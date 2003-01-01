Семья >> Семья и школа

«Партнер» №11 (254) 2018г.

Дети болеют. Советы психолога

В болезнь дети бегут для решения какой-то проблемы. Но это не выход из ситуации…

Максимум детских болезней приходится на самый деятельный возраст – 11-15 лет. Девочки болеют чаще мальчиков. Но у мальчиков более тяжелые случаи. Можно ли это не допустить? Рассмотрим три типичных ситуации.

Как это обычно выглядит? Например, так:

– Вы знаете, сын родился здоровым. У него даже сопли редко бывали. В детский сад ходил постоянно с трех лет и с удовольствием. Наша родственница с ним занималась, и к школе он уже умел читать, писать, считать, даже таблицу умножения почти наизусть знал. В первом и во втором классе поэтому ему было скучновато. Учительница даже сказала: ваш мальчик смышленый, общительный, попробуйте-ка его после начальных классов в гимназию. И он туда поступил легко.

И вот в гимназии-то всё и началось. Он на самом деле сразу жаловался, причем не на программу вначале, а на детей. Мама, мне дружить не с кем. Они все учиться не хотят, лишь бы в компьютер играть. Тут он и начал болеть. Сначала простудные были, потом бронхиты пошли. В седьмом классе – воспаление легких. Сидел дома почти два месяца. По учебе отстал, конечно. В гимназии сказали: «Вы уверены, что вам нужна наша программа? Болезнь болезнью, но мы не видим в нём никакого рвения». Мы с ним, естественно, как следует поговорили. Через два дня он ночью стал задыхаться. Приехала скорая, врач сказал: ну что ж вы хотели – пять бронхитов почти подряд, пожалуйте в астму. Он еще месяц дома просидел, потом вернулся в гимназию и говорит: мам, я там уже совсем ничего не понимаю, и мне все учителя в открытую говорят, что лучше перейти в другую школу.

Ушли мы из гимназии, в старую школу он не захотел, нашли еще одну, обычную, рядом. Там сначала всё вроде было хорошо, и ребята его хорошо приняли, и программа полегче. А потом: мама, что-то мне дышать трудно. Можно я сегодня в школу не пойду? Мы с отцом на работу, а он – к компьютеру, какая-то у него там сетевая игра, в которую, как он говорит, 14 миллионов человек играют. Через некоторое время мы сообразили, что что-то здесь не так, стали его заставлять в школу ходить – тогда он и вправду стал болеть: кашель, температура, дышит со свистом, один раз даже в больницу его увезли, гормоны кололи, чтобы приступ снять. И вот уже девятый класс начался, и мы не понимаем, что нам дальше-то делать?

Или так:

– Она у нас всегда была такая чувствительная. В детстве чуть голос на нее повысишь – сразу плачет. Очень стеснялась всех взрослых, пряталась за меня, с рук не слезала. С детьми играла, но только чтоб тихие были. Шумных не любила. По уму у нее всегда было всё нормально, стеснительность вот только... У нее уже тогда со здоровьем были проблемы: то скажет, животик болит, то ушко болит, то вот тут колет. И еще она не могла, когда на нее ругаются. В садике было то же самое. Сразу плакала и заболевала.

Первые четыре года у нас в школе проблем не было. У доски она отвечать отказывалась, но учительница пошла навстречу, ее с места спрашивала или после уроков. Но болела она всё равно: если она плохо себя чувствует, я ей разрешала в школу не идти.

В пятом классе нам сказали: если пропускаете, должны быть медицинские справки. И к доске стали ее вызывать. И успеваемость... И с подружками как-то уже у нее не складывалось.

Тут у нее стала голова по утрам болеть. И не думайте, что она притворялась. Она прямо бледнела вся, руки холодные и мокрые. И вот с тех пор мы неделю ходим в школу, две недели – дома. Я уж хотела на домашнее обучение ее перевести, но сказали, что с нашими диагнозами это не показано. Что же дальше-то будет?

Или так:

– У нас с мужем у обоих взрывной темперамент. Можем вспылить, сцепляемся из-за любого пустяка, а уж из-за чего-то серьезного – бородинское сражение в полный рост. Но живем вместе уже 12 лет. Ребенка мы оба хотели, и не так просто, а чтобы любить и воспитывать. Родился мальчик. И всё бы хорошо, но только он всё время болеет. Когда болеет, мы по очереди с ним сидим.

Практически с самого начала. Инфекции. Ни одной, наверное, не пропустили. Травматизм. Вроде нормальный мальчишка, спортивный, но два раза он ломал ключицу, один раз руку, один раз кости стопы, плюс компрессионный перелом позвоночника – упал в секции скалолазания. Руководитель тогда буквально волосы на себе рвал: как он мог упасть, ведь упасть было невозможно! Вывихи и прочие ушибы и растяжения я уже не считаю. В последнее время жалуется на боли в суставах. Мы обследовались, конечно, и не один раз, и у всех специалистов. Вот очередной врач-ревматолог велел нам к психологу сходить. Пришли. Вы можете нам что-нибудь сказать?

В болезнь дети (и взрослые, впрочем, тоже) бегут для решения какой-то проблемы. Удовлетворительного решения, конечно, не получается, потому что это не выход из ситуации.

Что здесь совсем плохо – постепенно способ «решения» становится привычным и воспроизводится даже при изменении начальных обстоятельств. Плюс сам организм перестраивается: лекарственная нагрузка и отсутствие нагрузки физической, способ жизни, изменившийся за годы «приспособительных» болезней метаболизм. Что и произошло с героем из первого примера. Его в конце концов выгнали из совершенно не подходящей ему гимназии – уровень «выше среднего» был обеспечен не его собственными способностями, а усилиями родственницы. Но он уже подросток, в старую школу после поражения возвращаться неприятно. В новой все и всё незнакомое, и после гимназии она ничем его не привлекла и не заинтересовала. И вот обстоятельства изменились, но всё и дальше потекло по старому руслу: он сидит дома, болеет и играет в компьютерные игры.

Что здесь можно сделать? Найти интересную ему социальную группу, которая будет заниматься интересным ему делом в реальном мире. Возможно ли это при условии конкуренции с игрой, в которой 14 миллионов соратников-геймеров? Думаю, да, ведь мы все-таки живые люди. Главное в данном случае, чтобы в конкурирующей деятельности была интересная компания и игровой и соревновательный момент (не просто туристская секция – идем с рюкзаками из точки А в точку Б, а, допустим, клуб спортивного ориентирования или «охота на лис»).

Вторая девочка – честолюбивая и, может быть, даже амбициозная, но не особенно интеллектуальная, с детства и до окончания начальной школы решала проблему, «как отличиться» за счет своей «стеснительности». После окончания начальной школы способ больше не работал. Другого у нее не было. Никто даже не попытался понять, что происходит с ребенком, и научить ее новым способам поведения. И она сбежала в болезнь. Что тут можно сделать? Матери – постараться понять, что именно происходит, проанализировать это вместе с девочкой, и уже с этим осознанием, поддерживая друг друга, маленькими шажками двигаться вперед, к нормальной школьной жизни.

Третья ситуация – самая очевидная, но и самая непонятная в плане дальнейших действий. Мальчик изначально является скрепляющим составом в фундаменте этой боевой семьи. Только у одра его болезни родители забывают о своих раздорах и темпераменте. Обеспечивать это с каждым годом всё сложнее. Опасность очень велика – в конце концов, у ребенка вполне может развиться какая-то хроническая болезнь, которая как бы «решит проблему навсегда»: у нас тяжело больной ребенок, и ради него мы должны…

Что же делать? Мы с родителями рассматривали три варианта: развестись, бояться больше будет нечего; родить еще одного ребенка и тем самым «разгрузить» предыдущего; родителям пойти на длительную семейную терапию (но займет это годы).

Я предлагала четвертый вариант и была за то, чтобы включить ребенка. Он еще невелик, но, на мой взгляд, его это касается так непосредственно, что стоило бы обсудить с ним происходящее и сообщить ему, что родители искренне не хотят держать свою семью на его здоровье (точнее, нездоровье). Родители отказались. Это их право. Какой вариант они в конце концов выбрали, я, к сожалению, не знаю.

Все три случая очень показательны. Аналогичных каждому из них я видела в своей практике десятки. Причем профилактировать всё это намного проще, чем потом справляться с последствиями. Предупрежден – значит, вооружен.

Катерина Мурашова (Санкт-Петербург)

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