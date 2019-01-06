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«Партнер» №11 (254) 2018г.

Из плена иллюзий

Ксенофобия и радикализм – причины иллюзий и предрассудков

«Мы ви­дим мир че­рез очки наших желаний и страхов, путая иллюзию с реальностью, и воспринимаем другого человека не таким, каков он на самом деле, а таким, как нам бы этого хотелось или как мы опасаемся. В результате мы ведем себя по отношению к нему не как к реальному человеку, а как продукту нашего воображения»

Э. Фромм

Взойдя на вершину мироздания, человек определил себя как Homosapiens – человек разумный. Вопреки тому, что разум чаще, чем мы сами, замечаем, уступает бразды правления иной, подлинно человеческой особенности – иллюзиям. Фрейд называл их переносом – переносом наших желаний, воображений и страхов на реальные объекты и субъекты – и считал краеугольным камнем психоанализа.

Иллюзии имеют эмоциональную, часто иррациональную природу, но успешно маскируются под продукт разума, легко отправляя его на «скамейку запасных». Не случайно синоним слова «предрассудки» – «впереди рассудка». Они глухи к логическим аргументам, а потому упорны и трудно обратимы. Последствия в личной и общественной жизни фатальны.

Почему возникают иллюзии?

Отчего они столь устойчивы и можно ли их преодолеть?

Одна из их первопричин – ксенофобия: смутная опасливая неприязнь к иным, чем мы сами, будь то их раса, религия, цвет кожи, пол или сексуальная ориентация. Черта эта в той или иной степени врожденная, а потому рационального объяснения лишена. «Групповой эгоизм и ненависть к чужакам суть антропологические константы, превосходящие всякие аргументы» (Г.М. Энценcбергер). И это доказано. Социолог Ю. Хартли попросил большую группу средних американцев высказаться о представителях нацменьшинств. В числе других были названы несуществующие данирейцы. Большинство опрошенных заявили: данирейцы – люди нехорошие...

Характерные примеры:



Многие, не исключая евреев, самих полной мерой испивших горькую чашу гонений, недолюбливают азиатов, турок, арабов, африканцев: есть, мол, у них некая этнически обусловленная ущербность. Предрасположенность (как позитивная, так и негативная), вероятно, существует. Трагизм – в огульном обобщении, словно речь идет не о людях во всей широте их разнообразия, а о конвейерных изделиях. Каждый едва родившийся представитель нации-изгоя, еще не успев проявить свой характер, уже получает уничижительное клеймо. Даже если он впоследствии, вопреки препонам, обогатит мир плодами своих рук, ума и духа. Примеров тому немало. К чему привела теория превосходства арийской расы, знают все. Но что нам уроки истории? Мы живем собственным разумом. Не замечая, что здесь-то он как раз и вытесняется иллюзиями. Не стану фарисействовать, сам не без греха. И стыжусь этого.

Нет серьезных научных подтверждений и тому, что белые, якобы, одареннее черных. Недавний фильм Т. Мелфи «Hidden Figures» – «Скрытые фигуры» посвящен трем реальным математикам-программистам, выполнившим в НАСА сложнейшие расчеты траектории полета первого американского космонавта Джона Гленна. Все три – женщины-чернокожие. Им приходилось даже в туалет ходить в иное здание, поскольку в 60-е годы (разгар сегрегации) в их здании не было туалета для черных... Концерн «Гугл», где трудятся немало цветных, в ответ на разгоревшуюся дискуссию о «чрезмерном» теперь представительстве чернокожих программистов в голливудском кино заявил: «Кино – массовое искусство и призвано быть флагманом в разрушении стереотипа, что интеллектуальная профессия – не для черных. Он всё еще мешает многим из них поверить в свои силы и избрать ее. Но наш опыт абсолютно позитивен!»

Научно доказано, что сексуальная ориентация не может быть выбрана, изменена или навязана произвольно. Что испокон веков 5 % населения гомосексуальны, и это – в рамках норм естественного генетического разнообразия, сродни левшам. Что воспроизводству человечества это, ввиду абсолютного меньшинства, никак не угрожает. Что нет ни малейшей связи между гомосексульностью и действительно преступной педофилией. Если двое в этом ожесточенном мире любят друг друга, а не уничтожают, так ли важно, какого они пола? Но ни факты, ни признание однополых браков демократическими странами не мешают многим считать гомосексуальность патологией, подлежащей лечению, или развратом, подлежащим осуждению. Глубокомысленный аргумент: «Мужчина должен быть мужчиной, а женщина – женщиной!»

Не стану продолжать этот скорбный перечень, он бесконечен. Предубеждения цепки, как сорняки. Достаточно заронить зерно – и вот уже росток подпитывает сам себя в нашем подсознании, фильтруя факты. «За» мы охотно фиксируем и запоминаем, «против» – если и замечаем, то быстро забываем или считаем исключением, лишь подтверждающим «правило». Психологи называют это избирательностью памяти – ей-то расхожие заблуждения и обязаны своим упорством.

Другая частая причина иллюзий – затяжные, тлеющие конфликты. Многие искренне не осознают необходимости и важности диалога как важнейшего инструмента преодоления иллюзий и вызванных ими конфликтов. Или не умеют вести его. И довольствуются в безмолвном противостоянии отрывочными фактами, а то и слухами об оппоненте, усиленными их собственным воображением, страхами и концентрацией на его негативных сторонах. Результат: имидж коварного монстра. Причем чем слабее контакт, тем прочнее образ врага – хорошо известный в психологии феномен.

Искоренение предрассудков трудно и болезненно

Тем более, когда они уже опустились на рефлекторный уровень. Открытую ментальность куда легче формировать в раннем, не замутненном предрассудками возрасте, что дает реальный шанс перелома, по меньшей мере, со сменой поколений. Но для этого социальная психология должна стать обязательной и углубленной частью школьной программы. Увы, всё еще не стала.

И это, притом, что именно в Германии создал свою бессмертную «Критику чистого разума» Иммануил Кант, последний великий поборник идей Просвещения, девизом которого он считал: «Имей мужество пользоваться собственным разумом!»

Последствия хорошо видны на примере Саксонии. Процентуально в этой восточной земле иностранцев меньше, чем в западных землях – зато много больше правых экстремистов. Здесь родилась PEGIDA, а AfD вдвое популярнее, чем SPD. И это – не парадокс. Причины: миграция в западные земли миллионов тех «осси», кто хорошо образован и продуктивен (потенциально в противовес правым); безработица; фрустрация тех, кто не нашел себя в новой Германии или ощущает себя немцем второго сорта. И не в последнюю очередь – поспешная перекройка школьной программы, как недавно признал бывший премьер-министр Саксонии С. Тиллих. Идеологически раздутую в ГДР политологию из программы выбросили, но с водой выплеснули и ребенка, т.н. основы социологии. Плюс острая нехватка учителей, впрочем, как и по всей Германии. Результаты налицо.

Правый радикализм – опасная, воинственная и заразная форма проявления предрассудков. Это так просто и удобно – найти козла отпущения и переложить на него вину собственной несостоятельности: или евреи, или мусульмане, или чернокожие. Короче – чужаки, не арийцы. Raus, прочь! А если независимые суды, то поставим на место, заменим судей. А если независимая пресса уличает в непорядочности, объявим прессу лжецами и врагами народа или вынудим к промыванию мозгов читателей, а непокорных бросим в тюрьму.

Но и религиозный фанатизм не лучше. Программы социальной реинтеграции тех, кто решился переосмыслить свой радикализм, пока малоэффективны, финансирование их скудное, а в последние годы даже сокращалось. Едва использован иной важный инструмент (вместо презрительного взгляда поверх голов): умелый, уравновешенный, хотя и трудный диалог политиков с теми экстремистами, кто готов к нему: многие пропали в этой трясине по недоразумению или из отчаяния, что их заботы не слышат и не видят. Но есть, конечно, и доля неисправимых психопатов, которым не поможет ничто, кроме изоляции.

Выдающийся американо-немецкий историк Фриц Штерн незадолго до смерти два года назад предостерегал о хрупкости свободы. О том, что катастрофа национал-социализма, если утратить бдительность, может повториться. Он видел опасный регресс в стремительно происходящем в США и Европе расколе общества, злоупотреблении страхами людей, сдвиге от либерализма к национальному эгоизму и авторитаризму, ослаблении независимости суда, ограничении свободы прессы.

Будем бдительны

Опасность с появлением интернета и социальных сетей даже возросла. Дело усугубляется еще и оборотной стороной дигитализации и социальных сетей. Наивно думать, что все правые – дебилы. Вовсе нет, высокий интеллект и низкая мораль, к сожалению, легко уживаются. Такие гениальные аналитики среди них, как Р. Мерсер, умело используют с помощью Facebook и Cambridge Analytica психоанализ, интернет, социальные сети и фэйки для целенаправленной манипуляции убеждений и глобального влияния на выборы. Избрание Трампа и «Брэксит» – лишь два впечатляющих примера успеха их изощренных компьютерных технологий (см. инвестигативный фильм «Fake America great again», доступен до 06.01.19:arte.tv/de/videos/082806-000-A/fake-america-great-again). Не отстают от них, а быть может, и превосходят и российские хакеры.





Призыв Юлиуса Фучика к бдительности не утратил актуальности. После перестройки мы все думали, к примеру, что войны остались в прошлом. Но довольно скоро оказались отрезвлены жизнью: Грузия, Чечня, Украина, Ирак. На улицах Хемница сегодня снова открыто прозвучало приветствие «Хайль Гитлер!» Атакован еврейский ресторан с криками: «Вон из Германии, еврейские свиньи!» Глава Ведомства по защите Конституции Г.-Г. Маасен лгал: это мол, возможно, фейк.

Конечно, большинство находит подобное отвратительным. На митинг-концерт протеста в Хемнице под лозунгом «Нас больше» и гигантским плакатом «Человеческое достоинство неприкосновенно» пришло 65 тыс. жителей – это важно. «Защитник» Конституции Г.‑Г. Маасен смещен. Арестована правоэкстремистская террористическая ячейка «Революция Хемница», планы ее сорваны.

Но численность электората AfD, по последним опросам, уже сравнялась с таковой у SPD, в восточных землях даже опередила. А бывший главный стратег Трампа С. Беннон, изгнанный из Белого дома, продолжает свое правое, точнее, черное дело в Бельгии. Здесь он полным ходом собирает пожертвования и создает свой фонд. Цель: объединить все европейские правые силы (Ле Пенн, Орбан, Вилдерс, Качинский и пр.) и выступить единым фронтом против ЕС.

Успех ему смогут обеспечить не столько пожертвования меньшинства, сколько равнодушие большинства. Порой всего от нескольких голосов избирателей зависит, победят ли или, по меньшей мере, пройдут ли в парламент гиперактивные, хорошо организованные и технически оснащенные правые, несмотря на их меньшинство. NSDAP пришла в 1933 г. к власти, не имея абсолютного большинства голосов. Просто набрала больше голосов, чем другие партии.

Суть уроков истории не в том, чтобы искоренить экстремистов. Это нереально, многие из них, как упоминалось, неисправимы в своей деструктивности и таковыми останутся. Реально, однако, держать их в рамках, не позволить дорваться до власти – ее-то они без насилия и жертв уже действительно не отдадут. И зависит это не от расположения звезд на небе, а от нас с вами, от нашей готовности, по выражению министра Хайко Мааса, «встать с удобного дивана». Помнить историю, не отмалчиваться, не отстраняться, лишь неодобрительно покачивая головой перед телевизором и выжидая, мол, само утрясется. Равнодушие фатально. Противодействовать активно, всеми доступными средствами, участием в выборах, акциях протеста. Здесь и сейчас.

Вполне вероятно, что особо рьяных экстремистов, не добившихся своего, без насилия будет не обуздать. Но не иначе, чем со стороны правоохранительных органов, исполняющих свой конституционный долг при правительстве, которое мы изберём и поддержим.

Однако нам и самим следует выдавливать из себя по каплям не только раба, как призывал Чехов, но и предрассудки. Они упорно отравляют жизнь. Это ментальная форма рабства, рабства разума в плену иллюзий. Sapere aude!

Вспомним: на Германии лежит несмываемое пятно самого чудовищного преступления в истории человечества – Холокоста. Забыть это невозможно и недопустимо. Но мы выбрали эту страну для жизни, растим здесь своих детей, радуемся благополучию внуков. Кто сделал это возможным? Да та же Германия. Причем добровольно. Известен вам более яркий пример, доказывающий иллюзорность предрассудков? Мне нет.

А напоследок, коль скоро речь идет об иллюзиях, не могу не признать: бывают среди них исключительные, бессмертные в своей проникновенности. Вот, послушайте композицию Джона Леннона, не забыв развернуть видео на весь экран: m.ok.ru/video/817039610.

Леонид Когосов (Дюссельдорф)

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