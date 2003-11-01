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Об уголовном праве Германии
Часть 2, уголовное судопроизводство и его стадии
Как правильно себя вести потерпевшим, подсудимым, свидетелям, каковы их права и обязанности; как действовать не во вред себе и своим близким людям, подозреваемым в тяжком преступлении; какое наказание им угрожает, как смягчить или избежать наказания, или хотя бы предварительного заключения? Эти вопросы задают лица, столкнувшиеся с уголовным преступлением.
В юридической практике выделяются следующие стадии судопроизводства:
- 1. Досудебное производство:
- возбуждение уголовного дела,
- предварительное расследование:
- дознание,
- следствие,
- сбор доказательств,
- обыски,
- допросы и т.д.
- Судебное производство:
- подготовка материалов уголовного дела к судебному заседанию,
- судебное разбирательство в суде первой инстанции,
- производство в суде второй инстанции (апелляция и кассация)
- исполнение приговорa,
- надзор,
- возобновление производства по уголовному делу ввиду новых открывшихся обстоятельств.
Обязанность руководства расследованием и составлением обвинительного акта лежит на прокуроре, который может поручить уголовной полиции произвести дознание (оперативно-розыскные действия) и в особо важных и сложных случаях – провести его сам.
На изъятие вещественных доказательств, обыски, допросы, задержания, взятие медицинских анализов необходима санкция прокурора. Для заключения подозреваемого в совершении преступления под стражу необходим ордер на арест, выданный судьей. Если преступление незначительно и обвиняемый признает свою вину, то УПК предусматривает упрощенную процессуальную форму.
Когда собранные доказательства достаточны для обвинения, прокурор составляет обвинительный акт, в котором содержатся:
- данные о преступлении,
- персональные сведения о подозреваемом,
- закон, под который подпадает преступление, и т.д.
Этот документ и все материалы уголовного дела направляются в соответствующий суд. Право ознакомиться с материалами уголовного дела по окончании производства расследования принадлежит только защитнику обвиняемого. Так что лучше заручиться поддержкой адвоката на самых ранних этапах следствия.
Обвинительный акт вручается обвиняемому и рассматривается судом.
Обвиняемый имеет право:
- подать ходатайство о сборе дополнительных доказательств
- возражать против открытия судебного разбирательства.
Уголовные дела в судах Германии рассматриваются открыто, на основе принципов состязательности, а также неизменности состава суда.
Судебное разбирательство состоит из:
- Подготовительной части:
- объявляется дело, подлежащее слушанию,
- представляется состав суда,
- проверяется явка подсудимого, его защитника, потерпевшего, свидетелей и экспертов.
2. Судебного следствия:
- показаний подсудимого, где он высказывает свою версию совершенного им проступка,
- показаний свидетелей,
- заключений экспертов,
- показаний потерпевших.
Уголовное право ФРГ многогранно и неоднозначно. Последствия весьма незначительного обвинения, даже основанного на недоразумении (например, мелкая кража в магазине или на работе), при определенном стечении обстоятельств могут оказаться в будущем непоправимыми. Так что лучше не искушать судьбу и заручиться поддержкой адвоката на самых ранних этапах следствия.
Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд)
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