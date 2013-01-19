Общество >> Человек и общество

«Партнер» №11 (254) 2018г.

Надо ли вводить тест для пожилых водителей

В последнее время немецкие СМИ, политики и автошколы всё чаще дискутируют о том, надо ли ввести в Германии ежегодную пересдачу экзамена на вождение для пожилых людей, как это происходит во многих европейских странах. Согласно проведенному недавно опросу, выяснилось, что большинство немцев, оказывается, поддерживают введение такого теста.

Не иметь больше права и возможности сеть за руль автомобиля и поехать куда захочется?! Добровольно сдать водительские права, которые для каждого бюргера, пожалуй, более весомый документ, чем паспорт?! Или еще, того хуже, быть принужденным отдать alte «Lappen» (так в Германии любовно называют права старого образца), потому что такое решение принято компетентными органами?! Подобное развитие событий пожилые люди могут сравнить только с ночным кошмаром, со стихийным бедствием, с апокалипсисом вселенского масштаба. Фактически речь идет о тотальном ограничении свободы передвижения, лишении права на самоопределение, резком снижении качества жизни, одиночестве и социальной изоляции. А что делать, если острота зрения едва достигает 20% от нормы, быстрота реакции резко снижена, прогрессирующий Альцгеймер нарушает координацию движений, а деменция на какое-то время выбрасывает из реальности?

Senioren-TÜV как дискриминация

Так называемые Unfallforscher (специалисты, изучающие причины автомобильных аварий) давно уже требуют ввести в Германии ежегодный специальный тест для пожилых людей старше 65-ти лет. Даже название придумали: Senioren-TÜV. Ведь анализируя дорожно-транспортные происшествия с телесными повреждениями, Федеральное статистическое управление выявило, что число виновников аварий (Hauptverursacher) в возрастной группе от 65-ти до 74-ти лет равно 67%, а в возрастной группе от 75-ти лет – более 74%.

С другой стороны, то же самое статистическое управление ошарашило специалистов иной статистикой, касающейся возрастной группы 18-24-летних. Оказывается, что, согласно полицейским протоколам, число виновников аварий среди молодых людей этого возраста зашкаливает за 67%, а в возрастной группе от 21-ти до 24% достигло в прошедшем году 70%. Но ведь никому же не приходит в голову заставлять этих участников дорожного движения сдавать ежегодные тесты на способность управлять автомобилем.

Таким образом, требование о введении тестирования пожилых людей – это самая настоящая дискриминация, – в унисон вещают руководители многочисленных общественных организаций и инициатив (Seniorenverbände), защищающих интересы стариков. К тому же, по их мнению, нельзя мести всех пенсионеров под одну гребенку. Одни и в возрасте 80-ти здоровы и дееспособны, как 50-летние, а некоторые молодые люди уже и в 40 чувствуют себя по-стариковски. Короче, как говорили недавно на фестивале сальсы в Нью-Йорке, где 79-летняя бабушка заткнула за пояс всех его молодых участников, «возраст танцам не помеха». То же самое можно сказать и об автолюбителях. Например, о жителе швейцарского кантона Appenzell Innerrhoden Хансе Голде, который в возрасте 100 лет лихо кружит на своем мерседесе по горным дорогам.

Кроме того, надо непременно принять во внимание, что пожилые люди, в отличие от молодых, как правило, гораздо осторожнее ведут себя на дорогах. Они ездят медленнее, не выезжают из дому в дождь и снегопад, стараются придерживаться предписанных правил (не превышать ограничение скорости, не выезжать на аварийную полосу Rettungsgasse и т.д.).

Ситуация в других странах

Однако сторонники Senioren-TÜV‘а,кивая на другие страны, продолжают настаивать на своем. И действительно, в европейском зарубежье отношение к пожилым автолюбителям куда менее лояльно.

В Дании, например, при достижении 75-летнего возрастного барьера специальное освидетельствование надо проходить каждые два года, а после 80-ти – ежегодно. В Голландии для тех, кому перевалило за 70, подобный тест проводится раз в 5 лет, а в Швеции, Великобритании и Греции – раз в 3 года.

В Италии и того хуже: при достижении 50-ти водительское удостоверение надо продлевать каждые 5 лет, при достижении 70-ти – каждые 3, а при достижении 80-ти – каждые 2 года. Разумеется, что медицинское обследование является непременной составляющей этой процедуры.

А вот в Испании каждый 45-летний автолюбитель обязан пройти тест на вождение. Который затем надо повторить в 55 и 65 лет, а после 70-ти – каждые 2 года.

Так что действующее сегодня в Германии правило о продлении водительского удостоверения каждые 15 лет (для тех, которые выданы после 19-го января 2013-го года), когда кроме актуальной фотографии и денежного сбора в размере 24 евро больше ничего не требуется, – это самая настоящая лафа. А тем, кто имеет на руках «права» старого образца (то есть выданные до 19.01.2013) вообще можно спать спокойно еще долгие годы, потому как они объявлены «бессрочными» до 18 января 2033-го года независимо от возраста владельца.

Что думают бюргеры по поводу Senioren-TÜV

С точки зрения законодательства введение теста для пожилых автолюбителей было бы возможным. Но какой же политик, какой высокопоставленный чиновник, так или иначе представляющий одну из партий, решится на такой непопулярный в народе шаг? Особенно принимая во внимание тот факт, что престарелых избирателей становится с каждым годом всё больше и больше, и именно они, в отличие от молодых, регулярно принимают участие в выборах на всех уровнях: в Европарламент, в бундестаг, в ландтаги и местные органы власти.

Тогда остается надеяться только на самих пенсионеров. И действительно, согласно проведенному недавно Институтом изучения общественного мнения Civey опросу, в котором приняли участие более 5.000 чел., выяснилось, что 65% представителей поколения 65+ добровольно согласны на введение Senioren-TÜV. Однако и здесь имеется одна заковыка: чем моложе участники опроса, тем большее их число готово поддержать эту инициативу. То есть, среди 80-летних желающих пройти тестирование было намного меньше, чем среди тех, кому еще не исполнилось 70. Да это и понятно, тот, кто чувствует себя относительно здоровым, не боится «провалить» тест.

Что же касается остальных бюргеров, то за введение Senioren-TÜV высказались 64,2%, а против лишь 25,3%. При этом в сельской глубинке, как оказалось, противников теста гораздо больше, чем его сторонников. Наверное, потому, что обойтись без автомобиля в деревне, куда общественный транспорт заезжает 3 раза в день, если вообще заезжает, просто невозможно. Проживающий там без машины человек полностью отрезан не только от магазинов, которые можно компенсировать online-заказами, но также от врачей, аптек, культурных мероприятий и т.д. и т.п. И тогда единственный выход – это дом престарелых. Даже для тех, кто относительно здоров, но из-за несданного Senioren-TÜV‘а не имеет больше права водить автомобиль.

Rückmeldefahrten

Получается, ситуация тупиковая? Политики молчат, большинство бюргеров за введение теста, а большинство пенсионеров хотят до глубокой старости оставаться мобильными. Какой же выход?! А выход пока что один: уповать на здравый смысл, – считает профессор Маттиас Грау (Matthias Graw) из Немецкого общества «транспортной медицины» (Deutsche Gesellschaft für Verkehrsmedizin). Люди преклонного возраста, которые сознательно не хотят подвергать опасности ни себя, ни других участников дорожного движения, должны добровольно соглашаться на так называемый Rückmeldefahrt (можно перевести на русский как «тест на пригодность к вождению») продолжительностью от 45 до 60-ти минут, предлагаемый Всегерманским автомобильным клубом ADAC, некоторыми автошколами и другими организациями. Такое мероприятие в присутствии инструктора должно помочь пожилому человеку в непринужденной обстановке оценить свои возможности и окончательно прояснить для себя ситуацию: можно ли ему и далее управлять транспортным средством или наступил момент окончательно отказаться от самостоятельной езды.

Проблема, однако, заключается в том, что наше коммерциализированное общество на всём хочет заработать деньги, и добровольно отправиться на Rückmeldefahrt, предлагаемый за 50 и более евро, захочет далеко не каждый пенсионер. Такой тест должен финансироваться государством, если оно по-настоящему заинтересовано в безопасности на немецких дорогах и автобанах.

Эдуард Мармер (Ганновер)

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