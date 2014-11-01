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«Партнер» №11 (254) 2018г.

У нас в Вестфалии. Новости региона, октябрь 2018

Самый теплый октябрь всех времен

Немецкая служба погоды (DWD) заговорила вдруг языком поэтов, описывая прелести прошедшего месяца. «Золотой октябрь с солнцем и синим небом – это в наших местах было всегда. Но никогда прежде не было у нас такой чудесной летней температуры, как в этом году, – цитируем мы сообщение Андреаса Фридриха (Andreas Fridrich), руководителя метеостанции Waltrop Abdinghof (NRW). – Только три раза за всю историю метеонаблюдений в Германии выпадали такие летние недели в середине октября. А в Гейзенхайме была зафиксирована самая высокая температура за 134 года – 26 градусов! Пышные кроны деревьев, расцвеченные красками осени, мягкое дуновение ветерка, – такой октябрь дарит нам это задержавшееся лето».





Обмелевший берег Рейна в Дюссельдорфе





Но не все так благостно для рек и озер региона. Уровень Рейна в середине октября в Кёльне был всего лишь на 7 сантиметров выше самого низкого показателя, зарегистрированного в 2003 году. А в районе Дуйсбурга отметка воды в 1 м 69 см является самой низкой за всю историю. Обмелевшие Рейн и Рур нуждаются в осадках, а их пока не предвидится в нужном для восстановления нормальной жизни водоемов количестве.

Призраки, ведьмы и колдуны в Текленбурге

Самый северный в NRW горный городок Текленбург особенно постарался в этот Хэллоуин напугать своих гостей, съехавшихся сюда со всей земли. В субботу, 27 октября, длинное факельное шествие прошло через территорию замка, где за каждым деревом и под стенами прятались страшные персонажи. Призраки, ведьмы и колдуны возникали отовсюду. На деревьях сидели русалки, из кустов корчили рожи монстры. А колдун-визажист для полного счастья рисовал на лицах маленьких и больших посетителей жуткие маски.

Но как только участники факельного шествия, миновав жуткий коридор и выдержав встречу с привидениями, гасили свои факелы перед входом в исторический центр города, так сразу же окунались они в атмосферу праздника. И, конечно, им было чем тут подкрепиться. Каждый мог попробовать отличное угощение Хэллоуина: «жареные пальцы дьявола», «кровь ведьмы», кексы «черный гробик», пирожное «хлеб мертвецов». Запить все это следовало «кровавым глазом» или «черной кровью», которые на деле оказывались соком красной и черной смородины.

Счастливый конец драматического происшествия

В Боттропе воздушный шар с шестью пассажирами упал на линию электропередач. Шар зацепился за столб опоры и повис. Высота была - 70 метров. Это происшествие могло бы стать трагическим, ведь напряжение на линии 380 тысяч вольт. Но, к счастью, корзина с людьми висела в воздухе, не соприкасаясь со смертоносными проводами. Спасательная операция началась немедленно. Через пять часов, к полуночи, с шара был снят последний человек. Пока шло спасение людей, встали поезда на маршруте Эссен-Боттроп из-за , а движение на автобане А42 временно было перекрыто.

Операция прошла успешно. В Боттропе никто не пострадал. Но не так счастливо закончился другой неудачный полет воздушного шара, который произошел в июне этого года в Мюнстере, при котором несколько пассажиров получили травмы.

Ярмарка вкуса в Эссене

Кто из нас не любит вкусно поесть! А если вы к тому же интересуетесь продуктами нашего региона? Поддержать местного производителя и узнать больше об ассортименте земли Северный Рейн Вестфалия можно, посетив в ноябре Messe Essen. Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать… Посетителям выставки представится именно такая возможность – опробовать на вкус всё разнообразие кулинарных деликатесов нашего региона.

На выставке будут представлены фрукты, овощи, сыры, мясные и рыбные изделия, а также джемы и соусы. Здесь можно не только хорошо поесть, но и продегустировать традиционные и новаторские наливки, настойки, ликеры ну и, конечно, различные сорта пива и лимонада. Кроме того, на протяжении всех дней будут проходить многочисленные мастер-классы и лекции о здоровом питании, современных тенденциях в пищевом производстве и кулинарии.

Кому в NRW живется плохо

Невеселая информация: рекорд с негативным знаком зафиксировало Управление статистики NRW в октябре. Уровень нищеты в нашей земле растёт. Число людей, живущих за чертой бедности, достигло трех миллионов, что составляет 17, 5 % от всего земельного населения. Десять лет назад эта цифра была на три процента меньше. В зоне бедствия оказываются главным образом рабочие с низкой квалификацией и члены их семей.

Медиков к концу года посчитали

А вот врачей в нашей земле становится всё больше. Это факт, подтвержденный медицинской статистикой. Количество врачей, которые работают в больницах, в этом году увеличилось на два с лишним процента по сравнению с прошлогодним. Но при этом число клиник в результате их административного слияния сократилось. К настоящему моменту их стало 344, а было 462. Стационарное лечение в больницах теперь составляет семь дней, а раньше было десять. Больных тоже становится больше. Число обслуживающего клиники персонала остается прежним.

С чемоданами сложно, с роллатором невозможно

Как подняться на платформу к поездам или спуститься с нее человеку в инвалидной коляске при неработающих лифтах? А человеку с роллатором? Или с тяжелыми чемоданами? 48 ступенек вниз и 43 ступеньки вверх – длина лестница на станции S-Bahn Dahlhausen. Лифты, пуск которых был обещан Deutsche Bahn-ом еще в июле, не готовы до сих пор.

Представители Deutsche Bahn-а объясняют задержку ввода в эксплуатацию трёх лифтов на этой станции проблемами со строительством терминала для электропитания. «Мы работаем на полной скорости, – объясняют они, – но без подключения электричества мы ничего сделать не можем».

Существует и вторая проблема, известная всем, кто знает маршруты линий S-Bahn. Только на остановках S-Bahn Höntrop, Essen-Steele и Essen-Hbf платформа и выход из вагона находятся на одном уровне. На всех остальных станциях, как и на Bochum-Dahlhausen, выход из вагона на платформу осуществляется по лесенке высотой в 25 сантиметров, что также затрудняет поездки в поездах S-Bahn для тех, кому тяжелы эти подъемы и спуски. Без посторонней помощи им не обойтись.

Беспокойством о положении инвалидов и пожилых людей было продиктовано обращение Совета пожилых людей (Rat für die Älteren) в Бундестаг. Ответа оттуда они пока еще не получили. Но железнодорожники пообещали Совету учесть интересы этой категории пассажиров при идушей сейчас реконструкции станций.

«Хорошая школа 2020» пришла в Бохум

Перед самым началом осенних каникул глава школьного отдела Бохума Дитмар Дикманн (Ditmar Dikmann) сообщил хорошую новость. Бохум включен в государственную программу «Gute Schule» и получит 49 млн евро на обновление учебных заведений.

Первый транш в 12 миллионов город получит в самое ближайшее время. В четырех школах будет начат ремонт, в трех поддержан проект повышения уровня компьютеризации, в других улучшено лабораторное оборудование для естественнонаучного образования. В 2019 году начнут строить и ремонтировать плавательные бассейны и спортивные стадионы еще в нескольких школах.

Заметим, что эти мощные финансовые ресурсы были направлены в вестфальские школы после критики качества образования, получаемого детьми в NRW. Не раз и не два звучала она в последние годы в региональных СМИ.

И от журналистов, однако, бывает польза!

Все флаги в гости к нам

Журналист Рольф Кизендаль (Rolf Kisendahl), много лет проработавший в газетах нашего региона и досконально знающий поэтому эти места, написал новый путеводитель по Руру.

240 страниц, 187 прекрасных фотографий – бери в руки и путешествуй от Хагена до Дорстена, от Кевелара до Хамма: с юга на север и с запада на восток Рурской области. Невероятное разнообразие и множество самых разных сведений о нашем крае найдем мы здесь. Маленькие города и крупные, музеи и природные заповедники, велосипедные дорожки и аттракционы, смешные истории и удивительные факты. И прекрасный образный язык автора доставит вам удовольствие. И для каждого местечка находит он свою краску и особые сравнения. Не забыта и воспета также вестфальская кухня: и ахенские пряники, и окорок по-вестфальски, и мясо по-рейнски, и сосиски с пивом, и хлеб пумперникель.

Книга «365 Tipps für das einen schönеn Tag im Ruhrgebite» доказывает сомневающимся, что интересного здесь хватит на каждый день и круглый год. Она выпущена только что издательством Ellert&Richter и стоит всего 9.95 евро. Только не ленись и путешествуй!

FlixBus может стать еще дешевле

Зеленые автобусы компании FlixBus знают уже множество людей во всей Европе. И, следуя первоначальной концепции этой фирмы-перевозчика, автобусы эти стали, между прочим, отличной альтернативой личному автомобилю.

А новая услуга, введенная ими с прошлого месяца, заключается в том, что билеты для поездок FlixBus-ом можно покупать теперь с помощью сети магазинов Lidl.

Вот каким образом. В филиалах Lidl будут продаваться талоны – Gutschein-ы. Приобретая такой талон, вы получаете право на одну автобусную поездку. Направление и расстояние никакого значения не имеют. Разъезжай по всей Европе из конца в конец, и всё это удовольствие обойдется всего лишь в 9.99 евро. Единственное ограничение – имеются в виду только прямые маршруты, без пересадок.

Поехали!

Подготовила Наталья Ухова

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