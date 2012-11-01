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«Партнер» №11 (254) 2018г.

Франкфуртская книжная ярмарка 2018 года

На Франкфуртской книжной ярмарке 2018 года

Грузия – почетный гость ярмарки







Как всегда, в октябре внимание общественности Германии было обращено к столь знаменательному событию, как книжная ярмарка во Франкфурте. Проведение Buchmesse насчитывает более 500 лет. С той самой поры, когда Иоганн Гуттенберг напечатал в Майнце свою первую книгу.

Первое упоминание о Франкфуртских ярмарках относится к 1150 году, тогда это была «Frankfurter Herbstmesse» – франкфуртская осенняя ярмарка. Сюда же стали привозить и книги. В 1564 году аугсбургский торговец книгами Георг Виллер издал первый каталог книг, которые он и привез на франкфуртскую осеннюю ярмарку. С тех пор каталог книг издавался ежегодно, а начиная с 1598 года, каталог книжной ярмарки стал издавать Совет города Франкфурта.

Сегодня франкфуртская книжная ярмарка – крупнейшая в мире. Это не только выдающееся событие в мировом издательском деле. В этом году свои новинки здесь выставили более чем 7.500 издательств из 100 стран мира. По данным статистики, книжную ярмарку, а она длится всего пять дней, в этом году посетили 285 тысяч человек. Это чуть-чуть меньше, чем в прошлом году. Но вовсе не означает потери интереса к книге. Причины могут быть разными: и политика, и рост цен (в том числе и на билеты), и состояние мировой экономики. Тем не менее, 3.000 посетителей приняли участие в конференциях и семинарах ярмарки.

Это не только выставка книжных новинок. Buchmesse – это место профессиональных встреч писателей, издателей, литературных агентов, книжных продавцов, ученых, иллюстраторов, дизайнеров, печатников, переводчиков, профессиональных союзов, продюсеров, авторов, художников, антикваров, равно как и производителей программного обеспечения и мультимедия. Словом, профессионалы работают, а обычные зрители могут найти для себя, что по душе каждому.

В этом году почетным гостем Франкфуртской книжной ярмарки была Грузия. На самой ярмарке была представлена не только грузинская литература, замечательные издания, рассказывающие о грузинских мастерах искусства, музыка, фильмы, писатели, но и грузинская кухня, и вина. С последними можно было познакомиться на ярмарке в ресторане около первого павильона. Но вино и грузинская кухня требуют неторопливости, их следует вкушать и наслаждаться. Успеть же всё на ярмарке невозможно.

Лозунгом грузинской выставки был: «Georgia made by Characters» – «Грузия, созданная героями». В английском переводе лозунга заключена некоторая игра слов. Characters – это личность, это герой произведения, это и буква алфавита. Уникального грузинского алфавита, который сам по себе является уже произведением искусства и где – 33 буквы. Из гигантских букв было выстроено выставочное пространство стендов Грузии. Эти буквы сопровождали зрителя сквозь всю ярмарку: буквами были украшены стенды, футболки сотрудников, плакаты. Из букв складываются слова, из слов – книги. Буквы словно напоминали зрителю изречение: «Вначале было Слово», еще раз подчеркивая древность грузинской культуры. Павильон был придуман дизайнерами из Студии Георгия Бохуа (George Bokhua Studio und Multiverse Architecture) из Тбилиси.

Для Германии столь широко представленная культура малоизвестной на Западе страны – уникальный случай. Достаточно сказать, что кроме мира грузинской литературы (а многие показанные на ярмарке книги впервые переведены на немецкий), были представлены лучшие грузинские театры. Спектакли шли всего один день, но при полных залах. Билеты раскупались с немыслимой быстротой. Театр им. Шота Руставели привез премьерный спектакль Роберта Стуруа на музыку Гии Канчели «Стикс». Это высочайший образец мировой театральной культуры. Театр с большой буквы. Режиссер посвятил спектакль своим ушедшим родителям. Но как во всяком талантливо сделанном спектакле, смысл его поднимается до глобальных обобщений. Спектакль идет без единого слова. Только движения, свет и гениальная музыка Канчели создают образы, ассоциации, которыми автор и говорит зрителю, казалось бы, очевидные вещи: война – это чудовищно, смерть ужасна, уход близких невозможно пережить. Но остается любовь. Только она противостоит смерти. И только она может смерть победить. Не случайно спектакль заканчивается символической сценой: на авансцене застывают в объятиях юноша и девушка. И такая же пара застывает в глубине сцены, отражая и дублируя первую. Это – не прощание (но и прощание тоже), это – любовь, это возрождение жизни.

Каждый из приехавших театров привез если не премьерные спектакли, то спектакли последних лет или же лучшие спектакли. Приехал Театр Резо Габриадзе со спектаклем «Рамона». Французская газета «Le Monde» назвала Резо Габриадзе уникальной звездой и величайшим мастером нашего времени. Трогательная и смешная история любви двух локомотивов переносит зрителя в послевоенную Грузию, в детство автора. Легкий искрометный юмор смешивается с глубокими философскими обобщениями, смех со слезами. Это спектакль о жизни, о ее конечности и непрерывности.

Театр им. Котэ Марджанишвили привез пьесу Лаша Бугадзе «Навигатор», Тбилисский музыкально-драматический театр – пьесу Давида Евгенизде «Экзерсис». И это далеко не полный перечень! Не будет преувеличением сказать, что любой истинный театрал на постсоветском пространстве продал бы душу дьяволу за возможность увидеть эти спектакли.

В Музее кино демонстрировалась ретроспектива классики грузинского кинематографа. Это и «Жил певчий дрозд» Отара Иоселиани, и «Мольба» Тенгиза Абуладзе, «Алаверды» Георгия Шенгелая и его же фильм «Пиросмани», фильмы 1990-х – дебютный фильм «День» Левана Глонти, «На краю» Дито Цинзадзе. Кроме этого – знаменитые грузинские короткометражные фильмы, мастер-классы режиссеров, встречи и беседы с ними.

В Археологическом музее Франкфурта открылась выставка древнейших сокровищ Грузии возрастом 6 000 – 1700 лет до н.э. Кстати, выставка будет работать до февраля 2019 года.

На самой же книжной ярмарке проходили интереснейшие встречи с грузинскими писателями Дато Турашвили и Ака Морчиладзе (псевдоним Георгий Ахвледиани). Дато Турашвили представлял свою книгу «Поколение джинс», что в Грузии стала бестселлером, а теперь переведена и на немецкий. Это уже второй перевод книги, первый был сделан на английский язык. Автор пояснил, что перевод на немецкий отличается от английского, т.к. Wagenbach Verlag (Издательство Вагенбах) попросило его дописать новую главу, где прояснить для западного читателя исторический и социальный контекст, чем являлись джинсы для поколения 1980-х, выросшего в Советском Союзе.

На ярмарку приехали более 70 грузинских авторов. Ака Морчиладзе – писатель, живущий в Лондоне, автор более 30 изданных книг, теперь издает свои книги и по-немецки. На ярмарке были представлены немецкие издания книг Аки Морчиладзе: «Santa Esperanza» und «Obolé» (обе изданы Mitteldeutscher Verlag), «Путешествие в Карабах» (в украинском переводе «Прогулянка на війну»), и «Киномеханик» (Der Filmvorführer). Последние две книги были изданы издательством Вайдле (Weidle Verlag).

Ярмарку Ака Морчиладзе открывал вместе с известной писательницей Нино Харатишвили. Живущая в Гамбурге писательница представляла свою новую книгу, также изданную по-немецки «Кошка и генерал» («Die Katze und der General», Frankfurter Verlagsanstalt).

Есть еще множество имен замечательных писателей и поэтов, посетивших ярмарку и представленных на ней. С произведениями многих из них можно теперь знакомиться лишь в немецких или английских переводах.

Можно бесконечно рассказывать о жанре книжной иллюстрации. Например, один из выдающихся мастеров книжной иллюстрации из Украины Владислав Ерко был представлен своими книжками для детей на стенде украинского издательства «А – ба – ба –га – ла – ма – га». Иллюстрации к его «Снежной королеве» относятся к лучшим иллюстрациям в мире, книга выдержала несколько переизданий, а оригиналы иллюстраций были оценены английским издательством «Templar» в 28 тысяч долларов.

Традицией на книжной ярмарке стало вручение важнейших премий в области литературы. В этом году лауреатом Немецкой литературной премии за лучший немецкоязычный роман стала писательница Инга-Мария Малке (Inga-Maria Mahlke) из Берлина с книгой «Архипелаг» («Archipel»), где история трех семей из разных социальных слоев, живущих на испанском острова Тенериф, переплетается с историей XX столетия.

Ярмарка – это праздник культуры. Как сказал руководитель Союза немецких книготорговцев Генрих Ритмюллер (Heinrich Riethmüller): «Франкфуртская книжная ярмарка – это пульс времени. Книжная отрасль достаточно четко продемонстрировала свои ориентиры: права человека, свобода, многообразие культур и уважение к ним».

Это праздник, где каждый может найти что-то важное для себя.

Марина Баст (Франкфурт-на-Майне)

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