбросам углекислого газа в атмосферу: Китай – на первом месте, США – на втором.

Польша: а судьи кто?

Еврокомиссия предприняла крайнюю меру в попытках остановить судебную реформу в Польше и обратилась в Европейский суд юстиции, высшую инстанцию суда Евросоюза. Эта высшая инстанция издала распоряжение: реформу приостановить. Напомним, что Еврокомиссия считает неприемлемыми положения этой реформы о снижении возраста выхода на пенсию судей Верховного суда и право министра юстиции отправлять в отставку и назначать на должность судей этой высшей судебной инстанции. По мнению европейских чиновников, это подрывает принцип независимости суда, включая несменяемость судей. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал тщательно проанализировать постановление Европейского суда юстиции, подчеркнув при этом, что 80% населения Польши поддерживают судебную реформу.

В Украине взорвался еще один склад боеприпасов – на сей раз в Черниговской области. За последние 2,5 года взрывы на военных складах нанесли ущерб примерно в два млрд долларов.

Россия будет принимать иранскую нефть через Каспийское море, перерабатывать ее, перепродавать нефтепродукты, а прибылью делиться с Ираном – об этом, якобы, говорится в секретном договоре президентов России и Ирана. Настолько секретном, что о нем стало известно израильскому интернет-порталу Mako, а от него – всему миру.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы сделать возможным роспуск парламента и досрочные выборы с целью, как сказал сам Пашинян, завершить революцию возвращением власти народу.

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предписала России вернуть Польше обломки разбившегося в 2010 году президентского самолета и до передачи их польской стороне обеспечить их надежное хранение.

МВФ и Украина согласовали новую программу экономических мер, в рамках которой Киеву будут предоставлены кредиты на сумму 3,8 млрд долларов. Условие МВФ – увеличение цены на газ для населения. Правительство Украины обещает населению в связи с этим разработать программу дотаций на свет и отопление.

ОБСЕ призвала Россию провести расследование угроз журналистам «Новой газеты», которые начались после ложного сообщения о том, что «Новая газета» разгласила сведения о российских летчиках, воюющих в Сирии».

Александр Кротов (Эссен)

Читайте также: