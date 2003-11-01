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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Юридическая помощь
«Партнер» №11 (254) 2018г.

Об уголовном праве Германии

Часть 2, уголовное судопроизводство и его стадии

 

Как правильно себя вести потерпевшим, подсудимым, свидетелям, каковы их права и обязанности; как действовать не во вред себе и своим близким людям, подозреваемым в тяжком преступлении; какое наказание им угрожает, как смягчить или избежать наказания, или хотя бы предварительного заключения? Эти вопросы задают лица, столкнувшиеся с уголовным преступлением.

 

В юридической практике выделяются следующие стадии судопроизводства:

  1. 1.       Досудебное производство:

-  возбуждение уголовного дела,

-  предварительное расследование:

- дознание,

- следствие,

- сбор доказательств,

- обыски,

- допросы и т.д.

 

  1. Судебное производство:

- подготовка материалов уголовного дела к судебному заседанию,

- судебное разбирательство в суде первой инстанции,

- производство в суде второй инстанции (апелляция и кассация)

- исполнение приговорa,

- надзор,

- возобновление производства по уголовному делу ввиду новых открывшихся обстоятельств. 

 

Обязанность руководства расследованием и составлением обвинительного акта лежит на прокуроре, который может поручить уголовной полиции произвести дознание (оперативно-розыскные действия) и в особо важных и сложных случаях – провести его сам.

На изъятие вещественных доказательств, обыски, допросы, задержания, взятие медицинских анализов необходима санкция прокурора. Для заключения подозреваемого в совершении преступления под стражу необходим ордер на арест, выданный судьей. Если преступление незначительно и обвиняемый признает свою вину, то УПК предусматривает упрощенную процессуальную форму.

Когда собранные доказательства достаточны для обвинения, прокурор составляет обвинительный акт, в котором содержатся:

- данные о преступлении,

- персональные сведения о подозреваемом,

- закон, под который подпадает преступление, и т.д.

 

Этот документ и все материалы уголовного дела направляются в соответствующий суд. Право ознакомиться с материалами уголовного дела по окончании производства расследования принадлежит только защитнику обвиняемого. Так что лучше заручиться поддержкой адвоката на самых ранних этапах следствия. 

Обвинительный акт вручается обвиняемому и рассматривается судом.

Обвиняемый имеет право:

- подать ходатайство о сборе дополнительных доказательств

- возражать против открытия судебного разбирательства.

 

Уголовные дела в судах Германии рассматриваются открыто, на основе принципов состязательности, а также неизменности состава суда.

Судебное разбирательство состоит из:

 

  1. Подготовительной части:

- объявляется дело, подлежащее слушанию,

- представляется состав суда,

- проверяется явка подсудимого, его защитника, потерпевшего, свидетелей и экспертов.

 

         2. Судебного следствия:

            - показаний подсудимого, где он высказывает свою версию совершенного им проступка,

           - показаний свидетелей,

           - заключений экспертов,

           - показаний потерпевших.

Уголовное право ФРГ многогранно и неоднозначно. Последствия весьма незначительного обвинения, даже основанного на недоразумении (например, мелкая кража в магазине или на работе), при определенном стечении обстоятельств могут оказаться в будущем непоправимыми. Так что лучше не искушать судьбу и заручиться поддержкой адвоката на самых ранних этапах следствия. 

 

Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд)

 

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