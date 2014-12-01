Анонсы декабрьского номера журнала «Партнёр»

Перезагрузка: 2019 Вы видите завершающий этот год номер нашего журнала. Цифру «2018» сменит скоро на его обложке другая – «2019». К Новому году принято обновляться. И вот мы рассказываем вам о новом. Обновление ждет немецкую политику. CDU в преддверии перемен. Кто сменит Ангелу Меркель на посту главы партии? Что будет после нее и без нее? Хуже, лучше? – спорят все. Спорят и о Hartz IV– не пришла ли пора обновляться? Новое от немецкого правительства – изменения нормативных актов; мы рассказываем, как отразятся они на нашем семейном кошельке, на наших детях, на работающих и безработных. А какие профессии будут востребованы в Германии в будущем году? На кого стоит учиться, чтобы получить пользующуюся спросом специальность? Куда направить стопы свои абитуриенту, чтобы не проиграть? Об этом в номере. Самые горячие споры ведутся повсеместно о климате. Что происходит с погодой на нашей планете – вопрос вопросов. Ответ: хорошего ждать не приходится. Но к чему только не приспособилось человечество за свою многовековую историю! В разделе «Культура» – интервью с Романом Капланом. Да, это он вместе с великими Иосифом Бродским и Михаилом Барышниковым основал легендарный ресторан «Русский самовар» в Нью-Йорке. И он рассказал нам не одну рождественскую историю. С Рождеством вас, с Новым годом и с Ханукой! Прощай, 2018-й! Привет тебе, 2019-й!

Редакция журнала «Партнёр»

Германия в преддверии съезда CDU. Кто возглавит партию?



Вернется ли Христианско-демократический союз к своему традиционному курсу, от которого канцлер заставила его отклониться? Окрылит ли решение Меркель об уходе с поста председателя партии радикальные правые силы Германии, которые уже празднуют уход «канцлера беженцев»? Останется ли в силе коалиция с социал-демократами? Как сложатся отношения будущего председателя партии и действующей госпожи канцлер? Кто получит непростое наследство нынешней главы партии CDU канцлера Германии? Йенс Шпан, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Фридрих Мерц… – кандидаты на пост руководителя CDU... А. Кротов

Насколько успешна экономическая политика Трампа

В Германии к Дональду Трампу относятся резко отрицательно. Зато он нравится многим бывшим советским людям, где бы они сегодня ни жили: в России, ФРГ или Соединенных Штатах. Нынешний президент США, его политика, взгляды, стиль правления, манера поведения вызывают и в самой Америке, и повсюду в мире полярные оценки. Подходит к концу первая половина президентского срока Дональда Трампа. За это время он сумел радикально изменить внешнюю и внутреннюю политику США. А чего нынешний хозяин Белого дома добился в экономике? Два года правления под лозунгом «Сделаем Америку снова великой». Два года у власти: результаты и тенденции. Курс Консалтинг

Ведущие политические партии обсуждают реформу Hartz IV



В 2005 году правительство канцлера Герхарда Шрёдера (SPD) ввело социальные выплаты по системе Hartz IV (Arbeitslosengeld II). Cегодня в Германии такие выплаты получают порядка 6 млн человек. Устарел ли Hartz IV? Что можно предложить взамен? Что говорят об этом ведущие политические партии Германии? Hartz IV – это вчерашний день? Это обеспечение без принуждения? Надо ли oбъединить cоциальные выплаты? Что же именно?

И. Парасюк

Важные изменения законодательства Германии 2019

Они касаются семейного бюджета, возможностей для безработных, для детей, для пенсионеров…. Размер минимальной заработной платы повышается с 1 января 2019 и будет составлять 9,19 евро в час. Из-за роста зарплат пересчитали размер потребительской корзины для получателей пособий. Ожидается принятие целого ряда законодательных актов, направленных на улучшение жизни семьям с детьми: увеличение мест в яслях и детских садах, увеличение суммы детских денег, поднятие не облагаемого налогами минимума доходов, компенсация за инфляцию «Холодная прогрессия», содействие трудоустройству долгосрочных безработных... Ю. Франк

10 секретов японского долголетия





Когда в 1963 году министерство здравоохранения Японии начало вести статистику долгожителей, то насчитали 153 человека достигших 100-летнего рубежа. Но уже 25 лет спустя их было более 10 тысяч человек. А в прошлом году «Клуб столетних» в Японии отпраздновал свой новый рекорд – 67 824 человека отметивших свое 100-летие! Причем среди этих долгожителей 88% женщин. Так как же страна восходящего солнца добилась таких удивительных результатов? В чем их секрет? Ученые умы всего мира изучают этот феномен, и вот к каким результатам они пришли: век живи – век учись, путешествуй и радуйся... Н. Тичерляйн

Сестры



…Женщина вошла в кабинет одна, рассказывает про дочерей:

– Они у меня двойняшки – Света и Люба. Похожи между собой даже меньше, чем просто сестры. Свету всегда замечали: она заводила, голос у нее громкий, командный, игры всякие она чуть ли не в яслях уже организовывала, а уж в садике и подавно – воспитательница прямо говорила: вокруг ваших девочек просто все вращается, а Светланка у нас – главный командир. Если Любу кто-то обижал, Света за нее всегда заступалась.

– А Люба за Свету? – спросила я.

– Ну, за нее и не приходилось. Уж что-что, а постоять за себя Света в детстве умела. Мальчишки в детсадовской группе ее просто боялись, хотя все хотели с ней дружить…

Как помочь вашим детям жить дружно? Психология подростковых отношений – список вопросов здесь неисчерпаем. А ответов?

К. Мурашова

Тепло, теплее, жарко... Климатическая страшилка

В этом году тысячи стариков не выдержали жары, и если бы только они. Вся планета оказывается под угрозой страшных катаклизмов, как предвкушение того, что ожидается, в этом году как никогда буйствуют пожары, засуха, ураганы, наводнения... И это всё из-за жалких долей градусов потепления, ожидаются 1,5 градуса, но когда, никто точно не знает. Эти 1,5 градуса многими климатологами-алармистами рассматриваются как некий критический порог, за которым необратимо начнется апокалипсис. Итак, вопросы по-научному: что было, что есть, что будет с климатом планеты Земля. Второй ряд вопросов, уже не совсем научных: виноват ли кто-то, что еще можно сделать? Итак, глобальное потепление – кто виноват и что делать. Что происходит с климатом?Всемирное потепление со всё более ужасающими последствиями... С. Мучник

Самые дефицитные профессии в Германии

Уровень безработицы в октябре упал до самой низкой за последние 30 лет отметки. А в некоторых регионах страны уже фактически достигнута полная занятость. И теперь в детских садах и яслях катастрофически не хватает воспитателей, некоторые практикующие врачи и нянечки в домах престарелых еле-еле говорят по-немецки, а в строительной отрасли на языке Гёте и Шиллера в состоянии общаться только руководители высшего уровня… На стройках же и оперативках теперь чаще говорят по-польски, по-русски, по-румынски и т. д. Причина дефицита рабочей силы не только в благоприятном развитии конъюнктуры. Не менее существенной является также и «демографическая драма Германии»… Мы приводим список дефицитных, т.е. самых востребованных специальностей в Германии сегодня... Э. Мармер

Проблемы с жильем в Германии

В последнее время цена съема жилья в больших городах страны возросла настолько, что стала серьезной финансовой проблемой даже для многих работающих, имеющих средние доходы. Например, в Мюнхене в 2016 году на оплату жилья уходило в среднем 30,5% доходов семьи. «Чемпионом» Германии стал Фрaйбург, в котором на оплату жилья уходило 31,4% доходов квартиросъемщиков. Дешевле всего съем квартиры обходился в Остероде – 8,1%. Всезнающая статистика свидетельствует, что в 2017 году среднестатистическая немецкая семья отдавала 25% своих доходов на оплату жилья; понятно, что именно в Мюнхене и Фрaйбургe достигнут максимальный уровень разумной квартплаты. Продолжение темы: как остановить рост квартплаты?

И. Листов

Герой двух наций

Так называлась выставка, которую в Русском музее Санкт-Петербурга в 2010 году открыл посол США в России Джон Байерли. Она была посвящена памяти Джозефа Байерли, ветерана американской и советской армий. Джозеф Байерли – единственный американский пехотинец, который официально принимал участие в боях как в американской, так и в Красной армии на западном и восточных фронтах Второй Мировой войны. После своего побега из концлагеря и перехода через линию фронта он продолжил сражаться против общего врага в рядах советских союзников, в составе одного из танковых батальонов... И. Парасюк

Операция "Приливная волна"

Еще в ходе Первой мировой войны государственным деятелям и руководителям вооруженных сил – участникам войны стало ясно, что XX век будет веком нефти, что именно нефть становится движущей силой и мира, и войны... Руководители большинства стран понимали, что самые совершенные танки, самолеты, боевые корабли, лишенные горючего, превращаются в груду металла. Атака на Плоешти – нефтяной источник вермахта. Война «идет» на запах нефти… Памяти американских пилотов, погибших при атаке Плоешти... С. Шпигель

Страны Балтии сегодня

Выделить из трех прибалтийских столиц одну лучшую невозможно: все три необычайно хороши, своеобразны и по праву находятся в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. В каждой есть свои особенности. На улицах много молодежи, мне показалось, больше, чем в Германии. И еще (возможно это субъективное ощущение) – люди стали дружелюбнее. К прохожим я обращался на русском и неизменно получал вежливый и подробный ответ, даже если русский язык давался им с трудом. В прежние времена бывало, что прохожий, в ответ на русское обращение, проходил мимо, даже не повернув головы. Обретенная независимость, видимо, снизила неприязнь... Л. Когосов

Мальта

Фейерверк феноменов на стыке цивилизаций… Несмотря на скудную растительность и совершенно унылый пейзаж, Мальтийский архипелаг на протяжении последних трёх тысячелетий всегда был вожделенным осколком суши между Сицилией и Африкой. В состав каких только империй не входили эти острова, театром каких только конфликтов не оказывалась Мальта по воле судьбы. Действительно, Мальта – это фейерверк феноменов, и о некоторых из них мы рассказываем... Э. Мармер

Переводчик Пушкина

Доктор Менно Аден – известный немецкий адвокат, юрист, специалист в области банковского, делового и международного права, преподававший во многих университетах Германии. Ему принадлежит множество трудов по юриспруденции, а также целый ряд книг по теологии, истории христианства и самым разным другим темам. Спектр научных и философских интересов Менно Адена чрезвычайно широк. И несмотря на это, с изумлением встречаешь в огромном списке его публикаций еще и такое неожиданное название, как «Пушкин: Россия и ее первый поэт». Да, это действительно так: адвокат Менно Аден является также переводчиком стихов А.С. Пушкина. И притом, первоклассным! Менно Аден дал интервью журналу «Партнёр». А. Сигалов

Счастливый человек – Роман Каплан

Cоздатель и владелец легендарного ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке, он же российский и американский литературовед, искусствовед, переводчик Роман Аркадьевич Каплан – гость нашего журнала. И многие из рассказанных им сюжетов, а, возможно, и его собственная судьба, вполне могут быть отнесены к разряду рождественских, святочных историй… Бродский, Барышников, которые когда-то вложили деньги в «Самовар», Довлатов, Ахмадулина, Мессерер, Растропович, Темирканов, Атлантов, Хворостовский, Лайза Минелли, Милош Форман, Мишель Легран, Сюзан Зонтаг, Чечилия Бартоли... Фантастический и нескончаемый список его знаменитых друзей и знакомых, которые не раз бывали в «Русском самоваре». И архив уникальнейший. На стенах в ресторане нет свободного места: картины, фотографии, стихи, автографы великих... Но главное – семь альбомов, в которых – уникальная история и Самовара, и биографий, и что там говорить – русской культуры... М. Беленькая

Маму мы не отвлекаем

Маленькие рассказы для детей и их родителей написала молодая начинающая детская писательница Анастасия Гундер. «Брат у меня маленький и такой непонятливый. Всему приходится его учить. Вот я и учу.

– Серафим, не ешь руками! Серафим, не рви книжку! Серафим, писать нужно в горшок!» – так начинается один из них, который называется «Старшая сестра»… Что там было дальше и где можно прочитать другие рассказы этого цикла, вы узнаете из нашего журнала...

Н. Ухова

«Хромая утка» в немецкой политике. К грядущей отставке Ангелы Меркель

Приближение эры «после Меркель» поднимает множество вопросов. Как у защитников, так и у критиков этого выдающегося политика-консерватора, намечавшего пути европейского развития почти 15 лет, известие о ее уходе вызвало неизбежное ощущение пустоты. А мысль о новой политической эпохе для немцев и для всего ЕС — потерю равновесия. Останется ли Германия лидирующей силой в Европе, нацеленной на сдерживание возрождающегося популизма и неонационализма? Сумеет ли Меркель пробыть канцлером до 2021 года? Список вопросов велик, и ответы на них во многом зависят от того, кто получит непростое наследство нынешнего канцлера Германии. Германия после Меркель – уравнение со множеством неизвестных. Подводя итоги. К грядущей отставке Ангелы Меркель... Г. Калихман

Полуостров между прошлым и будущим



Аравийский полуостров - он до сих пор остается цитаделью традиционного ислама. Здесь сосредоточено самое большое число монархий в мире…Сложная ситуация, связанная с убийством видного журналиста Джамаля Хашогги, еще недавно богатейшего в мире человека, всплывает сейчас при разговоре об исламских странах неизбежно… Турецкий лидер (чуть не султан) Эрдоган неоднократно высказывал претензии на предмет лидерства в мусульманском мире. Е. Кочанов