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Анонсы декабрьского номера журнала «Партнёр»
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Перезагрузка: 2019
Вы видите завершающий этот год номер нашего журнала. Цифру «2018» сменит скоро на его обложке другая – «2019». К Новому году принято обновляться. И вот мы рассказываем вам о новом. Обновление ждет немецкую политику. CDU в преддверии перемен. Кто сменит Ангелу Меркель на посту главы партии? Что будет после нее и без нее? Хуже, лучше? – спорят все.
Спорят и о Hartz IV– не пришла ли пора обновляться? Новое от немецкого правительства – изменения нормативных актов; мы рассказываем, как отразятся они на нашем семейном кошельке, на наших детях, на работающих и безработных.
А какие профессии будут востребованы в Германии в будущем году? На кого стоит учиться, чтобы получить пользующуюся спросом специальность? Куда направить стопы свои абитуриенту, чтобы не проиграть? Об этом в номере.
Самые горячие споры ведутся повсеместно о климате. Что происходит с погодой на нашей планете – вопрос вопросов. Ответ: хорошего ждать не приходится. Но к чему только не приспособилось человечество за свою многовековую историю!
В разделе «Культура» – интервью с Романом Капланом. Да, это он вместе с великими Иосифом Бродским и Михаилом Барышниковым основал легендарный ресторан «Русский самовар» в Нью-Йорке. И он рассказал нам не одну рождественскую историю.
С Рождеством вас, с Новым годом и с Ханукой! Прощай, 2018-й! Привет тебе, 2019-й!
Редакция журнала «Партнёр»
|Германия в преддверии съезда CDU. Кто возглавит партию?
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Вернется ли Христианско-демократический союз к своему традиционному курсу, от которого канцлер заставила его отклониться? Окрылит ли решение Меркель об уходе с поста председателя партии радикальные правые силы Германии, которые уже празднуют уход «канцлера беженцев»? Останется ли в силе коалиция с социал-демократами? Как сложатся отношения будущего председателя партии и действующей госпожи канцлер? Кто получит непростое наследство нынешней главы партии CDU канцлера Германии? Йенс Шпан, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Фридрих Мерц… – кандидаты на пост руководителя CDU...
А. Кротов
|Насколько успешна экономическая политика Трампа
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В Германии к Дональду Трампу относятся резко отрицательно. Зато он нравится многим бывшим советским людям, где бы они сегодня ни жили: в России, ФРГ или Соединенных Штатах. Нынешний президент США, его политика, взгляды, стиль правления, манера поведения вызывают и в самой Америке, и повсюду в мире полярные оценки. Подходит к концу первая половина президентского срока Дональда Трампа. За это время он сумел радикально изменить внешнюю и внутреннюю политику США. А чего нынешний хозяин Белого дома добился в экономике? Два года правления под лозунгом «Сделаем Америку снова великой». Два года у власти: результаты и тенденции.
Курс Консалтинг
|Ведущие политические партии обсуждают реформу Hartz IV
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В 2005 году правительство канцлера Герхарда Шрёдера (SPD) ввело социальные выплаты по системе Hartz IV (Arbeitslosengeld II). Cегодня в Германии такие выплаты получают порядка 6 млн человек. Устарел ли Hartz IV? Что можно предложить взамен? Что говорят об этом ведущие политические партии Германии? Hartz IV – это вчерашний день? Это обеспечение без принуждения? Надо ли oбъединить cоциальные выплаты? Что же именно?
И. Парасюк
|Важные изменения законодательства Германии 2019
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Они касаются семейного бюджета, возможностей для безработных, для детей, для пенсионеров…. Размер минимальной заработной платы повышается с 1 января 2019 и будет составлять 9,19 евро в час. Из-за роста зарплат пересчитали размер потребительской корзины для получателей пособий. Ожидается принятие целого ряда законодательных актов, направленных на улучшение жизни семьям с детьми: увеличение мест в яслях и детских садах, увеличение суммы детских денег, поднятие не облагаемого налогами минимума доходов, компенсация за инфляцию «Холодная прогрессия», содействие трудоустройству долгосрочных безработных...
Ю. Франк
|10 секретов японского долголетия
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Когда в 1963 году министерство здравоохранения Японии начало вести статистику долгожителей, то насчитали 153 человека достигших 100-летнего рубежа. Но уже 25 лет спустя их было более 10 тысяч человек. А в прошлом году «Клуб столетних» в Японии отпраздновал свой новый рекорд – 67 824 человека отметивших свое 100-летие! Причем среди этих долгожителей 88% женщин. Так как же страна восходящего солнца добилась таких удивительных результатов? В чем их секрет? Ученые умы всего мира изучают этот феномен, и вот к каким результатам они пришли: век живи – век учись, путешествуй и радуйся...
Н. Тичерляйн
| Сестры
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…Женщина вошла в кабинет одна, рассказывает про дочерей:
К. Мурашова
|Тепло, теплее, жарко... Климатическая страшилка
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В этом году тысячи стариков не выдержали жары, и если бы только они. Вся планета оказывается под угрозой страшных катаклизмов, как предвкушение того, что ожидается, в этом году как никогда буйствуют пожары, засуха, ураганы, наводнения... И это всё из-за жалких долей градусов потепления, ожидаются 1,5 градуса, но когда, никто точно не знает. Эти 1,5 градуса многими климатологами-алармистами рассматриваются как некий критический порог, за которым необратимо начнется апокалипсис. Итак, вопросы по-научному: что было, что есть, что будет с климатом планеты Земля. Второй ряд вопросов, уже не совсем научных: виноват ли кто-то, что еще можно сделать? Итак, глобальное потепление – кто виноват и что делать. Что происходит с климатом?Всемирное потепление со всё более ужасающими последствиями...
С. Мучник
|Самые дефицитные профессии в Германии
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Уровень безработицы в октябре упал до самой низкой за последние 30 лет отметки. А в некоторых регионах страны уже фактически достигнута полная занятость. И теперь в детских садах и яслях катастрофически не хватает воспитателей, некоторые практикующие врачи и нянечки в домах престарелых еле-еле говорят по-немецки, а в строительной отрасли на языке Гёте и Шиллера в состоянии общаться только руководители высшего уровня… На стройках же и оперативках теперь чаще говорят по-польски, по-русски, по-румынски и т. д. Причина дефицита рабочей силы не только в благоприятном развитии конъюнктуры. Не менее существенной является также и «демографическая драма Германии»… Мы приводим список дефицитных, т.е. самых востребованных специальностей в Германии сегодня...
Э. Мармер
|Проблемы с жильем в Германии
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В последнее время цена съема жилья в больших городах страны возросла настолько, что стала серьезной финансовой проблемой даже для многих работающих, имеющих средние доходы. Например, в Мюнхене в 2016 году на оплату жилья уходило в среднем 30,5% доходов семьи. «Чемпионом» Германии стал Фрaйбург, в котором на оплату жилья уходило 31,4% доходов квартиросъемщиков. Дешевле всего съем квартиры обходился в Остероде – 8,1%. Всезнающая статистика свидетельствует, что в 2017 году среднестатистическая немецкая семья отдавала 25% своих доходов на оплату жилья; понятно, что именно в Мюнхене и Фрaйбургe достигнут максимальный уровень разумной квартплаты. Продолжение темы: как остановить рост квартплаты?
И. Листов
|Герой двух наций
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Так называлась выставка, которую в Русском музее Санкт-Петербурга в 2010 году открыл посол США в России Джон Байерли. Она была посвящена памяти Джозефа Байерли, ветерана американской и советской армий. Джозеф Байерли – единственный американский пехотинец, который официально принимал участие в боях как в американской, так и в Красной армии на западном и восточных фронтах Второй Мировой войны. После своего побега из концлагеря и перехода через линию фронта он продолжил сражаться против общего врага в рядах советских союзников, в составе одного из танковых батальонов...
И. Парасюк
|Операция "Приливная волна"
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Еще в ходе Первой мировой войны государственным деятелям и руководителям вооруженных сил – участникам войны стало ясно, что XX век будет веком нефти, что именно нефть становится движущей силой и мира, и войны... Руководители большинства стран понимали, что самые совершенные танки, самолеты, боевые корабли, лишенные горючего, превращаются в груду металла. Атака на Плоешти – нефтяной источник вермахта. Война «идет» на запах нефти… Памяти американских пилотов, погибших при атаке Плоешти...
С. Шпигель
|Страны Балтии сегодня
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Выделить из трех прибалтийских столиц одну лучшую невозможно: все три необычайно хороши, своеобразны и по праву находятся в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. В каждой есть свои особенности. На улицах много молодежи, мне показалось, больше, чем в Германии. И еще (возможно это субъективное ощущение) – люди стали дружелюбнее. К прохожим я обращался на русском и неизменно получал вежливый и подробный ответ, даже если русский язык давался им с трудом. В прежние времена бывало, что прохожий, в ответ на русское обращение, проходил мимо, даже не повернув головы. Обретенная независимость, видимо, снизила неприязнь...
Л. Когосов
|Мальта
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Фейерверк феноменов на стыке цивилизаций… Несмотря на скудную растительность и совершенно унылый пейзаж, Мальтийский архипелаг на протяжении последних трёх тысячелетий всегда был вожделенным осколком суши между Сицилией и Африкой. В состав каких только империй не входили эти острова, театром каких только конфликтов не оказывалась Мальта по воле судьбы. Действительно, Мальта – это фейерверк феноменов, и о некоторых из них мы рассказываем...
Э. Мармер
|Переводчик Пушкина
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Доктор Менно Аден – известный немецкий адвокат, юрист, специалист в области банковского, делового и международного права, преподававший во многих университетах Германии. Ему принадлежит множество трудов по юриспруденции, а также целый ряд книг по теологии, истории христианства и самым разным другим темам. Спектр научных и философских интересов Менно Адена чрезвычайно широк. И несмотря на это, с изумлением встречаешь в огромном списке его публикаций еще и такое неожиданное название, как «Пушкин: Россия и ее первый поэт». Да, это действительно так: адвокат Менно Аден является также переводчиком стихов А.С. Пушкина. И притом, первоклассным! Менно Аден дал интервью журналу «Партнёр».
А. Сигалов
|Счастливый человек – Роман Каплан
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Cоздатель и владелец легендарного ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке, он же российский и американский литературовед, искусствовед, переводчик Роман Аркадьевич Каплан – гость нашего журнала. И многие из рассказанных им сюжетов, а, возможно, и его собственная судьба, вполне могут быть отнесены к разряду рождественских, святочных историй… Бродский, Барышников, которые когда-то вложили деньги в «Самовар», Довлатов, Ахмадулина, Мессерер, Растропович, Темирканов, Атлантов, Хворостовский, Лайза Минелли, Милош Форман, Мишель Легран, Сюзан Зонтаг, Чечилия Бартоли... Фантастический и нескончаемый список его знаменитых друзей и знакомых, которые не раз бывали в «Русском самоваре». И архив уникальнейший. На стенах в ресторане нет свободного места: картины, фотографии, стихи, автографы великих... Но главное – семь альбомов, в которых – уникальная история и Самовара, и биографий, и что там говорить – русской культуры...
М. Беленькая
|Маму мы не отвлекаем
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Маленькие рассказы для детей и их родителей написала молодая начинающая детская писательница Анастасия Гундер. «Брат у меня маленький и такой непонятливый. Всему приходится его учить. Вот я и учу.
Н. Ухова
|«Хромая утка» в немецкой политике. К грядущей отставке Ангелы Меркель
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Приближение эры «после Меркель» поднимает множество вопросов. Как у защитников, так и у критиков этого выдающегося политика-консерватора, намечавшего пути европейского развития почти 15 лет, известие о ее уходе вызвало неизбежное ощущение пустоты. А мысль о новой политической эпохе для немцев и для всего ЕС — потерю равновесия. Останется ли Германия лидирующей силой в Европе, нацеленной на сдерживание возрождающегося популизма и неонационализма? Сумеет ли Меркель пробыть канцлером до 2021 года? Список вопросов велик, и ответы на них во многом зависят от того, кто получит непростое наследство нынешнего канцлера Германии. Германия после Меркель – уравнение со множеством неизвестных. Подводя итоги. К грядущей отставке Ангелы Меркель...
Г. Калихман
|Полуостров между прошлым и будущим
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Аравийский полуостров - он до сих пор остается цитаделью традиционного ислама. Здесь сосредоточено самое большое число монархий в мире…Сложная ситуация, связанная с убийством видного журналиста Джамаля Хашогги, еще недавно богатейшего в мире человека, всплывает сейчас при разговоре об исламских странах неизбежно… Турецкий лидер (чуть не султан) Эрдоган неоднократно высказывал претензии на предмет лидерства в мусульманском мире.
Е. Кочанов
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