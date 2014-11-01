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«Партнер» №11 (254) 2018г.

Дизельный запрет в Германии

В октябре 2018 года были озвучены предложения правящей коалиции по вводу ограничений на использование устаревших дизельных автомобилей.

Ограничения хотят ввести в 14 городах Германии с наиболее плохой экологией: Бакнанг, Бохум, Дармштадт, Дюрен, Дюссельдорф, Гамбург, Кёльн, Киль, Лимбург, Людвигсбург, Мюнхен, Ройтлинген, Хайльбронн, Штутгарт. Владельцам дизельных автомобилей в этих регионах будут предлагать либо обменную (бартерную) премию, либо модернизацию оборудования.

Обменную премию, предполагающую замену старого автомобиля с нормами выбросов Евро-4 и Евро-5 на «чистый» автомобиль, будут выплачивать производители. Размер премии будет рассчитываться индивидуально, ожидается, что максимальная сумма компенсации составит 10 тыс. евро. Обмен может быть как на новый автомобиль, так и на другой подержанный автомобиль, не подпадающий под ограничение.

Но выплаты получат далеко не все! Предложения адресованы только жителям городов из приведенного выше списка. Всем остальным придется доказывать, что у них есть основания для получения компенсаций. Например, что автовладелец работает в городе, в котором планируется запрет на вождение, или он нуждается в посещении своего врача из этой зоны.

Модернизация оборудования подразумевает техническое переоборудование прежнего двигателя. Кроме того, возможно снижение выбросов путем обновления программного обеспечения.

Такая опция рассчитана на владельцев дизельных автомобилей, которые хотят сохранить свой автомобиль, купленный всего несколько лет назад, или не могут позволить себе новый автомобиль даже с учетом доплаты. Модернизация должна снизить выбросы оксида азота до 270 мг/км и менее. В расходах по модернизации ожидается активное участие автопроизводителей.

Эксперты скептически отзываются об этом варианте компенсаций. Правительство рассчитывает, что ответственность возьмут на себя производители, но будут ли они оплачивать модернизацию в полном объеме?

Особый статус хотят предоставить транспортным средствам загрязняющего класса Евро-5, которые выбрасывают менее 270 мг/км оксида азота. Они смогут въезжать или проезжать через районы с ограничениями дорожного движения. Такой компромисс – это баланс между поддержанием чистоты воздуха и запретом на движение.

Ну, а пока остается ждать облачения компромиссных предложений в законодательную форму и надеяться на аналогичные предложения для других менее загрязненных городов, таких как, например, Аахен, Франкфурт на Майне или Берлин.

Юрген Франк (Дортмунд)

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