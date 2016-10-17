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«Партнер» №11 (254) 2018г.

Выборы 2018 в Баварии

Выборы в Баварии 14 октября 2018 подтвердили, что безраздельное доминирование CSU ушло в прошлое

Состоявшиеся 14 октября с.г. выборы в ландтаг Баварии подтвердили прогнозы последних недель, согласно которым безраздельное доминирование CSU ушло в прошлое. Вот полные итоги выборов:

Результат CSU – самый слабый с 1950 года. Его называют провальным, но так ли это? За неделю до выборов опросы показывали цифру 33%, так что конечный результат (37,2%) получился даже несколько выше. Причем ровно настолько выше, чтобы вздохнуть облегченно.

Почему? Что такого в этих 4,2%? В них – всё, и я очень удивляюсь, почему комментаторы не обращают на это внимания.

Всего в ландтаге заседают 205 депутатов. Нетрудно подсчитать, что большинство, позволяющее создать коалицию, – 103 мандата. Самая ожидаемая коалиция – CSU и Freie Wähler – в сумме они имеют 112 мест. А если бы результаты выборов остались на том уровне, какой был в опросах, скажем, на 6 октября, то эта сумма составила бы 102 места, т.е. на одно место меньше, чем необходимо для создания коалиции. Чувствуете разницу?





Премьер-министр Маркус Зёдер (CSU) останется на своем месте. Freie Wähler (Свободные избиратели) по своим программным установкам ближе всего к христианским социалистам, а потому этот альянс представляется стабильным.

И хотя результаты выборов разочаровали «революционеров», жаждущих принципиальных перемен, комментаторы сходятся во мнении, что они причудливым образом показали стремление баварцев как к стабильности, так и к реформам политической жизни.

Бавария остается консервативной землей

Бесспорно, партия CSU проиграла, в сравнении с прошлыми выборами, очень много: цифры (они же факты) – упрямая вещь. Предскажи кто-то такой результат консерваторам пару лет назад, они назвали бы это принятым у немцев выражением «оползень» («Erdrutschniederlage»).

Сегодняшние реалии таковы, что четырехпроцентный подъем в последний момент стал чем-то похожим на победу. Но при этом баварский избиратель не ушел далеко вправо или влево. Землей будет править консервативное большинство, в оппозиции будут в большинстве своем фракции лево- и правоцентристского толка, и лишь 22 депутата из «Альтернативы для Германии» представляют из себя радикальное крыло.

Кстати сказать, провалившиеся социал-демократы и главные триумфаторы – «зеленые» в сумме набрали примерно то же число голосов, что и пять лет назад. Для этих партий в отдельности их результаты, конечно же, очень важны и симптоматичны, но для оценки политического ландшафта и настроений избирателей позволительно говорить о 60-ти левоцентристах в ландтаге как о некоей общности.

Фиаско социал-демократов

Со времен империи SPD имела лицо партии перемен и собирала голоса людей, жаждущих таких перемен. В Германии Аденауэра она снова обрела это лицо. В 1969 году партия победила на выборах, составив коалицию с FDP и выдвинув первого в послевоенной Германии канцлера от социал-демократов – Вилли Брандта.

А сегодня с юго-запада до северо-востока, от Фрайбурга до Гёрлица, протянулась полоса, где социал-демократы имеют меньше 10% голосов избирателей. В Баден-Вюртемберге, Тюрингии, Саксонии, а теперь и Баварии, где в сумме проживают более 30 миллионов человек, в SPD больше не видят силы, способной на политические перемены.

После выборов в Баварии потрясенная их итогами председатель партии Андреа Налес говорила о необходимости осмыслить результаты и критиковала перебранки в большой коалиции. Налес не повезло со временем ее председательства в партии, а потому не ее вина в череде электоральных провалов. Но, как писал поэт, «времена не выбирают, в них живут и умирают».

Вступление в очередную большую коалицию было шагом, спасительным для страны и одновременно пагубным для социал-демократов. Избиратели, трижды с 2005 года делавшие выбор в пользу SPD, каждый раз получали канцлера от CDU. Избиратели устали.

И на огромной территории с населением, близким к половине страны, SPD стала Nischenpartei – маленькой партией, годящейся только для отдельных политических проектов, но не для политических перемен.

Раздаются голоса, что у социал-демократов со временем будет снижаться электоральная база – роботы заменяют рабочий класс, а роботам партия не нужна.





Социал-демократия, как и левая идея в целом, существует прежде всего потому, что мир несправедлив. И пока он будет несправедлив (а есть все основания полагать, что это продлится еще некоторое время, например, столько, сколько будет существовать человеческая цивилизация), необходимость в левой идее не отпадет.

SPD совершила ряд тактических ошибок, но нельзя сказать, что у нее нет будущего. Она вернется. Может быть, с другими лидерами, но вернется.

Выборы в Баварии – мощный сигнал большой коалиции

Если сравнительно недавно две трети голосов были для CSU обычным делом, то сегодня христианские социалисты вытирают холодный пот со лба и облегченно вздыхают, получив на 30 процентов меньше. В чем же дело?

Три большие коалиции подряд изменили настроение в стране. Социал-демократы, вступив в альянс с консерваторами, спасли Германию от тяжелого политического кризиса, но одновременно потеряли репутацию партии, способной на коренные изменения в стране, писали мы выше.

Заодно такую репутацию в значительной мере потеряли и «сестры»-консерваторы – CDU и CSU. Не надо забывать о деструктивном «пикировании» Меркель и Зеехофера: «когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет», – писал Крылов.

Не надо забывать и о «многоликом» премьер-министре Зёдере, который тоже не очень ладит с Зеехофером: он предстает то как неистовый борец с нелегальной миграцией, то в образе доброго государя, гладящего по голове. В начале лета он вдруг ударился в правый популизм, переплюнув AfD, а то вдруг смирил гордыню. От этого оба его лика стали выглядеть неубедительно.

Пришедшие на выборы в Баварии избиратели левоцентристских взглядов естественным образом перенесли свои надежды на партию «зеленых», а люди правых взглядов – на AfD. Своим выбором они, можно сказать, «оштрафовали» CSU за отсутствие ясных позиций лишением ее ранее безраздельных властных полномочий.

Очень любопытно взглянуть на результаты выборов в возрастной категории «до 30-ти». CSU получил бы 26%, «зеленые» – 24%». Выиграли бы у самих себя и либералы из FDP – 9%. Сравните их с общими результатами.





Так недолго оказаться в запутанном политическом поле, какое, например, «буйно колосится» в Швеции или Нидерландах, где 6-7 ведущих партий имеют примерно одинаковые рейтинги. И ничего, неплохо живут шведы и голландцы. Это – наследие эры больших коалиций, которые в конечном итоге упразднили самих себя.

Результат AfD вызывает противоречивые чувства

10% AfD одни называют триумфом, другие – провалом. Правы и те, и другие. Довольно большая фракция, сложившаяся еще в одном ландтаге, – вроде бы прогресс. С другой стороны, за неделю до выборов возможный результат «Альтернативы» оценивался едва ли не вдвое больше. И на то были основания, представлявшиеся очень серьезными. Коль скоро политика федерального канцлера в отношении беженцев – самый сильный аргумент в пользу избирателей AfD, то в Баварии такой аргумент должен был обеспечить полный триумф «Альтернативы».

Нигде не почувствовали немцы наплыва беженцев так, как в Баварии: туда их прибыло больше всего, баварские коммуны вынесли на своих плечах самый тяжелый груз. И что мы видим? При сегодняшних опросах на федеральном уровне популярность AfD оценивается в 17%, а в Баварии 14 октября это партия получила только 10%.

Баварцы не поддались на подстрекательство. Они не поверили в громогласные заявления о крушении государственного порядка и в популистские схемы его восстановления. Избиратели предметно разобрались в том, что такое реальные проблемы и что такое пути их решения.

Это – сигнал на будущее: даже в предвыборной горячке можно сохранить трезвую голову и сделать разумный выбор.

Кстати, это камень и в огород CSU: их летний уклон в популизм при проведении предвыборной кампании был стратегической ошибкой – популизм у баварцев оказался не в чести.

Обильный урожай «зеленых»

Результат «зеленых» ошеломил: никогда ранее в Баварии эта партия даже мечтать не смела о двузначном результате, и вдруг сразу почти 20%!

Да, конечно, их успех – это отражение проблем «народных» партий. Это еще и признательность за сплоченность: в рядах «зеленых» не было внутренних разногласий, во всяком случае, видимых извне. Их баварские лидеры, Катарина Шульце и Людвиг Хартманн, выходя на трибуну ландтага, должны понимать, что за них проголосовали не потому, что они левее или правее других, а потому что они ДРУГИЕ. В них увидели надежду на изменение набившей оскомину повестки дня политического истеблишмента: Германия устала от однообразия.

Либералов тянет книзу старый груз

Собственно, груз этот по времени не такой уж старый, но оттого он еще тяжелее. Прошлогодний отказ от «Ямайки» на федеральном уровне поставил на FDP клеймо: «Они не хотят править». А коль они не хотят править, зачем я стану за них голосовать? – хочешь не хочешь, думает избиратель.

Так что либералам надо как раз уповать на то, чтобы этот груз поскорее состарился и забылся. Но Линднер молод, он играет в долгую, и кто знает, как это обернется?

Чем баварские выборы обернутся для федеральной власти?

Генеральный секретарь CDU Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила сразу после выборов: споры последних месяцев, их стиль и интонации не являлись попутным ветром для выборов в Баварии.

Ангела Меркель, в свою очередь, сказала: «Очевидно, что успешно развивающейся экономики и снижения безработицы для популярности власти уже мало, и это надо осмыслить. Люди потеряли доверие к политикам – это следствие долгого формирования правительства и разногласий в коалиции.

Меркель намерена в декабре на съезде CDU снова выставить свою кандидатуру на должность председателя партии.

Что ждет ее на этих выборах?

Александр Кротов (Эссен)

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